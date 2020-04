'Mājas, ziepes, 2 metri' – atraktīvā grupa 'Valters un Kombinezoni' priecē ar lipīgiem meldiņiem

Izsludināto ārkārtējās situācijas stāvokli katrs pārdzīvo kā māk. Viens metas dārza darbos, cits izmanto laiku, lai apgūtu jaunas prasmes vai samazinātu sakrāto grāmatu čupiņu pie gultas, bet vēl kāds nolemj apvienot spēkus ar domubiedriem un izveidot muzikālo apvienību. Pēdējais variants attiecināms uz jaunizveidoto grupu "Valters un Kombinezoni", kuras nosaukums atspoguļo apvienības vizuālo tēlu – tās dalībnieki ir priecīgi rakari, kas apģērbušies pavasara sezonai atbilstošajā tērpā.

Uz jautājumu, kā radās ideja par grupas izveidošanu, tās pārstāvis Valters Osis, kurš arī ir viens no grupas "Dziļi Violets" biedriem, portālam "Cālis" skaidro: "Tā kā esmu mūziķis, brīdī, kad tika atcelti pilnīgi visi pasākumi, aizbraucu uz laukiem it kā nedarīt neko, tomēr līdzi paņēmu akustisko ģitāru. Jau pirmajā dienā, pateicoties feisbuka izaicinājumam kombinācijā ar to, ka biju kopā ar saviem labākajiem draugiem vecuma grupā "under 11" [zem 11 gadiem – red.], kopīgi sarakstījām savu pirmo dziesmu "Karantīnas čalis". "

Mūziķis atklāj, ka ar telefonu filmētais videoklips internetā guva lielu atsaucību, un jau nākamajā dienā tapa jauna dziesma un video, kas uzņemts trīs dažādās vietās. Tā tapšanā savu meistarīgo pirkstu pielika video montāžas režisors ar izcilu gaumi – Viesturs Butāns. "Jā, tieši tā, vīrs, kurš četras resnās stīgas dancina grupas "Dziļi Violets" sastāvā," min Osis. Pirmo video mūziķa profilā ar pozitīvām emocijzīmēm novērtējuši vairāk nekā 1200 lietotāju.

Pēc veiksmīgās debijas grupa saņēma komiķa Jāņa Skuteļa aicinājumu būt par muzikālajiem viesiem "Pusnakts šovā septiņos" . "Tika sarakstīta dziesma ''Radošā krīze'', atklāj Osis. "Un līdz šim brīdim esam sarakstījuši četrus skaņdarbus. Pēdējais no tiem – "Mājas, ziepes, 2 metri". Šī dziesma ir ar sociāli izglītojošu saturu, atgādinām par vitāli svarīgajām lietām pandēmijas laikā."

Vaicājot, vai drīzumā grupas atbalstītāji varētu sagaidīt jaunus skaņdarbu, Osis teic: "Visām labām lietām ir lemts turpināties."