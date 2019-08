Mākslinieks amizantās ilustrācijas attēlo savu un sievas ikdienu, audzinot mazuli

Būt jaunajiem vecākiem nav viegls uzvedums. To savās ilustrācijās ataino arī mākslinieks Jehuda Adi Devirs no Izraēlas, kurš nesen kļuvis par tēvu. Viņa ilustrācijās jebkurš vecāks ieraudzīs arī daļu no savas ikdienas kopā ar mazuli.

Jehuda Adi Devirs ir ilustrators, kurš kļuvis atpazīstams ar saviem komiksiem. Tajos viņš attēlo savu ikdienu kopā ar sievu Maiju. Uzzīmētos komiksus mākslinieks publicē savā "Instagram" profilā, kuram seko 3,7 miljoni cilvēku.

Pirms kāda laika Jehuda un viņa sieva bija nolēmuši, ka ir gatavi kļūt par vecākiem. Viņiem, gluži kā daudziem pāriem, bērniņa ieņemšana kļuva par uzdevumu. Viņš savus un sievas centienus tikt pie bērniņa iemūžināja arī ilustrācijās, kurās attēlo gan prieku, gan bēdas, kas nāk līdzās ar centieniem kļūt par vecākiem. Pēcāk mākslinieks attēloja arī to, kā pārim gāja prieka, neziņas un izaicinājumu pilnajā grūtniecības laikā. Savās ilustrācijās Jehuda pierādīja, ka bērniņa gaidīšanas laiks ir izaicinošs ne tikai topošajai māmiņai, bet arī tētim, kuram ik dienu jācīnās ar mīļotās emocionālajām svārstībām, neizlēmību un vēlmi iztukšot visu leduskapi. To, kā pārim gāja grūtniecības laikā, vari apskatīt šeit.

Taču arī tagad, kad grūtniecības laiks ir garām, dzīve nav kļuvusi vieglāka. Viss tikai sākas. Būt vecākiem ir brīnišķīgi, taču grūti. Kā pats māksinieks atzīst, brīdī, kad ģimene kopā ar mazuli nonāca mājās, viņš un Maija saprata, ka tagad viņu jaunais statuss ir vecāki. "Un tā vienā brīdī mūsu dzīve bija sagriezta kājām gaisā," viņš stāsta.

Audzinot mazuli, jaunajiem vecākiem ir jādara lietas, ko iepriekš nekad nav darījuši. Visam pienāk pirmā reize – autiņu mainīšanai, bērna likšanai gulēt un vannošanai. "Ja godīgi pirmā Arialas vannošana bija katastrofa," savā blogā "Jehudadevir" atzīst mākslinieks. "Neviens no mums nebija gatavs tam, kas sekoja." Viņš neslēpj, ka jaunie vecāki uzskatīja – lai veiksmīgi nomazgātu bērnu, pietiek vien noskatīties kādu pamācošu videoklipu "Youtube", kas palīdzēs pašmācības ceļā apgūt nepieciešamo. Taču ar to nebija gana.

Pirmais pārsteigums jaunos vecākus sagaidīja jau tad, kad viņi izģērba bērnu, lai dotos uz vannasistabu. Ariela pēkšņi sākusi čurāt, noslapinot ne tikai grīdu, bet arī tēti. Nākamais pārbaudījums viņus gaidīja vannasistabā, kas, kā izrādās, visiem trim ir par šauru. "Tā vietā, lai visu savu uzmanību pievērstu mazulim, mēs koncentrējāmies uz to, lai nepakluptu un neieveltos tualetes podā," atceras mākslinieks. Tad sekoja bērna slaucīšana, kas jaunajiem vecākiem par izbrīnu arī nebija no vieglākajiem uzdevumiem.

Pirmā mazuļa vanna var būt nervu kutinoša arī tavā ģimenē, tāpēc, lai nepieļautu Jehudas kļūdas, ieskaties šajā rakstā, kurā neonatoloģe sniedz padomus, kas vecākiem palīdzēs atvieglot bērna mazgāšanu.



Arī vakcīnai reiz pienāk pirmā reize. Ir bērni, kas potešanos pacieš mierīgi un bez lieka satraukuma, bet ir arī tādi, kurus vēl vairākus gadus vakcinējot ir jātur tētim, mammai un vēl daktera palīgam, jo viņi spārdās, purina rokas, kliedz un bļauj, izrādot savu nepatiku pret notiekošo. Taču dažkārt var gadīties, ka bērna potēšanu vairāk pārdzīvo vecāki nekā mazulis. Tā noticis arī ar Maiju, kura, pēc Jehudas rakstītā, vēl trīs stundas pēc meitas vakcīnas esot bijusi nemierīga, satraukta un pārdzīvojusi par notikušo. Arī viņa zīmētajā ilustrācijā var redzēt, ka mamma ir izplūdusi asarās un no satraukuma cieši saspiedusi vīra roku. Kaut mazā čiepa arī esot raudājusi, viņa beigusi pārdzīvot daudz agrāk par mammu.

Pirmā pote, atgriežoties mājās, mazulim ir jāveic divu mēnešu vecumā. Šajā laikā bērnam tiek izsniegta kombinētā vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomiefītu un B hepatītu. Kādas vēl vakcīnas bērnam ir nepieciešamas, lai pasargātu viņu no smagām saslimšanām, lasi šajā rakstā. Savukārt te atradīsi iespējamos iemeslu, kāpēc bērnam ir bail no adatām un ieteikumus, kā palīdzēt ķiparam to pārvarēt.



Jehuda ar ģimeni dzīvo Izraēlā. Vasara ir laiks, kad tur, gluži tāpat kā Latvijā, atmostas odi. "Pirmais jautājums, ko mēs uzdevās māsiņai pēc Arielas piedzimšanas bija – ko darīt, ja viņai iedzeļ ods," stāsta mākslinieks. Māsiņa jaunajiem vecākiem esot ieteikusi izvairīties no odu kodumiem. Gluži kā attēlots zemāk redzamajā ilustrācijā, Jehuda ar sievu šo ieteikumu uztver ļoti nopietni un visiem spēkiem cenšas pasargāt mazuli no odiem.



Jehuda atzīst: "Mēs esam vecāki tikai neilgu laiku, taču jau tagad varu teikt, ka būt par mammu ir grūtākais darbs pasaulē."

Zemāk redzamās ilustrācijas nosaukums ir "Mamma visiem". Sievietei, kļūstot par māti, ir jārūpējas ne tikai par mazuli, bet arī jāturpina lutināt arī vīrs. Ja šķiet, ka tam neatliek lieka, tad jāiemācās plānot. Kā redzams, nelielus pieskārienus viens otram var sniegt jebkurā laikā, pat barojot mazuli. Kaut Jehuda un Marija tagad ir ne tikai vīrs un sieva, bet arī mamma un tētis, viņiem lieliski izdodas šīs abas lomas apvienot, neaizmirstot vienam par otru.

Ģimenes psiholoģijas centra "Līna" radītāja un vadītāja, psiholoģe, psihoterapijas speciāliste Vita Kalniņa, kura pati ir mamma četriem bērniem, atzīst, ka vecāki nereti mēdz pārdozēt bērnu audzināšanu, aizmirstot par sevi. Vairāk par to lasi šajā rakstā.