Mammas atklāsme: 7 lietas par zēnu audzināšanu, ko es būtu gribējusi zināt iepriekš

Ir vecāki, kas uzskata, ka zēnus audzināt ir vieglāk nekā meitenes, bet ir arī tādi, kuru viedoklis krasi atšķiras. Lai kurā frontes pusē tu būtu, tev jāatzīst, ka, neatkarīgi no bērna dzimuma, viņa audzināšana nereti ir pārsteigumu pilna. Lūk, dažas no dēlu izdarībām, kuras ir pārsteigušas daudzas puišu mammas.

Pirms mazuļa nākšanas pasaulē ik viens vecāks lauza galvu par to, kāda dzimuma pārstāvis būs viņa bērns. Daži sapņo par meitiņu-peciņu, bet citi nevar sagaidīt, kad varēs pagalmā spārdīt bumbu kopā ar dēlu. Lai kādas būtu mūsu cerības un iedomas, tas, kādu dzimumu pārstāvēs bērns, nav mūsu rokas.

Portālā "Professorshouse" tika veikta aptauja, kur vecākiem bija jāatbild tikai uz vienu jautājumu – ko ir vieglāk audzināt – dēlu vai meitu? No 265 aptaujātajiem 99 procenti uzskata, ka dēlu audzināt ir vieglāk nekā meitu. To, vai tā ir, katrs no jums noteikti spriež pēc savas pieredzes, taču skaidrs ir viens – audzināt zēnus ir citādāk nekā meitenes.

Puišu vecākiem ir jāsakaras ar lietām, ar kuras nekad neskars meiteņu mammas un tētus. Piedāvājam tev ieskatīties Holijas Pevznere portālā "Today" publicētās atklāsmes par dēlu audzināšanu, kuras viņa labprāt būtu zinājusi pirms bērna nākšanas pasaulē. Tām piekrīt arī daudzas mammas visā pasaulē.

Zēni un traumas ir kā cimds ar roku

Nobrāzumi un zilumi ir daudzu puišu ikdiena. To var novelt uz viņu nemitīgo vēlmi kustēties un bērnišķīgo ziņkārību, kas mijas ar bezbailību. Arī Labklājības ministrijas pieejamie dati liecina, ka 69 procentos gadījumu traumas gūst tieši zēni, ko apstiprina arī Bērnu klīniskās universitātes pieredze.

Kā atklāj speciālisti, tad visbiežāk bērni savainojas mājās. Ir skaidrs, ka daudzas telpas mājās ir bērnam īpaši bīstamas, piemēram, virtuve vai vannasistaba. Lai pasargātu savu atvasi no dažāda veida traumām, vecākiem vajadzētu apzināties, kuras telpas vai vietas mājās varētu apdraudēt bērnu un darītu visu, lai tās padarītu pēc iespējas drošākas. Ja tev pašam trūkst ideju, kā to īstenot, tad izlasi šo rakstu, kurā Latvijas pediatru asociācijas prezidente, profesore Ilze Grope dalās ar ieteikumiem un idejām, kā padarīt savu mājokli mazulim drošu.

Apģērba iegāde būs vieglāka par vieglu

Zīdaiņa vecumā bērna drēbes izvēlas vecāki, līdz ar to tas, cik raiti rit iepirkšanās, ir atkarīgs no viņiem. Taču pēcāk, kad atvase ir izaugusi un pati vēlas pieņemt lēmumu, ko vilkt mugurā, drēbju pirkšana var izvērsties par stundām ilgu pasākumu, sevišķi tad, ja tu audzini meitu. Arī pusaudžu gados iepirkšanās meitenēm ir daudz laikietilpīgāks process nekā zēniem. "Lai gan puišu apģērbiem veikalos nav tik plaša izvēle, es tāpat izvēlētos pirkt drēbes zēnam nevis meitenei," atklāj divu bērnu māte Bonija Vengrone. Viņa piebilst, ka dēls tikai retu reizi spurojas pretim mammas izvēlētajām drēbēm, taču meita to dara gandrīz katru reizi.

Tāpat kā pieaugušie, arī bērni sevi izpauž ar apģērbu, un tas ir jāļauj. Tomēr ir jānostāda arī dažas robežas, jo ne vienmēr bērna izvēle ir pieļaujama. Te lasi portāla "Parents" piedāvātos četrus noteikumiem, kurus vajadzētu ievērot vecākiem, ļaujot savam mazajam izvēlēties apģērbu.

Foto: Shutterstock

Viņš čurās visur

Podiņapmācība visnotaļ ir viens no izaicinošākajiem uzdevumiem vecāku dzīvēs. Taču, kamēr meitenēm iečurāt podā nesagādā nekādas problēmas, zēniem tas ir izaicinājums. Mācot dēlam čurāt lielajā podā, ir jārēķinās ar to, ka urīns būs visur – uz grīdas, aiz poda, uz sienas, uz poda vāka un citur.

