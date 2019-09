Būt par tēvu – tas noteikti ir īpaši. Mūziķis Miks Dukurs šopavasar kļuva par tēti jau otrajam bērniņam, tāpēc raidījumā "Starp mums runājot" viņš pastāsta, kādam, viņaprāt, jābūt katram tēvam.

"Nosvērtam, noteikti. Ir jāspēj saglabāt skaidrs prāts," par to, kādam jābūt tētim, veikli atbild Dukurs. Uz jautājumu par to, vai tētis ir stingrāks par mammu, mūziķis dalās viedoklī, ka mūsdienās jau visi ir par abu vecāku vienlīdzību bērna audzināšanā. "Tētim ir jābūt ļoti fleksiblam – jābūt spējīgam nodziedāt dziesmiņu uz iemigšanu. Jābūt iejūtīgam. Es nedomāju, ka jābūt, kā agrāk – ar siksnu rokās," par to, kā mainījies vīrieša – tēva tēls, stāsta Dukurs.

Tāpat divu bērnu tētis pastāsta, ka saviem bērniem pirms miega dzied šūpuļdziesmu "Aijā, žūžū, lāča bērni", taču viņa atvases mīļākā dziesma, kuru izpildīt tētim lūdz bieži, esot grupas "Prāta vētra" dziesma "Gara, gara diena".