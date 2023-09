Mainīs dzimumu prieka pēc? Cik bīstama bērniem ir informācija par transpersonām

Noskatīsies video un gribēs mainīt dzimumu? Tādu jautājumu uzdod satraukti sabiedrības locekļi, atklājot, ka starp "Skola 2030" izstrādātajiem mācību materiāliem atrodami arī tādi, kuros stāstīts par transpersonām, plūstošo dzimti, bezdzimuma personām un citiem ar dzimti saistītiem jautājumiem.

Karstas diskusijas par konkrēto mācību materiālu vienlaikus raisījās vairākās sociālajās platformās – gan "X", gan "Facebook". Diskusijās minēts, ka konkrētais materiāls paredzēts bērniem, kas mācās 4. klasē, Valsts izglītības satura centrs (VISC) gan šādu informāciju neapstiprināja, savu viedokli publiski pauda arī pretrunīgi vērtētais klīniskais psihologs Nils Sakss Konstantinovs. Diskusijā iesaistījās pat izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, norādot, ka materiāli nav saskaņoti ar nozares un vecāku organizācijām. Rezultātā metodiskais materiāls tiešsaistē vairs nav pieejams, bet jautājums par to, cik bīstama šāda informācija ir bērniem, gan palika neatbildēts.

Reti savas domas atklāju publiski, bet es mācijos RV3.Ģ. Pamatskolā,neviens nebāzās mums galvā ar šādu sūdu. Klau, ja daži sajūk un griež sev ko nost, vai šuj klāt, nevajag lielajam veselumam ar to uzbāzties, ok? Un bērnam, pusaudžu vecumā, noteikti nav jāpiesārņo galva ar šo. pic.twitter.com/6wfOHRRLS9 — Annija Granovska-Zvirbule (@annija_gabriela) September 11, 2023

Jāpiebilst, ka VISC "Delfi" paskaidroja, ka metodiskais materiāls nebija izstrādāts ar mērķi to demonstrēt 4. klases skolēniem. "Ja jauniešiem ir jautājums un skolotājs nejūtas drošs uz to atbildēt, tad palīdzēt var video ierakstīta balss vai tēls, kas to skaidro," norāda VISC pārstāve Laura Šīraka. Materiāls var tikt izmantots pēc vajadzības, skaidrojot noteiktas tēmas pamatskolas skolēniem.

Tas gan nemazina vecāku bažas par to, ka šāda veida materiāli, kā minēts diskusijās, varētu nodarīt "neatgriezeniskas sekas". Vai bērni kļūtu par transpersonām un, materiālu iespaidoti, sāktu dzimuma maiņu vai hormonu bloķēšanas terapiju, ko vēlāk nožēlotu? Izrādās, tas nebūt nav tik vienkārši.