Mamma egoiste – dāvana vai sods bērnam

Māte egoiste nepavisam it kā neskan kā kompliments. Pirmā asociācija – tā ir sieviete, kura, pārnākot mājās no darba, apsēžas pie televizora ar kafijas krūzi, bet nabaga bērniņš vakariņās ēd frī kartupeļus tā vietā, lai mielotos ar īstu kartupeļu biezeni un kotleti. Bet brīvdienās viņa domā par to, kā uztaisīt manikīru un palasīt jaunāko sieviešu auditorijai domāto žurnālu tā vietā, lai pārbaudītu, vai bērns izpildījis visu uzdoto, vai pastaigātos ar bērnu pa parku. Tātad – nepatīkama persona...

Bet, vai tas ir tik briesmīgi, ja mamma neaizmirst par sevi un savām interesēm? Te nu gan viss ir atkarīgs no proporcijām mīlestībā pret sevi, portālā "Parents" uzsver psiholoģe Oļesja Garaņina. Bezatbildība un saprātīgs egoisms nav viens un tas pats. Pirmajā gadījumā mamma nerūpējas par bērna pareizu ēdināšanu, ignorē slimības pazīmes, neseko līdzi, lai bērnam būtu sezonai atbilstošs apģērbs utt. Otrajā – viņa ļauj sev nesekot atsevišķu vecāku forumos populārajām tendencēm, ko var nodēvēt vienā tēzē: "Tā, mazulis guļ, var arī izķemmēt matus..." Proti, it kā "pareizās" mammas nevar normāli ieiet dušā, paēst, savest sevi kārtībā. Viņām naktīs jāklausās, kā elpo mazulis, praktiski neaizverot acis, dienām viņš jāaprūpē un bez tiesībām pašām atpūsties.

Starp citu, veselīga realitāte neatbilst šim izplatītajam stereotipam. "Labu" mammu nevar pielīdzināt sevis upurēšanai. Ir svarīgi, lai sieviete labi justos mammas lomā. Bet, lai tā būtu, pilnībā nedrīkst piemirst par sevi, proti, ļaut sev reizi pa reizei saprātīgu egosismu.

Ar to jāsaprot – "ja es būšu vesela, labā garastāvoklī un pilna enerģijas, tad varēšu ar to visu dalīties ar citiem tuviem un mīļiem cilvēkiem". Tādēļ nav par lieku sev uzdot jautājumus. Piemēram: "Vai es šodien varēšu satikties ar draugiem, vai mans sliktais garastāvoklis viņiem netraucēs? Vai man vispār ir spēka kaut kur iet un ar kādu sarunāties? Varbūt man labāk palikt mājās?"

Mammas – saprātīgās egoistes portrets

Tā ir mamma, kura:

sevi mīl ne mazāk kā savu bērnu;

nav gatava piemirst par savām interesēm un aizraušanām, aizejot bērna kopšanas atvaļinājumā;

meklē iespējas katru dienu paveikt ko noderīgu vai patīkamu sev;

saprot, ka atpūta ir tikpat svarīga kā darbs, un ļauj sev atpūsties, pamanot pirmās noguruma pazīmes;

slinko vienkārši tāpat, palasot grāmatu vai uz sejas uzliekot masku;

prot (vai mācās) pateikt nē, ja viņu lūdz izdarīt to, kas viņai nepatīk, cenšas vienoties un atrast kompromisu, ja tomēr ir jādara, bet tik ļoti negribas, saprot, ka darbs ir svarīga dzīves sastāvdaļa, bet ne vienīgā;

apzinās, cik svarīgas ir tikšanās ar draugiem;

piekrīt tam, ka bērniem dažreiz jāļauj pagarlaikoties, paskumt, bet būt kopā 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā ir nogurdinoši visiem;

zina, ka bērns – arī tā ir ļoti liela un svarīga dzīves daļa, kas personīgo dzīvi mainīs uz visiem laikiem, bet arī šajā jaunajā dzīvē vēl ir vieta pašai sev.



Šajā rakstā uzzini vēl dažus iemeslus, kādēļ pietiekami laba mamma ir labāka nekā ideāla mamma.

