Martā visā Latvijā būs iespēja apmeklēt bezmaksas dūlu nodarbības

Ar cieņu pret piedzimšanu – tāds ir šī gada Latvijas dūlu nedēļas moto. Dūlu nedēļa Latvijā norit reizē ar Pasaules dūlu nedēļu 2019. gada 22.-28. martā. Šajā nedēļā dūlas piedāvā piedalīties dažādās nodarbībās un sarunās par gaidību, dzemdību un pēcdzemdību laiku.

Dūlu vadītājos pasākums uzsvars tiek likts uz to, cik būtiski katrā no šiem posmiem topošās māmiņas vai tēta un gaidāmā vai jaundzimušā mazulīša dzīvē ir izturēties ar cieņu – gan pašiem pret sevi, rūpējoties par savām emocijām, vajadzībām pēc atbalsta un kvalitatīvas informācijas, gan vienam pret otru, gan apkārtējiem cilvēkiem pret jauno ģimeni un jaunajām lomām. Ikkatrs cilvēks ir vērtība – vienalga, cik liels vai maziņš viņš būtu – vēl gaidāms, dzimstošs, vai jaundzimis mazulis, jaundzimusi mamma vai jaundzimis tētis, jo arī viņi, piedzīvojot grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību notikumus piedzimst jaunās lomās.

Ar piedzimšanu kādam sākas jauna pasaule. Kāda būs viņa pirmā pieredze, saskaroties ar to? Kā izpaužas cieņa pret piedzimšanu gatavojoties, dzimstot un pēc tam? Kādi vārdi, pieskārieni un darbības to raksturo? Vai spējam pieņemt savas un citu cilvēku tiesības uz vēlmēm, vajadzībām un viedokli? Par šiem un daudziem citiem jautājumiem saistībā ar grūtniecību, dzemdībām un dzīvi ar mazuli runāsim dūlu nedēļas pasākumos.

Zemāk vari iepazīties ar pasākumu kalendāru dažādās Latvijas pilsētās.

Cēsīs

"Rūpes par sevi pēc dzemdībām". Dzemdības ir fizioloģiski un emocionāli ļoti piesātināts notikums, kas no sievietes paņem ļoti daudz iekšējo resursu un spēka. Šajā nodarbībā runās par to, kā sievietei atjaunoties šajā laikā gan fiziski, gan garīgi- kā rūpēties par savu ķermeni un kā atgūts avu iekšējo centru laikā, kad sajūtās saplūsti ar otru.

Kad: 19. martā no pulksten 13 līdz 14.30

Kur: Maija ielā 1, Bērnu centrā "Kā mājās"

Nodarbību vada: sertificētas dūlas Anita Oļukalna, Lita Dudele un Līga Roze-Kļaviņa

Pieteikšanās: anita.olukalna@gmail.com vai 29218948

Maksa: ziedojums

"Pēcdzemdību emocijas." Kad bērns ir piedzimis, tiek gaidīts, ka jaunā māmiņa jutīsies priecīga, pacilāta un laimīga. Taču reālā dzīve ar mazuli nes sev līdzi arī daudzas citas emocijas - apjukumu, nedrošību, skumjas, pat dusmas. Nodarbībā apmeklētājas mēģinās izprast, kā nepazaudēt sevi pretrunīgo pēcdzemdību emociju gūzmā un izveidot saikni ar tikko dzimušo mazuli.

Kad: 26.martā no pulksten 11

Kur: Ausekļa prospekts 3, Ogres dūlu mājvieta

Nodarbību vada: Evita Žvagiņa-Jākobsone, bērnu nēsāšanas un zīdīšanas konsultante, kraniosakrālās terapijas praktiķe

Pieteikšanās: 22125409 vai agnese.lamberga@inbox.lv

Ieeja pasākumā bez maksas

Valmierā

"Dzīve ar jaundzimušo - izaicinājumi jaunajiem vecākiem un tuviniekiem." Sabiedrība un mēs katrs it kā zinām, ka dzemdības no sievietes paņem ļoti daudz fizisko un iekšējo resursu. Bet pēc tam sākas dzīve ar jaundzimušo, kas dažkārt ir vēl lielāks izaicinājums. Šajā nodarbībā tiks runāts par to, kādas ir bērniņa svarīgākās vajadzības un kāda palīdzība vai atbalsts var noderēt arī jaunajai māmiņai, lai spētu atjaunoties pēcdzemdību laikā gan fiziski, gan garīgi.

Kad: 21. martā pulksten 18

Kur: Pūriņu skolā, Beātes ielā 10

Nodarbību vada: sertificēta dūla, zīdīšanas konsultante, bērnu nēsāšanas konsultante Lita Dudele-Krastiņa

Pieteikšanās lita.dudele@gmail.com vai 26677190

Maksa: ziedojums

Baldonē

"Soli pa solim par gatavošanos dzemdībām un lielākie izaicinājumi." Gatavošanās dzemdībām - tas ir ceļš, kur svarīgs ir pilnīgi viss – gan emocijas, gan attiecības ar sevi, bērniņu, partneri, gan uzturs, kustības, spēja relaksēties, ļauties, atdoties, būt kopā ar mazulīti. Šajā nodarbībā māmiņas varēs apzināties savus lielākos izaicinājumus un grūtības šajā ceļā. Ar ko mūsu Ego varētu mūs pārsteigt? Un tieši, kas katrai no jums varētu palīdzēt vislabāk soli pa solim uzkāpt tai dzemdību kalnā, lai satiktos ar mazulīti vislabākajā veidā.

Kad: 22. martā no pulksten 18 līdz 19.30

Kur: Rīgas ielā 87., 2. stāvā

Nodarbību vada: dūlas apmācībā Kristīne Reikmane un Liene Beināre

Pieteikšanās: rakstot īsziņu uz tālruni 28355976

Maksa: ziedojums

"Sievietes iekšējie un ārējie resursi, gatavojoties dzemdībām".Dzemdēšana ir darbības vārds. Nodarbībā runāsim, kā tieši jūs varētu piedzemdēt. Svarīgi ir gan iekšējie dvēseles spēki, gan fiziskā gatavība, gan zināšanas, gan dzemdību komanda. Nodarbībā māmiņas varēs mēģināt apzināt visus savus iespējamos resursus, kas varētu viņām palīdzēt satikties ar bērniņu vislabākajā veidā.

Kad: 26. martā no pulksten 18 līdz 19.30

Kur: Rīgas ielā 87, 2. stāvā

Nodarbību vada: dūlas apmācībā Kristīne Reikmane un Liene Beināre

Pieteikšanās:rakstot īsziņu uz tālruni 28355976

Maksa: ziedojums