Maldīgi priekšstati par mīlestību, kurus bieži mums uzspiež kā patiesus

"Tevi neviens nemīlēs tā, kā es!", "Ja es patiesi esmu tev svarīga, tad izdarīsi tā, kā lūdzu!" – pazīstami? Daudzi no mums dzird šīs frāzes no partnera strīda karstumā: konfliktsituācijas izraisīts spiediens liek viņam parādīt patieso raksturu. Tikai, lūk, jautājums ir tāds: vai cilvēks, sakot šādus vārdus, mūs mīl dziļi un patiesi? Diezin vai.

Psiholoģe Kristīna Hamonda portālā "Psychology Today" iezīmē situāciju no savas darba pieredzes, kā maldīgi uzskati par divu cilvēku romantiskām attiecībām var tām kaitēt, kā arī atspoguļo tos nepareizos priekšstatus, kurus nereti attiecībās kāds no partneriem otram uzspiež.

Terapijas laikā psiholoģes kliente Anna apzinājās, ko patiesībā ar viņu izdarījusi neveiksmīga laulība. Viņa domāja, ka, aizejot no vīra, beidzot sajutīsies brīva, taču viņas prāts palika gūstā. Vīrs nemitīgi par viņu izteicās: "Tu esi nekas!", "Tev nekas nevar izdoties!", "No tevis nav nekāda labuma," – visas šīs frāzes pastāvīgi zibsnīja viņas atmiņā. Un kas ir vēl sliktāk, – viņas priekšstati par mīlestību radikāli mainījās.

Tagad mīlestība viņai asociējās ar bīstamību, ievainojamību, nebrīvi, bet viņa vienalga gribēja atkal sajusties mīlēta. Tādi priekšstati par mīlestību bija saistīti ne tikai ar disfunkcionālu laulību, bet arī traumatisku pieredzi bērnībā. Tās ietekmē viņa kļuva īpaši neaizsargāta pret vīra emocionālo vardarbību.

Diemžēl, smagās bērnības un neveiksmīgās laulības dēļ Annai radās pilnībā nepareizi priekšstati par mīlestību. Tie viņai radīja ne mazums sāpju. Dažreiz pat šķita, ka šķietami nevainīgās frāzes slēpj sevī bīstamus melus. Anna nolēma izveidot sarakstu ar maldīgiem priekšstatiem, kuru dēļ tiek grautas viņas attiecības ar vīriešiem.

"Es tevi mīlēšu, kad tu darīsi to, ko tev prasu"

Meli: mīlestība izvirza nosacījumus. Mīlot no sirds, mēs nevērtējam partnera uzvedību, redzam viņā labākās īpašības, neatkarīgi no tā, ko viņš pašreizējā brīdī dara. Bet tas nenozīmē, ka ir jāpiecieš jebkāda veida vardarbība! Pilnībā pieņemami ir noteikt personīgās robežas – sevis drošībai, un izrādīt beznosacījuma mīlestību no attāluma.

"Ja es tevi nemīlētu, es tā uz tevi nedusmotos"

Meli: mīlestība ir cietsirdīga. Taisnību var pateikt maigi, neievainojot otra cilvēka jūtas, nebiedējot viņu un neiedragājot viņa pašapziņu. Turklāt – pret to, ko mēs no sirds mīlam, mums vajadzētu izturēties iejūtīgāk, ar līdzjūtību un labestību, nekā pret svešinieku vai vienkārši draugu.

"Ja tu mani mīli, izdari, ko prasu, nekavējoties"

Meli: mīlestība ir nepacietīga. Prasība nekavējoties pakļauties ir necieņa pret otra cilvēka personīgo laiku, nepacietība – tā nav mīlestība. Katrs no mums dzīvo savā ritmā. Mīlestība prasa cieņu pret jebkura cilvēka tempu, kurš parasti ir atkarīgs no viņa rakstura iezīmēm, motivācijas un pagātnes psiholoģiskajām traumām.

