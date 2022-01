'Mēs ģērbjamies plastmasā!' Topošais dizainers ar modes skati vērš uzmanību jūras piesārņojumam

Jaunieši, kuri ir no dažādām Rīgas skolām, visu paveikuši paši – arī Jānis Norberts Krauja ne tikai veidojis skices, bet arī pa naktīm šuvis. "Dizaineram ir jāprot šūt, lai saprastu, ko vispār var uztaisīt un ko ne. Komanda ļoti palīdzēja! Evelīna Bērziņa veidoja aksesuārus un Emīlija Legzdiņa tamborēja tērpus, bez manis šuva arī citi," pateicas komandas veidotājs.

Tērpos izmanto arī reālus zvejas tīklus

Tērpos dominē zilās un sarkanās krāsas, kā arī tīklu atribūtika. Zilo asaru elements tērpos vēsta par skumjo situāciju, asins pilienu elementi – par nežēlīgo attieksmi. Tērpu galvenā krāsa ir zila un simbolizē apceres sfēru – jūru, okeānu, ūdeni, bet sarkanā – vardarbību un dusmas.

Četros mēnešos radīti pašu šūti 13 tērpi ar nosaukumiem "Aļģe", "Zilā asara", "Sarkanā asara", "Korallis", "Venera" u.c. – katrs unikāls ar koncepciju, darbos caurvijot tīklveida materiālus un uzsverot tieši to, ka tīkli ir lielākais plastmasas piesārņojums ūdeņos.

Foto: Publicitātes foto

Gatavojoties modes skatei...



"Tādēļ mēs kolekcijā izmantojām autentiskus, patiesi jūrā pabijušus zvejnieku tīklus no Ventspils. Tie ir apstrādāti un iešūti dažos tērpos. Domājot par jūras piesārņotības tēmu, iedvesmojāmies no tā, kas dzīvo jūrā, kādas ir ūdens krāsas, iemītnieki, kādi materiāli tur atrodas, kādas tekstūras tie ir.

Šobrīd jūras piesārņojums ir globāli aktuāla tēma, par kuru daudz runā plašsaziņas līdzekļos. Turklāt mūsu pašu, Baltijas jūra, ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē! Mēs gribējām par šo problēmu runāt, izmantojot spējas, kas mums dotas, līdzekļiem, kas pieejami un rīkiem, kas pazīstami, tāpēc izvēlējāmies veidot kolekciju," jaunietis skaidro domu.

Rīgas Centrāltirgus esot lieliska vieta, kur, zivju ielenkumā, atgādināt ne vien par nozvejas kvotām, bet galvenokārt zilaļģu ietekmi uz zivju veselību.

Drēbes sev pērk lietoto preču veikalā







Foto: Publicitātes foto

No kolekcijas "The tops and tie dress", kurā izmantotas vecās vectētiņa šlipses, tām jaunu veidolu un elpu piešķirot sieviešu apģērbā

Piesārņojums veidojas no plastmasas un to izmanto arī apģērbā. "Mēs paši staigājam plastmasā, lai cik smieklīgi tas nebūtu. Es noteikti vēlos turpināt darboties modes un dizaina jomā, tādēļ mana paša interesēs ir atrast risinājumu, veidu, kā radīt apģērbus ar iespējami mazāku piesārņojuma līmeni. Meklēju to pats un atrodot, iedvesmoju citus. Tādēļ šajā kolekcijā tikai daļa materiālu ir pirkti, liela daļa ir savākti no cilvēkiem – ziedota, atsaucoties uz aicinājumiem sociālajos tīkliem, tad ir savākti atgriezumi no dažādām šūšanas studijām. Tāpat pārskatījām, kas pašiem ir mājās un dabūjām tīklus. Tas, ko radām, ir māksla, kas neaizies nekādā veidā atkritumos. Tas noteikti sev atradīs kaut kur mājas," pārliecināts mākslinieks. Sadarbībā ar Rīgas Centrāltirgus zivju paviljonu, būs iespēja ne tikai apskatīt tērpus klātienē, bet arī tos uzlaikot vai pat iegādāties savā īpašumā. Iegūtos līdzekļus plānots ziedot Pasaules Dabas Fondam jūras un saldūdens aizsardzībai.

Ko topošais dizainers pats dara, lai mazinātu piesārņojumu pasaulē? – katrs taču sākam ar sevi... "Dažreiz var likties – ko gan mainīs, ja es neizmantošu vienu plastmasas krūzīti. Bet ja viens sāks saudzēt dabu, viņš, rādot savu rīcību, var ietekmēt pārējo. Es pats nepērku plastmasas maisiņus – iegādājos tikai papīra, cenšos ierobežot plastmasu, cik varu. Nesen biju "Erasmus+" apmaiņas projektā Slovākijā, kur runājām par mežiem, to izciršanu, staigājām arī pa pilsētu un vācām atkritumus. Skārām tēmas par modi kā piesārņotības veicinātāju. Domāju, svarīgākais ir izglītoties, kā paši varam maziem soļiem mazināt piesārņojumu, iedvesmojot sevi un citus."