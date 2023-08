Mātes piena bankai vajadzīgas jaunas donores

Atzīmējot Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļu, kas ik gadu norit no 1. līdz 7. augustam, Bērnu slimnīca aicina atsaukties jaunās māmiņas, kuras vēlētos kļūt par Mātes piena bankas donorēm.

1. augustā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļa, kurā ik gadu aktualizē mātes piena nozīmi bērna veselībā un attīstībā. Bērnu slimnīcā nonāk mazuļi, kuri dzimuši priekšlaicīgi vai pasaulē nākuši tādā veselības stāvoklī, kas prasa atrašanos jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā. Šie ir bērni, kuriem ir ļoti svarīgi saņemt mātes pienu, bet, ja tas nav iespējams vai mammai piena nav pietiekoši, nākamais bērnam draudzīgākais ēdiens ir donora mātes piens. Bērnu slimnīca vienmēr cenšas sniegt atbalstu mātēm veiksmīgas zīdīšanas uzsākšanā, bet, kamēr tas nav iespējams – būtiska ir donoru mātes piena pieejamība.

"Šobrīd donora mātes pienu saņem viens Bērnu slimnīcas pacients, tomēr šis skaits ir ļoti mainīgs – reizēm ar pienu jānodrošina četri līdz pieci bērni. Mūsu atbildība ir rūpēties, lai Mātes piena bankā vienmēr būtu uzkrājumi, jo nekad nevaram paredzēt, kad un cik daudz piena būs nepieciešams," stāsta Bērnu slimnīcas neonatoloģe Elza Salputra.

Speciāliste, kura ikdienā aprūpē jaundzimušos un priekšlaikus dzimušos mazuļus, apliecina, ka jaunu donoru pieejamībai jābūt nepārtrauktai, jo nekad nav iespējams paredzēt to, cik "aktīvi" donorēm veiksies piena uzkrājumu veidošana: "Vēl nesen strādājām ar 16 donorēm, kas ir maksimālais donoru skaits, lai, rēķinoties ar lielu apjomu, varam nodrošināt drošu atslauktā piena apstrādi un uzglabāšanu. Bet esošajām Mātes piena bankas donorēm bērni aug un pieniņš apsīkst. Patlaban bankas krājumus nodrošina 11 donores, kas ir nepietiekami, tāpēc šobrīd ļoti gaidām jaunus pieteikumus no jaunajām māmiņām, kuras ar savu pienu būtu gatavas palīdzēt Bērnu slimnīcā nokļuvušajiem mazuļiem ceļā uz izveseļošanos!"

Kas jādara, lai kļūtu par mātes piena donori?

Par mātes piena donorēm aicinātas kļūt jaunās māmiņas, kuras veiksmīgi zīda savus mazuļus un plāno to turpināt vēl vismaz vairākus mēnešus. Sīkāk jāapsver vairāki kritēriji:

Piena apjoms. Piena apjomam jābūt pietiekamam, lai paēdinātu savu bērniņu (bērnam jābūt ar labu svara dinamiku), bet pāri jāpaliek vismaz 100 mililitri dienā. Laktācija pirmo nedēļu laikā ir mainīga, tāpēc vislabāk lēmumu par piena ziedošanu pieņemt no bērniņa četru nedēļu vecuma, kad tā stabilizējas. Lai saprastu, vai patiesi dienā ir vismaz 100 mililitri, kurus varētu ziedot, donores aicina pirms pieteikuma anketas izpildīšanas, "izmēģinājuma periodā" noslaukt 100 mililitrus pieniņa vienā vai divās reizēs. Tas gan palīdzēs apjaust piena apjomu, gan sagatavos donori atbildīgajam darbam, kas prasa precizitāti un rutīnas ievērošanu.

Zīdīšanas ilgums. Mazajiem pacientiem, kas pienu saņems, ļoti svarīgs ir piena sastāvs. Mātes piens visvērtīgākais ir pirmajos laktācijas mēnešos, tāpēc vislabāk par donori kļūt tieši pirmajos trīs mēnešos pēc dzemdībām. Atteikumu var saņemt potenciālā donore, kuras bērnam jau tuvojas gads, jo tad piena sastāvs ir izmainījies (tas joprojām ir ļoti labs savam bērnam, bet tam ir pārāk zems olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu un kaloriju saturs priekšlaikus dzimušiem mazuļiem). Jo ātrāk tiek pieņemts lēmums par piena ziedošanu, jo labāk.

Māmiņas veselības stāvoklis. Potenciālajām donorēm nedrīkst būt kaitīgie ieradumi (smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana). Nedrīkstētu būt hroniskas slimības, kas pieprasa zāļu lietošanu. Taču ir konkrētas slimības un medikamenti, kuras neietekmē piena kvalitāti, tāpēc aicinām jaunās māmiņas pieteikties, lai sarunas laikā ar potenciālo donori izrunātu atbilstību šim uzdevumam.

Dzīvesvieta. Lai kontrolētu apstākļus, kādos piens tiek transportēts, Bērnu slimnīca uzņemas piena ziedojuma pārvešanu no donores mājām. Šobrīd iespējas ļauj to darīt tikai 20 kilometru rādiusā no Mātes piena bankas atrašanās vietas Vienības gatvē 45, Rīgā.

Pieteikšanās process sākas ar interviju pa tālruni. Sarunas laikā tiek noskaidrots, vai potenciālā donore atbilst visiem pamatkritērijiem. Ja sarunas rezultāts ir veiksmīgs, jaunā māmiņa tiek aicināta uz Bērnu slimnīcu, lai aizpildītu anketu par veselības stāvokli. Ja anketa neuzrāda noraidīšanas kritērijus, tad potenciālā donore šajā pašā vizītē tiek aicināta nodot asins analīzes, lai izslēgtu ar asinīm un pienu nododamu infekciju slimību izraisītāju klātbūtni. Pēc analīzēm, kas neuzrāda infekcijas, sieviete tiek aicināta uz atkārtotu tikšanos, lai saņemtu piena ziedošanai nepieciešamo inventāru un izrunātu higiēnas principus, kuri jāievēro ziedojot pienu. Donore pienu mājās saldētavā krāj aptuveni mēnesi, tad, vienojoties par ērtu laiku, pēc piena ar īpašu termosomu ierodas Bērnu slimnīcas kurjers, kas piena ziedojumu droši nogādā uzglabāšanai Mātes piena bankā.

Donoru darbs ir brīvprātīgs un atlīdzība ir gandarījums par iespēju palīdzēt mazulim, kura dzīves sākums ir izaicinājumiem pilns. Jārēķinās, ka piena krājumu veidošana var prasīt vidēji 30 minūtes dienā (piena atslaukšanai un trauku sterilizēšanai).

Par Mātes piena banku

Mātes piena banka Bērnu slimnīcā tika atklāta 2022. gada 24. martā, pateicoties ziedotāju atbalstam vairāk nekā 150 tūkstošu eiro apmērā un Bērnu slimnīcas ieguldījumam. Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta finansējums nodrošina Mātes piena bankas ikgadējo uzturēšanu, bet donorēm, kuras gatavas dalīties ar savu pienu, tas ir brīvprātīgs darbs bez atalgojuma naudas izteiksmē. Kopš piena bankas atklāšanas par donorēm pieteikušās jau vairāk nekā 200 jaunās māmiņas, bet ziedoto pienu saņēmuši 34 bērni. 2023. gada jūlija noslēgumā Mātes piena bankā pienu ziedo 11 māmiņas un aktīvi tiek meklētas jaunas donores, kuras būtu gatavas regulāri ziedot pienu.