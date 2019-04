Maijā Leļļu teātrī gaidāma jauna izrāde 'Vecmāmiņas pasakas'

2019. gadā diviem izcilākajiem latviešu pasaku vācējiem Ansim Lerhim-Puškaitim un Pēterim Šmitam aprit apaļas jubilejas, par godu kurām šis gads izsludināts par pasaku gadu. Arī Latvijas Leļļu teātrī jau pavisam drīz, 5. maijā, skatītājus priecēs jauns iestudējums, kam pamatā ir latviešu tautas pasakas – Režisora Edgara Kaufelda "Vecmāmiņas pasakas".

"Latviešu tautas pasaku izcelsme ir ļoti sena, tām sākotnēji izplatoties mutvārdu daiļrades formā un ar laiku – tiekot pierakstītām. To nozīme literatūrā ir ļoti liela, no pasakām ir iedvesmojušies daudzi literāti, mākslinieki, dzejnieki. Pasaku stāstnieki Latvijā mīt vēl šodien, un, no viņu tālāk nodotā pasaku mantojuma iedvesmojoties, ir radies izrādes tēls – pasaku stāstniece Vecmāmiņa, kuras pūrā ir neskaitāmas pasakas. Šoreiz tās būs pasakas par dzīvniekiem", stāsta režisors.

Izrādē uzburtā vide būs sava veida "pasaka pasakā" – vecmāmiņas istaba, kurā dzīvo dažādi astaini, ķepaiņi un citi brīnumi. To tēlus veidojusi māksliniece Rūta Briede, kura izrādes vizuālā noformējuma idejas šoreiz smēlusies 20.-30. gadu Latvijas grafiķu mākslas stilistikā. Iestudējuma mūzikas autors ir komponists Jēkabs Nīmanis, savukārt izrādes tēlus iedzīvinās aktieri – Baiba Vanaga, Dana Avotiņa-Lāce, Lienīte Osipova, Miķelis Žideļūns, Anrijs Sirmais un LKA aktiermākslas specialitātes 4. kursa students Rūdolfs Apse, kuram šī būs debija kā leļļu teātra aktierim.

Leļļu teātra aktierim un režisoram Edgaram Kaufeldam šis būs jau desmitais iestudējums Latvijas Leļļu teātrī. Iepriekš veidotas izrādes – "Kas dzīvo rotaļkastē", "Meitene ar sērkociņiem", "Jampadracis ziemassvētkos", "Makss un Morics", radošajā tandēmā ar Rūtu Briedi - "Alise Brīnumzemē", "Jūlijonkuliņa Ziemassvētki", "Jūlijonkuliņa Ziemassvētki 2", "Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi" (nominācija "Spēlmaņu nakts" balvai) un "Kaiju karalienes noslēpums" (nominācija "Spēlmaņu nakts" balvai un balva Jēkabam Nīmanim par muzikālo partitūru).

Iestudējuma "Vecmāmiņas pasakas" pirmizrāde notiks Latvijas Leļļu teātra lielajā zālē 5. maijā pulksten 15, vēl šajā sezonā izrāde būs skatāma vien 1. jūnijā.

Biļetes uz šo un citām Leļļu teātra izrādēm iegādājamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.

