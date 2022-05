Maijā simtiem 'Rotaract' jauniešu no 50 valstīm Rīgā meklēs plašākas palīdzības iespējas Ukrainai

No 25. līdz 29. maijam Rīgā notiks starptautiskās labdarības organizācijas "Rotary International" konvencija "Rotaract" jauniešiem Eiropā – "EUCO Riga 2022". Plānots, ka Rīgā ieradīsies ap 700 jauniešu vecumā no 20 līdz 35 gadu vecumam no vairāk nekā 50 valstīm. Pasākuma laikā plānotas dažādas aktivitātes, tostarp diskusijas par patlaban svarīgām tēmām – enerģētikas nākotne, mentālās veselības problēmu apzināšanās, "Rotaract" klubu un biedru palīdzība Ukrainai.

"Rotaract" klubi pulcē jauniešus vecumā no 18 gadiem, lai apmainītos ar idejām, attīstītu līderības un profesionālās prasmes kā arī socializētos un izklaidētos. Klubos visā pasaulē gan pieaugušie, gan jaunieši strādā plecu pie pleca, lai uzlabotu apkārtējo vidi un palīdzētu sabiedrībai.

Diskusiju paneļos runātāji būs top eksperti no attiecīgajām industrijām, piemēram, Renārs Miķelsons (Skulte LNG Terminal), Andris Šternbergs (LU Cietvielu Institūta bijušais direktors) un citi.

"Rotaract" klubi Latvijā ir veidojuši ļoti veiksmīgu sadarbību no pirmās kara dienas ar vienu no vadošajām biedrībām ''Tavi Draugi'', lai kopā palīdzētu Ukrainai. Jaunieši ir palīdzējuši šķirot atvestās mantas biedrības noliktavā, organizējuši restorānus piegādāt ēdienu brīvprātīgajiem un pat nogādājuši drēbes, medicīnas preces, ūdeni un citas vitāli nepieciešamas lietas Ukrainā. "Ļoti veiksmīga sadarbība mums izdevās ar auto koplietošanas kompāniju "Fiqsy", kura vairākas reizes ir devusi kravas autobusus "Rotaract" biedriem un ''Tavi Draugi'', lai nogādātu mantas Ukrainā, kā arī savāktu saziedotās mantas dažādās Latvijas pilsētās," stāsta nesen par "Rotaract" Eiropas prezidentu no Latvijas ievēlētais – Kārlis Bankovičs, kura prezidentūras termiņš sāksies 1. jūlijā.

Plašā pasākuma konvencijas programmā ir lokāls sociālais projekts, kurā tās dalībniekiem būs iespēja doties uz ''Tavi Draugi'' noliktavu un palīdzēt šķirot, pakot un komplektēt kravas autobusus, lai tālāk brīvprātīgie vestu nepieciešamās mantas uz Ukrainu.

Izmantojot iespēju, ka konvenciju apmeklēs tik ievērojams daudzums "Rotaract" biedru no visas pasaules, radās ideja veidot globālu sociālu projektu. Konvencijas laikā būs ideju seminārs, kurā tiks izdomāts projekts, kuru dalībnieki īstenos trīs nedēļas pēc pasākuma, tādējādi šī projekta ietekme būs starptautiska un cerībā, ka tiks īstenota simtiem klubos visā pasaulē, atzīmē Bankovičs.

Dalībniekiem būs iespēja arī apskatīt Rīgas Pilsētas arhitektūru un muzejus gidu pavadībā, lai uzzinātu vairāk par mūsu kultūru. Neatņemama sastāvdaļa ir ēdienu un dzērienu degustācijas, kā arī paredzēti izklaides pasākumi, piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks "Silent Disco" (klusais disko), kurā trīs dīdžeji vienlaikus piedāvās izvēlēties dejošanai dažāda stila mūziku.

"EUCO Riga" ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar sociālo uzņēmumu ''Visi var'' (tā darbības mērķis ir personu ar invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana), kuru dalībnieki veido konferences dalībnieku aprocītes Ukrainas un Latvijas tautisko rakstu zīmēs. Tāpat arī sociālā uzņēmumā tapušās lietas – sveces, šķīvji, rotaslietas tiks piedāvāts iegādāties konferences laikā.

Labdarības organizācijas "Rotaract" aktīvākais apgabals pasaulē ir Eiropa un katru gadu tiek vēlēta jauna valde un tās prezidents. Pirmo reizi organizācijas vēsturē tika ievēlēts organizācijas Eiropas prezidents no Latvijas – Kārlis Bankovičs.

