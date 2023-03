Mātes pienam ir dzīvības cena. Mātes piena bankai jau gads!

Pirms gada, kad Latvijā tika izveidota pirmā Mātes piena banka, neviens pat nenojauta, cik liela būs jauno māmiņu atsaucība. Šodien, 24. martā, ir pagājis gads un, pateicoties donoru saziedotajam 131 litram, tas ir noderējis jau 20 mazuļiem un pēdējā pusgada laikā – Bērnu slimnīcā par 54 procentiem samazinājies smagu zarnu iekaisuma slimību biežums priekšlaikus dzimušajiem. Tiek glābtas dzīvības un veselība!

Pateicoties ziedotāju atbalstam vairāk nekā 150 000 eiro apmērā, Bērnu slimnīcas ieguldījumam, pagājušā gada 24. martā tika izveidota Latvijā pirmā Mātes piena banka. Tās uzturēšanu nodrošina Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta finansējums, bet donores ir brīvprātīgās bez atalgojuma (ziedojušas un turpina ziedot 29 jaunās māmiņas). "Mums ir liels prieks un gandarījums, ka atsaukušās tik daudzas mammas, kuras gatavas ieguldīt savu laiku un pūles, lai pašiem mazākajiem un trauslākajiem Bērnu slimnīcas pacientiem tiktu saziedotais pieniņš. Esam radījuši precīzu sistēmu un ieviesuši modernākās tehnoloģijas, lai katra saziedotā piena lāse tiktu pārbaudīta un mēs būtu pārliecināti, ka tā ir jaundzimušajiem droša. Taču bez mammām, kuras ik vakaru atslauc un sasaldē savu pieniņu, mūsu banka būtu tukša. Liels paldies visām mātes piena donorēm, mūsu ārstēm un aprūpes māsām par šī gada darbu," pateicas Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.

Kam pieniņš tiek?

"Pirms sākām darbu, skaidri zinājām, kādas pārbaudes būs jāveic un kādas prasības būs jāievēro māmiņām, kuras ziedos pienu, vienlaikus saprotot, kura būs tā jaundzimušo grupa, kam visvairāk nepieciešama šī dārgā dāvana. Pirmkārt, tie ir priekšlaikus dzimušie mazuļi ar svaru līdz 1,5 kg, jo viņus visvairāk apdraud zarnu iekaisums, kas var prasīt pat dzīvību. Mazākais bērniņš, kuram devām saziedoto pieniņu, bija dzimis 24. grūtniecības nedēļā un svēra vien 690 gramus. Otrkārt, saziedoto pieniņu dodam bērniem, kuriem ir nopietni uztura uzsūkšanās traucējumi, jo ir izoperētas zarniņas, ir īsās zarnas sindroms vai citas vainas. Mātes piens uzsūcas vislabāk, un, dodot mātes piena aizstājēju, mazuļa veselība var pasliktināties. Treškārt, dārgais pieniņš tiek jaundzimušajiem ar dažādām sirdskaitēm," skaidro Dace Sniedze, Bērnu slimnīcas Neonatoloģijas profila vadītāja.

Katras piena pudelītes sagatavošana prasa ļoti lielu ieguldījumu – piena sūknīšu daudzums, pārvadāšanas, pārbaudīšanas, saldēšanas un pasterizēšanas iekārtas, tehnoloģijas saldēšanas temperatūras nepārtrauktai monitorēšanai un finansējums – ir ierobežots. Prasības pret donoru mātes piena kvalitāti un drošumu ir tikpat augstas kā vērtējot donoru asinis, un Mātes piena bankā ir jābūt pierādījumiem par katras pudelītes satura iegūšanu, apstrādāšanu un uzglabāšanu. Tāpēc, katra piena litra vērtība ir augsta, ja tas būtu tirdzniecībā pieejams, sasniegtu pat vairākus simtus eiro.