Ja arī tu lēnām sāc domāt, ka ir īstais laiks uzsākt podiņapmācību vai to jau dari, bet viss nenotiek tik raiti kā gribētos, "Cālis" arhīvā ir atrodama virkne rakstu par to, kādā vecumā podiņmācību ieteicams sākt apgūt, kādas ir pazīmes, ka bērns tam ir gatavs, ar kādām problēmām var nākties saskarties, tostarp nevajadzētu brīnīties, ja bērns jau bija sācis pamazām iepazīt podiņu, bet pēc slimošanas to vairs nevēlas acīs redzēt. Arī tas ir normāli. Apkopotos padomus vari lasīt te.

Puiši ir nepārtrauktā darbībā

Viņi var skriet, lēkāt, spēlēties no agra rīta līdz vēlam vakaram – tieši tik neizsmeļams ir puišu enerģijas lādiņš. Dažreiz varētu likties, ka viņiem ir tikai divi ātrumi – ātri un vēl ātrāk. Tas nozīmē, ka vienu brīdi tavs mazulis var mierīgi rotaļāties ar krabulīti, bet jau nākamajā, tev nemanot, jau naski stutēsies pie virtuves galda. Iespējams, viņi vienmēr būs tik žiperīgi kā bērnībā, bet ar laiku tu pielāgosies viņu tempam.

Aktīvus bērnus vislabāk ir nodarbināt ar dažādām sportiskām aktivitātēm. Tas viņam palīdzēs ne tikai izlādēt enerģiju, bet arī attīstīs viņa ķermeni un prātu. Kāpēc vēl kustības ieņem nozīmīgu lomu bērna attīstībā, lasi šajā rakstā.

Foto: Shutterstock

Tu salīdzināsi savu dēlu ar meitenēm

Skatoties uz meitenēm, kas mierīgi sēž pie galda, zīmē un krāso jau 45 minūtes, kamēr tavs dēls bez apstājas skraida pa māju un nevar ne mirkli nosēdēt mierā, tevi var pārņemt dažādas emocijas, no kurām lielu daļu aizņem neizpratne – kāpēc mans bērns nevar mierīgi nosēdēt ne minūti. Meitenes ir ne tikai mierīgākas, bet viņas arī ātrāk attīstās. Tāpat tieši mazās meitiņas-peciņas ir tās, kurām padodas lasīšana un rakstīšana, kamēr tava dēla rokraksts atgādina haotiskus ķēpu pleķus un viņa burtnīcas.

Vecākiem visos laikus ir bijusi vēlme salīdzināt savus bērnus ar citiem, neskatoties uz to vecumu vai pat gadu starpību. Taču ar laiku tu saproti, ka katrs bērns ir indivīds, kurš attīstās savā tempā, kuram padodas šīs, bet nepadodas tās lietas, līdz ar to salīdzināšana ir ne tikai nogurdinoša, bet arī bezjēdzīga. Tā rada stresu ne tikai tev, bet arī bērnam.

Viņa interese par savu dzimumorgānu sākas ātrāk nekā tu to gaidīji

Interese par saviem dzimumorgāniem mazajiem zēniem parādās jau māmiņas vēderā un, ienākot pasaulē, tā neapslāpst. Lai gan puišu mammas zina, ka reiz pienāks brīdis, kad viņas dēls ar interesi vēros un apčamdīs sevi no A līdz Z, lielākoties tas brīdis pienāk ātrāk, nekā viņas to bija gaidījušas. "Atceros, kad citas mammas mani brīdināja par to, lai neuztraucos, ja man dēls nemitīgi aiztiek savu dzimumorgānu, jo tas esot normāli," portālam stāsta Melisa Fipsa.

Zēni dievina savas mammas

Starp bērnu un māti vienmēr pastāv neizskaidrojama saikne. Varētu šķist, ka zēnu varoņi ir tēvi, taču viņu pieķeršanos mātei ir vēl spēcīgāka par tēva varoņa lomu. "Neatkarīgi no tā, cik ilgi tu esi bijusi prom, atnākot mājās, tu jūties kā rokzvaigzne, jo tieši tā tevi sagaida dēls," portālam "Today" stāsta Genoveva. Arī Feibe piekrīt: "Viena no lietām, kas man visvairāk pietrūks, kad dēli izaugs, būs tas, kā viņi uz mani skatās. Ir bijušas reizes, kad saku dēlam: "Tu esi piemīlīgs", bet viņš atbild: "Tu esi piemīlīgāka"." Dēla un vīra uzmanība un cieņa liek tev justies kā mājas karalienei. "Būt vienīgajai sievietei ģimenē dažkārt ir ļoti patīkami," piebilst Feibe.

