Mārtiņdienas maskošanās, ordeņu darbnīca un pasaku rīts – kurp ģimenēm ar bērniem doties nedēļas nogalē

Patriotiskajā mēnesī ir ne viena vien iespēja, lai ar ģimeni pavadītu laiku ne tikai jautrā Mārtiņdienas budēļu gājienā ar maskām, bet arī pastāstītu bērniem vairāk par Lāčplēša dienu. Kurp doties kopā ar ģimeni šajā nedēļas nogalē, lasi tālāk.

Lāčplēša dienai veltīta darbnīca Vēstures muzejā

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sestdienas, 9. novembra, pulksten 12 aicina ģimenes ar bērniem uz nodarbību "Ordeņu darbnīca". Valsts svētku noskaņās interesenti aicināti arī uz izstādi "11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena". Radošajā darbnīcā bērni varēs uzzināt vairāk par Lāčplēša dienas nozīmi, svinēšanas tradīcijām Latvijā, kā arī to, kāpēc svarīgi šos svētkus atzīmēt. Izstādē varēs aplūkot Lāčplēša Kara ordeņus un citus augstus apbalvojumus, kā arī uzzināt par ordeņa kavalieru varoņdarbiem. Bērni varēs atraisīt savu radošo garu un, liekot lietā izdomu, veidot savu dizainu jaunam ordenim. Bet 11. novembrī Vēstures muzejs visiem būs atvērts visu dienu no pulksten 10 līdz 19. Ieeja – bez maksas.

Adrese: pagaidu mājvieta atrodas Brīvības bulvārī 32, Rīgā. Ieejas biļete pieaugušajam 3 eiro, skolēniem 0,75 eiro, bet ģimenes biļete (1-2 pieaugušie + 1-2 bērni) maksā 4 eiro.

Iepazīt svešzemju sugas Dabas muzejā

8. novembrī Latvijas Dabas muzejā atklāts Vides mēnesis ar saukli "Ciemiņš uz palikšanu" un izstāde "Svešie mūsu dabā", kas būs skatāma no 9. novembra līdz 8. martam un būs interesanta ģimenēm ar bērniem, skolēniem, vides speciālistiem un ikvienam, kam rūp Latvijas daba. Latvijā savvaļā ir ap 630 svešzemju augu sugas, bet lielākajai daļai no tām nepiemīt invazīvas sugas pazīmes. Par invazīvām sugām uzskata aptuveni 35–50 sugas, un tās sastopamas gan uz sauszemes, gan ūdeņos.

Izstādes līdzautore, Dabas muzeja ekoloģe Lauma Kupča stāsta: "Visas svešzemju sugas nav invazīvas. Invazīva ir suga, kuras izturēšanās vietējās ekosistēmās ir agresīva. Parasti tā sekmīgi izplatās un izkonkurē vietējās sugas. Viens no piemēriem ir Amerikas signālvēzis, kurš ne tikai pārnēsā slimības, bet arī, nonākot Latvijas upēs, konkurē par barību un dzīves vietām ar aizsargājamo platspīļu vēzi, kas ir vietējā suga. Tāpat, iespējams, daudzi pamanījuši puķu sprigani, kas strauji izplatās ceļmalās un krastmalās, samazinot bioloģisko daudzveidību. Bieži vien cilvēki neaizdomājas par sugu savstarpējo mijiedarbību, tāpēc ir būtiski par to runāt." Izstādē varēs uzzināt ne tikai, kuras ir svešzemju sugas un no kurienes tās ienākušas Latvijā, bet arī, ko darīt, lai nepieļautu tālāku sugu izplatīšanos.

Adrese: Krišjāņa Barona iela 4, Rīga. Ieejas maksa muzejā pieaugušajiem 3 eiro, skolēniem (uzrādot apliecību) 1 eiro. Muzeja darbalaiks brīvdienās no pulksten 11 līdz 17.

Foto: Publicitātes attēls

Kārļa Skalbes pasakas Jūgendstila muzejā

Ja svētdienas, 10. novembra, pusdienlaiku gribas pavadīt izzinoši, tad īstā vieta, kur aizvest bērnus, būs muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", kas aicina uz Kārļa Skalbes daiļradei veltītu bērnu rīta pasākumu "Runča pasakas", atzīmējot rakstnieka 140. jubileju. Muzeja runcis Alberts gaidīs ciemos bērnus ar vecākiem, lai kopā ar aktieriem Unu Eglīti un Mārtiņu Gaili ielūkotos Skalbes pasakās un ēnu teātrī izdzīvotu stāstu par pirtnieku Ansi un vērdiņu. Mārtiņdienā, kad latvieši pēc paražām sāk gaidīt ziemu, muzejs aicina atcerēties arī citus Skalbes darbus. Bērnu rītā īpaši gaidīti pirmsskolas un jaunāko klašu bērni.

Adrese: Alberta iela 12, Rīga (ieeja no Strēlnieku ielas). Ieejas maksa katram apmeklētājam ir 3 eiro. Vietu skaits ierobežots, tāpēc aicināts pieteikt dalību zvanot pa tālruni 67181465 vai rakstot uz e-pastu: jugendstils@riga.lv.

Mārtiņdienas maskošanās Brīvdabas muzejā

Tradicionālo Mārtiņdienas svinēšanu arī šogad varēs piedzīvot Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Svētdien, 10. novembrī, no pulksten 12 līdz 14 ģimenes ar bērniem, draugiem un citi interesenti aicināti uz maskošanos, dančiem kopā ar folkloras kopām, košu gaiļu izstādi. Bērni varēs izvingrināt pirkstus rokdarbu darbnīcā ar dabas materiāliem, bet vecākiem noteikti interesēs viesošanās kalēja smēdē, kur varēs novērtēt šo seno amatu. Azartiskie Mārtiņbērni varēs rāpties umurkumura stabā pēc balvām, kā arī vizināties zirga mugurā. Maskošanos, masku gājienu un dančus pavadīs dziesmas un rotaļas ar folkloras kopām "Zvīgzna" un "Zeidi".

Adrese: Brīvdabas iela 21. Ieejas maksa skolēniem 0,70 eiro, pieaugušajiem 2 eiro, ģimenes biļete (1-2 pieaugušie + 1-4 bērni līdz 18 g. v.) 4 eiro. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā bez maksas.