Piens kā zelts, glābiņš un zāles

Tikai mātes piens satur visas mazuļiem nepieciešamās uzturvielas, pasargā no infekcijām, mazina alerģiju risku un veicina bērna attīstību. Donoru ziedotais piens (pēc tā pārbaudes, apstrādes, sastāva analīzes un pareizas uzglabāšanas) ir drošs un aizvieto bērniņa mammas pienu, ja viņai tā trūkst.Tāpēc arī citur pasaulē darbojas Mātes piena bankas, kas lielākoties ar pienu nodrošina priekšlaikus dzimušos bērniņus ar dažādām veselības problēmām. Viņiem pirmajās dzīves nedēļās pietiek vien ar dažiem desmitiem mililitru vērtīgā piena.

"Jaunās māmiņas, kuras Bērnu slimnīcā ir nodaļās kopā ar jaundzimušajiem, saņemot donoru pienu savam mazulim, novērtē, cik nozīmīgs tas ir. Vislabāk, ja izdodas atjaunot sava piena veidošanos, bet dažreiz donoru mātes piens ir nepieciešams vairākus mēnešus, kamēr bērniņš kļūst stiprāks. Mēs ļoti gribētu, lai Mātes piena bankas piens tiktu mazuļiem dzemdību nodaļās. Bērnu slimnīcā priekšlaikus dzimušie bērni nonāk aptuveni nedēļu pēc dzimšanas, kad viņus var pārvest, un šobrīd donoru pienu ir iespējams saņemt tikai pie mums. Ja mammai tikmēr ir kaut mazliet savs piens, tas viņas mazulim ir kā glābiņš, kā zāles," norāda Elza Salputra, Mātes piena bankas ārste, Bērnu slimnīcas neonatoloģe.

Ziedotāju misijas apziņa

"Ja es esmu svētīta ar lielu piena daudzumu, manam bērnam tā pietiek un varu dot vēl kādam, es to daru ar prieku. Esmu jaunā ārste, zinu, cik svarīgs mazuļa veselībai ir mammas piens. Jā, piena ziedošana prasa laiku un pūles, ir sevi jādisciplinē, kad nogurums vakaros liek domāt tikai par miegu. Tagad jau ātri tieku galā, bet sūknīša un pudelīšu sterilizēšana un piena atslaukšana man katru vakaru prasa aptuveni pusstundu. Bet šis darbs sniedz misijas apziņu, es pat gribētu redzēt tos bērniņus, kam tiek mans pieniņš, piedzīvot, ka viņiem no tā kļūst labāk. Ziedojot pienu, mainās vērtību sistēma. Šoziem vētras laikā kādu vakaru pazuda elektrība. Agrāk es satrauktos, ka telefons nav uzlādēts, bet tobrīd mana vienīgā doma bija par tām 30 saldētavā sarindotajām pudelītēm, kurām pēc pāris dienām brauks pakaļ Mātes piena bankas mašīna. Zvanīju uz Bērnu slimnīcu, izrunājām, ka nedrīkst vērt vaļā saldētavas durvis. Vīrs palika nomodā un, kad elektrība tika atjaunota, skatījās monitorēšanas ierīcē, vai nav mainījusies temperatūra. Par laimi, piens bija derīgs. Aizdomājos, ko es to pusstundu katru vakaru darītu, varbūt skrollētu telefonu. Bet es ar savu atslaukto pieniņu palīdzu kādam mazulim izaugt veselam," stāsta Dārta Grunte-Vitmane.

"Gadu pēc Mātes piena bankas atklāšanas ir liels prieks un gandarījums, ka ziedotāju atsaucība un mūsu kopīgais vairāku gadu darbs ir atmaksājies! Sirsnīgs paldies ikkatram ziedotājam un sadarbības partnerim, kurš sniedza savu artavu, lai Mātes piena banka taptu. Un, protams, liels paldies visām piena donorēm, bez kuru atsaucības mēs nevarētu sasniegt šo mērķi – nodrošināt pašiem mazākajiem Bērnu slimnīcas pacientiem veselībai un attīstībai tik svarīgo mātes pienu," atzīst Agneta Didrihsone, Bērnu slimnīcas fonda izpilddirektore.

Vairāk: pienabanka.bkus.lv; Var rakstīt: piena.banka@bkus.lv vai zvanīt: +371 25 680 089