Kur rodas patmīļi

Bērni egoisti ir tie, kuri nav gatavi atteikumam. Par tādiem viņi izaug ģimenēs, kurās vecāki ir steiguši apmierināt visas bērna vajadzības, nevis pastāstījuši par savām jūtām. Izaugot šādā ģimenes sistēmā, bērns vienkārši nesaprot, ka arī mammai kaut kas var sāpēt, ka arī viņa var kaut ko negribēt. Viņam viss vienmēr izskatās šādi: es gribu, mamma izdara.

Dodot bērniem visu, ko viņi prasa, mēs nemācām mīlestību un rūpes. Mēs viņus ietekmējam kļūt par patērētājiem, norāda psiholoģe.

Bērnus nevajag pārmērīgi lutināt, viņus jāmāca mīlēt sevi, rūpēties par sevi. Tieši to visu māca pieaugušais, sakot: "Nē, stop, es tā nevaru, man tas tagad neder, es slikti jūtos, lai ar to nodarbotos". Tieši tā – caur rūpēm par sevi, caur šo sapratni par rūpju svarīgumu, bērns izaug ar prasmi saprast, rūpēties un mīlēt otru cilvēku, akcentē psiholoģe.

Te uzzini, kādas ir tipiskākās vecāku kļūdas, kuras veicina bērnā egoisma rašanos.



Vecāki, kuri bērna intereses vērtē augstāk par savējām un to izskaidro ar vēlmi nodrošināt bērnam laimīgu bērnību, rīkojas aptuveni tāpat, kā tie pieaugušie, kuri bērnam ļauj ēst tik daudz konfekšu, cik vien tie vēlas. Bet konfektes taču neviens tik daudz nedod, jo to kaitīgums veselībai ir acīmredzams. Bet ar bērnu pāraprūpi tiek nodarīts tieši tāds pats kaitējums. Un, jā, tas itin nemaz nav vajadzīgs. Ir normāli, ja bērnu māca pagaidīt. Bet vēl viņam vajag mammu, kura mācīs sevi mīlēt, rūpēties par sevi un atļaut sev darīt to, kas patīk, bez vainas un kauna sajūtas.

Mamma ir pirmais cilvēks, no kura bērns ņem piemēru, un novēro tieši viņas uzvedību, nevis sacīto vārdos. Un mammai, lai viņa varētu normāli, pilnvērtīgi aprūpēt bērnu, ir vajadzīga enerģija. Vai viņa spēs sniegt pietiekami daudz, ja visu piecieš pēdējiem spēkiem, ja viņai ir migrēna, augsts asinsspiediens vai sarežģījumi darbā, bet bērns dzīvespriecīgi vēlas rotaļāties? Vai mamma ilgstoši spēs noturēties tādā līmenī?

Rūpējoties par sevi, mamma mājās ienes prieku un laimi, – visai ģimenei. Bet, lai šo laimi mājās ienestu, mammai dažreiz jābūt egoistei – jāatsakās no bērna aprūpes uz kādu laiku un savas intereses jānosaka par prioritātēm.

Mammītes skola



Mammas egoistes bērnam māca divas svarīgas lietas – cienīt sevi un savas vajadzības un pamanīt tās. Tāda mamma atšķiras no tās, kurai patiesībā nerūp sava bērna jūtas. Šāda mamma savu bērnu uztver kā kaitinošu traucēkli, kurš traucē viņai nodarboties ar savām lietām.

Dzīve cilvēkam, kurš sevi nemīl, ne obligāti būs neveiksmīga un skumja, bet tā patiesi nebūs pilnvērtīga. It kā viņam pašam savā dzīvē vietas nebūtu. Veselīgs un saprātīgs egoisms ļauj atrast savu vietu un justies laimīgam. Kaut vai dažreiz.

Gudrība, ko der ielāgot

Psiholoģe atgādina instruktāžu lidmašīnā, ko parasti pirms lidojuma sniedz stjuarti. Avārijas gadījumā sākotnēji mātei ir jāuzvelk skābekļa maska, un tikai pēc tam bērnam. Kāpēc? Atbilde ir skaidra – ja mātei trūks skābekļa, nebūs neviena, kurš parūpēsies par viņas bērnu. Dzīvē, protams, nav tik ekstrēmu lietu, kā var gadīties lidojuma laikā, tomēr mammai ir jājūtas daudz maz komfortabli, tad arī bērns jutīsies labi.