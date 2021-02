'Manās acīs viņš ir drupatiņš!' Iepazīstieties ar Kuldīgas smagāko jaundzimušo Jēkabu

Kuldīgas slimnīcā gada sākumā pasaulē nācis smagākais puisēns, "pārsitot" šī stacionāra pagājušā gada svara "rekordistu". Proti, Lelde Pole-Guļinska kopā ar vīru Vladislavu 11. janvārī sagaidīja 4,87 kg "svarīgo" Jēkabu. Iepriekšējā gadā lielākais brašulis bija 4,83 kg smags. Jaunā mamma labprāt piekrita dalīties, kā mazais nācis pasaulē un kā pagājis pirmais mēnesis.

Jēkabs ir pirmais bērniņš ģimenē, tāpēc ģimene īsti nezināja, "uz ko gatavoties un ko gaidīt". "Mēs dzīvojam Rīgā, taču mani vecāki ir no Brocēnu novada Blīdenes. Un to nu bijām jau sākotnēji nolēmuši, ka bērniņu dzemdēsim Kuldīgā. Balsojām pat par petīciju, lai neslēdz Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļu," stāsta Lelde.

Jāpiebilst, ka slimnīcas nodaļa patiešām tika saglabāta.

Dzemdībām tuvojoties, ģimenē uz laiku pārcēlās dzīvot pie Leldes vecākiem Blīdenē, tuvāk Kuldīgai. "Tā kā bija prognozēts, ka bērniņš būs liels, ārstējošā ārste teica, ka nevajadzētu "vilkt visu garumā", un 11. janvārī sūtīja uz dzemdību ierosināšanu. Tiesa, tāpat jau viņš piedzima 41. grūtniecības nedēļā. Dēliņš nāca pasaulē nākamajā dienā pēc dzemdību ierosināšanas, 12. janvārī, ar akūta ķeizargrieziena operācijas palīdzību. Sākumā cīnījos pati, tiku līdz pilnam dzemdes kakla atvērumam, bet beigās izskatījās, ka netiksim galā. Viņš izgāja cauri pirmajiem dzemdību etapiem, bet, pēc ārsta vārdiem, nevarēja tikt garām simfīzes kaulam, tādēļ pēc trīs stundu stumšanas tika veikta ķeizargrieziena operācija spinālajā anestēzijā," stāsta māmiņa.

Ņemot vērā, ka viņai izdevās aiziet ļoti tālu aktīvajā dzemdību darbībā, jautāju, kas visvairāk dzemdībās noderējis. "No interneta kursos klausītā un no lasītā visvairāk palīdzēja tas, ka vīram biju iemācījusies mani kontrolēt – lai viņš atgādina padzerties, kā pareizi elpot un kad to darīt. Es daudz ko darīju automātiski, vienlaikus šis piemērotais vīra atbalsts bija ļoti noderīgs, viņš vebināros bija "sevi ieprogrammējis", ka ir man jāatgādina padzerties un elpot," novērtē Lelde.

Manā acīs viņš ir "drupatiņš"

"Pēc ķeizargrieziena operācijas man dēliņu uzreiz pienesa klāt, parādīja un tad iedeva tētim. Viņš mazo ucināja palātā, kur pēc kāda laiciņa es pievienojos. Pirmie darbi, piemēram, autiņbiksīšu maiņa, tika uzticēta vīram, jo mazo man vēl neļāva celt. Kuldīgas slimnīcā ir kolosālas medmāsiņas – viņas visu mierīgi paskaidroja, tāpat ārsti. Arī dzemdībās es jutu medicīnas personāla atbalstu – viņi dara vairāk nekā viņiem nepieciešams. Palīdz ar elpošanu...

Tāpat svarīgs bija ārstu iedrošinājums. Es ļoti baidījos pieskarties rētai, celties, piespiest rētu par stipru. Viņu iedrošinājums, ka tas ir pušums, kas sadzīs, mani nomierināja," novērtē jaunā mamma.

Protams, tradicionāli visi jautā bērna svaru un ir pārsteigti, to uzzinot. "Pat ārste man pārjautāja, vai tiešām tik liels? Garums viņam bija 60 cm. Šobrīd, kad tuvojas pirmā mēneša jubileja, 62. izmēra drēbītes ir jau par mazu. Protams, ārsti uztraucās, vai nav diabēta pazīmes, taču nē – dēla svars ir ģenētiski noteikts. Arī es mammai piedzimu 4,8 kg smaga," atklāj Lelde, sirsnīgi piebilstot: "Manās acīs viņš tāpat ir "maziņš drupatiņš". Un galvenais, protams, ka dēls ir vesels."

Paldies, ka pajautā, kā man klājas

Ļoti svētīgs bijis pirmais laiks slimnīcā un pirmās desmit dienas, kad vīram pienācās pēcdzemdību atvaļinājums. "Vīram jābūt darbā klātienē, un jau divas nedēļas man jātiek galā pašai. Biju jau pieradusi, ka viņš daudz palīdzēja. Tagad ir nedaudz jocīgi, ka, ejot pastaigāties, pašai jāiznes ratu kulba, tā ir smaga. Tāpat naktī ceļos pati, jo vīram jāceļas uz darbu. Jāaprod arī, ka ir mainījies man dienas ritms, vairs nestrādāju," aizdomājas Lelde.

Tāpēc viņa jo īpaši novērtē, ka draugi un paziņas painteresējas ne tikai, kā iet bērniņam, bet arī, kā klājas viņai pašai, atsūta īsziņu, vai viss ir kārtībā. Tas ļoti daudz emocionāli dodot.

Citādi esot pat pārsteidzoši viegli, jo mazajam neesot koliku un secen iet negulētas naktis. "Gaidījām, ka būs sarežģītāk," viņa pasmaida.

Cālis.lv sirsnīgi sveic ģimeni un novēl veselību un saticību!

Kuldīgas dzemdību nodaļā dzimumu līdzsvars

Gada pirmajā mēnesī bez Jēkaba Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā dzimuši 40 bērniņi. Kopumā pasaulē janvārī nākuši 20 zēni un 21 meitene.

Janvārī piedzimis arī pēdējā gada laikā garākais bērniņš – 62 cm garš puisītis. Īsākā bijusi meitenīte – 47 cm gara.

Vidējais māmiņas vecums pagājušā mēnesī bija 29,73 gadi, robežā no 16 līdz 44 gadiem.

Lielākā daļa dzemdētājas bija no Saldus (11), Kuldīgas (10), kā arī no Talsu, Tukuma, Ventspils, Kandavas, Brocēnu, Skrundas pilsētas un novada u.c.

Populārākie vārdi janvārī: meitenēm Sofija (2) un Paula (2), bet zēniem Gustavs (2). Retāki un interesantāki vārdi: zēnam Milo, bet meitenēm Melika un Dariana.

Kuldīgas slimnīca bērniņiem un viņu ģimenēm novēl veselību, mīlestību un izturību!