"Tu bērnus mīli vairāk nekā mani!"

Meli: mīlestība ir greizsirdīga. Ir bīstami salīdzināt, kurš kuru mīl vairāk. Vecāku mīlestība pret bērniem atšķiras no mīlestības pret draugiem, laulāto, saviem vecākiem vai mājdzīvniekiem. Katrā gadījumā mīlestības nozīme ir citāda. Būt mīlētam – tātad, prast pieņemt mīlestību tādā formā, kādā tā ir parādīta, neizjūtot greizsirdību.

"Kad tu man izrādīsi savu mīlestību, es tev parādīšu savu"

Meli: mīlestība veic aprēķinus. Partnera labo un slikto gājienu uzskaite – tā nav mīlestība, bet kaut kaut kāda grāmatvežu atskaite. Tādā situācijā tev nemitīgi nākas pierādīt tavu vērtību, salīdzinot to ar partneri. Tas izsūc spēkus un pakāpeniski grauj attiecības.

"Man ir vienalga, vai tu jūties mīlēts. Galvenais – manas jūtas"

Meli: mīlestība ir egoistiska. Mūsdienu egoistiskajā sabiedrībā priekšstati par to, ka mīlestībā galvenie esam nevis mēs paši, bet partneris, daudzējādā ziņā ir zuduši. Ļoti bieži mēs domājam, pirmkārt, par to, ko saņemam no attiecībām, bet nevis par to, ko spējam tajās dot. Tas traucē brīvai mīlestības izpausmei.

"Tavs pienākums ir mani mīlēt!"

Meli: mīlestība ir uzstājīga. Nevienam nav pienākuma nevienu mīlēt. Mīlestībai ir jābūt brīvai izvēlei, nevis pienākumam. "Mīlestība pēc pieprasījuma" ir ļoti ierobežota. Tā pārvēršas bīstamā ierocī un atstāj rētas uz visu mūžu.

"Tevi neviens nemīlēs tā, kā es"

Meli: mīlestībai piemīt lepnība. Tāda frāze daudz vairāk vēsta par nepārliecību tam, kurš to saka, nekā par vērtībām, kurai personai šie vārdi adresēti. Šie centieni "nolikt partneri pie vietas", burtiski piespiež viņu pakļauties. Tas, kurš no visas sirds mīl, nesāk lielīties, ka viņa rīcība ir skaļāka par jebkuriem vārdiem.

"Ja tu mani mīli, tad zobus tīrīsi tā, kā es pieprasīšu"

Meli: mīlestība ir sīkumaina. Katru dienu partneris var veikt simtiem darbību, kuras tevi kaut kādā ziņā var tracināt. Ja mēs sāksim piesieties šiem sīkumiem un pieprasīt, lai partneris mainītu savus ieradumus, tātad, – tu neesi gatavs pieņemt un mīlēt viņu tādu, kāds viņš ir. Īsta mīlestība ļauj nepievērst uzmanību uz sīkiem trūkumiem un novērtēt mīļoto cilvēku kopumā.

"Pēc tā, ko tu esi izdarījis, tevi neviens vairs neiemīlēs"

Meli: mīlestība ir aizvainojoša. Dzirdēt šādus melus ir visgrūtāk, tie skaidri parāda apslāpētas sāpes un aizvainojumu. Jā, dažas problēmas var novest pie attiecību izjukšanas, taču izšķirties var arī mierīgi un bez aizvainojumiem. Ja tomēr par šķiršanos nekādu runu pagaidām nav, ir ļoti svarīgi atrast veidu, kā atbrīvoties no aizvainojuma un dusmām, kamēr tās nav izjaukušas jūsu abu savienību.

"Es tevi pametīšu, jo tu mani nemīli"

Meli: mīlestība viegli padodas. Tas, kurš pa īstam mīl, tik viegli gan nepadodas. Īsta mīlestība nozīmē cerību. Tomēr ir absolūti normāli noteikt personīgās robežas, lai neļautu nākotnē sevi ievainot.