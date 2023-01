Martā organizē izstādi 'Skola 2023', kas var kalpot par impulsu izglītības ceļa izvēlē

No 3. līdz 5. martam Ķīpsalā norisināsies izstāde "Skola 2023", kas vienuviet pulcēs aktīvākās un radošākās augstskolas, profesionālās izglītības iestādes un mācību centrus.

"Mēs varam izvēlēties vienīgi to, ko zinām! Izstādē "Skola" apmeklētāji varēs iegūt vislabāko un visplašāko pārskatu par mācību un studiju piedāvājumu. Iespējams, tieši Ķīpsalā kāds aizdomāsies par studiju virzienu, ko agrāk pat neapsvēra! Jau 28 gadus izstāde ir izšķirošs impulss izglītības ceļa izvēlē daudziem jo daudziem tūkstošiem jauniešu. Nāc, uzzini un izdari vislabāko izvēli!" aicina izstādes "Skola" vadītāja Sanita Blomniece.

Izvēlies augstskolu

Izstādē "Skola 2023" Ķīpsalā topošos studentus gaidīs labākās un lielākās valsts un privātās augstskolas: Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņu universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU, bijusī Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Latvijas Jūras akadēmija, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža, Daugavpils universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola, Ventspils Augstskola, Vidzemes augstskola, Biznesa augstskola "Turība", Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA", Rīgas Ekonomikas augstskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Banku augstskola, Baltijas Starptautiskā akadēmija, RTU Rīgas Biznesa skola, Rīgas Juridiskā augstskola, Rīgas Aeronavigācijas institūts, Transporta un sakaru institūts u. c.

Pirmoreiz izstādē "Skola" būs Ukrainas Nacionālais kopstends, kurā startēs vismaz 20 Ukrainas universitātes un projekts "Eiropas un Ukrainas augstākās izglītības centrs", kas jauniešus iepazīstinās ar iespēju iegūt dubulto diplomu, studējot gan Latvijā, gan arī Ukrainā.

Apgūsti profesiju jau pēc pamatskolas

Ja pēc 9. klases vai vidusskolas absolvēšanas plāno mācīties par automehāniķi, konditoru, frizieri vai apgūt kādu citu arodu – izmanto iespēju "Skolā 2023" satikt profesionālās izglītības kompetences centru – koledžu, tehnikumu un profesionālo vidusskolu – pārstāvjus. Atklāj profesiju nianses un konsultējies!

Foto: Publicitātes attēli

Izzinoša, aizraujoša pasākumu programma

Ja tevi aizrauj IT pasaule, tad 3. un 4. martā apmeklē "Datorium" tehnoloģiju skatuvi. Jau otro gadu "Datorium" skolas audzēkņi palīdzēs radīt tev labāku izpratni par aizraujošo un plašo IT pasauli. Savukārt uz atvērtās skatuves 20 minūšu garās prezentācijās mācībspēki iepazīstinās ar savu aktuālo piedāvājumu.

Vēl neesi izlēmis?

Ja nezini, par ko vēlies kļūt un ko mācīties, tad izmanto iespēju izstādē aprunāties ar karjeras konsultantiem, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras stendā iepazīties ar karjeras izvēles testiem. Testos varēsi izmērīt gan savu interesi par dažādām jomām, gan novērtēt savas stiprās puses un atklāt, kāda profesija un darba vide tev ir vispiemērotākā.

Ja vēlies studēt ārzemēs

Vēlies mācīties ārvalstīs? Aktuālāko informāciju par izglītības iespējām izstādē varēsi uzzināt no ārzemju mācību iestāžu, Francijas institūta Latvijā, "DAAD-Informationszentrum" un "Kalba" pārstāvjiem. Ķīpsalā būs iespējams aprunāties un uzzināt par ārvalstu universitātēm, studiju programmām, studiju finansējumu un savām izredzēm, par iestāšanās nosacījumiem un mācību procesu, kas mēdz būt stipri atšķirīgs no Latvijas u. c. Savukārt Baltijas-Amerikas Brīvības fonds 11. klašu audzēkņiem piedāvās izglītojošu, turpat mēnesi ilgu, bezmaksas nometni ASV. Bet, pirms izdari izšķirošo lēmumu – tiekamies izstādē "Skola 2023"! Vairāk par izstādi: www.bt1.lv/skola

Vienlaikus ar izstādi "Skola 2023" Ķīpsalā notiks "Latvijas Grāmatu izstāde 2023", kas piedāvās tikties ar iemīļotiem rakstniekiem, baudīt autoru lasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos un iepazīties ar izdevniecību jaunumiem. Izstādi var apmeklēt bez maksas ar "Skolas 2023" ieejas biļeti.

Izstādi "Skola" rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, tās darba laiks 3. un 4. martā būs no pulksten 10 līdz 18, bet 5. martā – no pulksten 10 līdz 17. Norises vieta: Starptautiskais izstāžu centrs, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā.

Biļetes:

Skolēnu grupas biļetes (10+) – trīs eiro;

Biļetes iepriekšpārdošanā internetā – četri eiro;

Biļešu cena izstādes laikā – pieci eiro;

Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas.

Vairāk informāciju par izstādi "Skola 2023" vari iegūt šeit.