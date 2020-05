Mājas frontē dominē tradicionālās vērtības; mudina vīriešus vairāk iesaistīties tēva lomā

15. maijā atzīmējam Starptautisko ģimenes dienu. Ar ģimeni lielākoties saprotam mīļu cilvēku pulciņu, kas sagādā pozitīvas, mierpilnas un laimīgas izjūtas, taču tas nozīmē arī kopīgus pienākumus un atbildību. Ir būtiski panākt līdzsvaru, lai vienam no partneriem ģimene nebūtu atpūtas oāze pēc kārtējās dienas ceļā uz karjeras virsotnēm, kamēr otram – nebeidzamas darba stundas arī ārpus darba laika.

Tas ir veiksmīgi izdarāms un neprasa milzu piepūli, bet tā ir apzināta rīcība, kad dzīvesbiedri ir gatavi būt kopā ne tikai brīvbrīžos, bet arī ēdiena gatavošanā, mājas uzkopšanā vai bērnu pieskatīšanā.

Pāris dienu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas tika atklāta Sabiedrības integrācijas fonda kampaņa "Spēj viņa = spēj viņš". Viena no tās tēmām – vienlīdzīga un taisnīga pienākumu sadale mājās – pēdējo pāris mēnešu laikā ir izrādījusies īpaši aktuāla. Gan vīrieši, gan sievietes šobrīd pārsvarā atrodas mājās: dažās ģimenēs partneri strādā attālināti, citās strādā tikai viens, vēl kādā darbu zaudējuši abi. Taču profesionālā dīkstāve nenozīmē, ka atcelti ikdienas darbi mājās.

Tieši sievietes ir tās, kuras visbiežāk dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Sievietes astoņas reizes biežāk nekā vīrieši rūpējas par bērniem, kad tie ir apslimuši, pārvalda un organizē ģimenes plānus, kas prasa laiku no viņu darba dienas vai citiem ikdienas pienākumiem. Interneta vidē strauji vairojas pieredzes stāsti, pārsvarā no sievietēm, kuras nu spiestas bezmaz vienlaikus strādāt algotu darbu no mājām, gatavot ēst, nodarbināt bērnus un uzkopt māju. Viņas savstarpēji dalās labākajos padomos, kā šo visu apvienot un papildus vēl rūpēties par savu emocionālo veselību, lai mazinātu stresa līmeni. Taču šajos stāstos bieži vien trūkst viņu partneru un tā, ko mājās dara viņi, lai gan, salīdzinot ar 25 gadus senu pagātni, šobrīd vīrieši daudz vairāk uzņemas mājas darbus. Tomēr ikvienā ģimenē kādam ir jāgatavo brokastis, pusdienas un vakariņas, jāiztīra vannasistaba, izlietne, jāpabaro kāmītis un jāpaseko, vai bērni-skolēni ir izpildījuši tālmācības uzdevumus, un nereti šis "kāds" ir ģimenes sievietes.