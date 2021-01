Mamma kļuvusi par omīti: četri tipiski scenāriji, kā izvairīties no konfliktiem ģimenē

Mazām meitenītēm allaž paticis spēlēt lomu spēles jeb "mammās un meitās". Taču bērnībā mums nav pat nojausma, ka arī pieaugušie ir spiesti rotaļāties tieši tāpat. Tikai pēc daudz sarežģītākiem noteikumiem. Un sākas šī spēle tad, kad tava mamma kļūst par vecmāmiņu.

Speciālisti portālā "Parents" piedāvā iepazīties ar tipiskākajām reālās dzīves pieredzēm, kā rodas paaudžu konflikti, vienlaikus iesakot vēlamos rīcības scenārijus, lai no tiem izvairītos.

Ieklausīties mammas pieredzē. Un izdarīt savu izvēli

Šis, iespējams, ir visvieglāk īstenojamais noteikums. Tāpēc, ka tas izpildās pats no sevis. Mammai nav nepieciešams sarīkot speciālas nodarbības, lai meitai pastāstītu par to, ko nozīmē pieaugušas sievietes dzīve un kādas ir tās īpatnības. Jau sākot no visagrīnākā vecuma, meita to apgūst, tiesa, lielākoties neapzināti, pateicoties mammas uzvedībai, viņas attieksmei pret vīriešiem, pret ģimeni un bērniem. Zināšanas uzkrājas un pieaugušās meitas dzīvē nospēlē milzu lomu. Šīs apgūtās prasmes, tāpat kā piesaiste, atbalsts un mammas īpašā emocionālā iesaiste palīdz apzināties piederību savam dzimumam, bet vēlāk – pieņemt savas sievišķās un mātišķās funkcijas. Proti, tā ir grūtniecība un pirmās nedēļas pēc mazuļa piedzimšanas.

Pat tās sievietes, kurām nav bijušas īpaši siltas attiecības ar savu mammu, grūtniecības laikā vēlas gūt vairāk fizisku apskāvienu, lielāku mātes iesaisti šajā laikā.



Tuvas sievietes, un visupirms mammas (tagad jau vecmammas), klātbūtne ir ļoti nepieciešama pirmajā laikā pēc dzemdībām. Svarīga ne tik daudz, lai palīdzētu aprūpēt mazuli, kā morāls atbalsts, mazulīša apbrīnošana un pozitīvs vērtējums visam notikušajam. Tā arī ir vecāku statusa nodošana no mātes meitai.

Ar prieku uzņem pie sevis vecmāmiņas, kā arī, ja ir iespējams, citas sievietes no ģimenes loka, pat mazuļa pirmajās dzīves dienās. Tas ir ļoti svarīgs pasākums visiem – tev kā jaunajai mammai un iepriekšējām paaudzēm, un arī mazulītim. Bērniņš taču jau ir spējīgs daudz ko sajust – siltumu, kas nāk no tuvinieku rokām, maigumu viņu balsīs, vēršoties pie jaundzimušā. Bet tas savukārt sniedz drošības sajūtu un tā paliks sajūtu līmenī uz visu mūžu. Te gan svarīgi atzīmēt, ka šīs rekomendācijas neattiecas uz Covid-19 izraisīto pandēmijas laiku, kad ciemošanās nav atļauta!

Vērsties pēc padoma mazuļa aprūpē pie savas mammas, vecmammas vai uzticēties profesionāļiem literatūrā, protams, ir tava personīgā lieta. Bet bieži izrādās, ka mūsdienu metodēm ir vien nedaudz citāds skatījums uz to, kas pastāv praksē jau gadsimtiem ilgi. Tāpēc nevajadzētu kategoriski noraidīt šos padomus, tie, visbiežāk, ir pārbaudīti savā pieredzē.

Varbūt patiešām ir labi, ja tavai mammai ir iespēja pabūt ar tevi un mazuli pirmajā laikā pēc viņa nākšanas pasaulē. Jo nebūs labāka palīga šajā situācijā, kā mamma. Taču labāk būs, ja mamma pie jums nebūs diennaktīm un lai šis periods kopumā neieilgtu. Citādi otrajā plānā var tikt atstumts mazuļa tēvs, kuram praktiski vairs neatliek neviena darbiņa bērna aprūpē.



Pieredze:

"Tā sanācis, ka mēs ar mammu nebijām īpaši tuvas – ne tiešā, ne pārnestā nozīmē. Kad biju maza, viņa visu laiku strādāja, bieži brauca komandējumos. Es paliku ar tēti un vecmāmiņu. Pēc tam es aizbraucu mācīties uz citu pilsētu, pēcāk tur arī apprecējos. Mēs kontaktējāmies pa tālruni, reti viena pie otras braucām ciemos – un viss. Kad biju septītajā grūtniecības mēnesī, mamma atbrauca – ne speciāli, bet viņai manā pilsētā bija komandējums. Un vakarā kaut tā sarunā, vaicājot, kā man iet, teica: "Zini, kad es gaidīju tevi, man vienmēr bija labs noskaņojums". Viņa to tā pateica, ka man dvēselē viss sagriezās. Tik aizkustinoši, maigi – patiesi, kā par mīļoto bērnu. Mēs ar viņu runājām visu vakaru. Es gribēju uzzināt visu par to, kā es piedzimu, kāda biju, kā viņa mani baroja. Bet mamma atcerējās visu līdz sīkumiem – pat to, kādos autiņos mani ietina dzemdību namā. Pēc šīs sarunas es jutos ļoti labi – pat pašsajūta uzlabojās un vairs tik ļoti nebaidījos no dzemdībām. Biju pārliecināta, ka viss noritēs lieliski – kā mammai ar mani."