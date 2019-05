Matemātiku apgūt, pārvarot sāpes. Pedagogu darbs Bērnu slimnīcā

Meitenei, ko satiekam Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, gaidāma operācija, tāpēc pirms tās viņa noteiktu laiku nedrīkst ēst. Lai novirzītu domas par to, ka puncis tukšs, viņa Bērnu slimnīcas rotaļu istabā kopā ar citiem bērniem un skolotāju Sindiju zīmē kaķi, aplicē puķītes. Satraukuma neesot, meitenīte pat nezina, ko ārsti viņai operēs. Tā arī ir ideja slimnīcas nodaļu telpās izvietotajām rotaļu istabām – lai kopā ar interešu izglītības pedagogu novirzītu bērnu domas no slimības, lai nedaudz aizmirstos.

Šī meitene mājās varēs braukt drīz, bet ir bērni, kuriem slimnīcā jāpavada pat vairāki mēneši, un viņi mācās arī vispārējā izglītības programmu – bieži caur sāpēm, ciešanām, bet ar milzu gribasspēku atgriezties skolas solā pie saviem klasesbiedriem.

Bērnu slimnīcā strādā visai kupls pedagogu kolektīvs – gan interešu izglītības, gan vispārējās izglītības skolotāji – gan latviešu, gan krievu valodas plūsmā. Kāds ir pedagogu darbs ar mazākiem un lielākiem pacientiem, sarunā ar "Cālis" stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu sociālās aprūpes un interešu izglītības daļas vadītāja Indra Veismane, interešu izglītības pedagoģe Sindija Ādamsone un vispārējās izglītības skolotāja darbā ar 1. - 4. klases skolēniem Irēna Kļaviņa.

Bērnu slimnīcā rotaļu istabas ir visās nodaļās, un to skaitu pat iecerēts vēl papildināt, bet jau tagad ir pieejamas 15 rotaļu istabas. Interešu izglītības nodrošināšanā strādā 14 pedagogi, bet, līdz ar jaunu istabu atklāšanu, to skaits pieaugs līdz 17. Savukārt vispārējās izglītības pedagogi ir 10 katrā no latviešu un krievu plūsmām.

Darbs ar bērnu dvēselēm un apziņu

Veismane uzsver, ka pedagogu darbs slimnīcā visai būtiski atšķiras no parastām skolām vai pulciņiem, uz kuriem dodas veseli bērni, kuri dzīvo mājās. Strādājot ar mazajiem pacientiem, pedagogiem ir daudz rūpīgāk jāizvēlas katrs pateiktais vārds, jāatrod individuāla pieeja. "Tas ir darbs ar bērnu dvēselēm un apziņu. Pedagogiem tas ir liels izaicinājums – strādāt ar pacientiem, un to nemāca, studējot pedagoģiju. Jā, nedaudz ir ietverta psiholoģija, taču šis darbs ir kaut kas cits, mūsu pedagogi visu mācās praksē," norāda Veismane.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja bērns slimnīcā uzturas ilgāk nekā divas nedēļas, viņam jānodrošina vispārējā izglītība, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli. To, ka bērnam nepieciešams turpināt izglītoties, konstatē interešu izglītības pedagogs, ārsts, medmāsa, vecāks vai pats bērns. Pēc šādas informācijas saņemšanas bērnu reģistrē žurnālā pie pedagoga, un, ņemot vērā veselības stāvokli, tiek izveidots grafiks ar mācību stundām.