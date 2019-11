Iemācīt bērnam ēst ar karoti, skaitīt līdz desmit vai prasmi būt kārtīgam ir tik pašsaprotami no vecāku puses. Bez sadzīviskām prasmēm viena no lietām, ko mamma un tētis var sniegt saviem bērniem, ir arī vērtības, kuras atvases paņems līdzi savā tālākajā dzīvē. Par to, kādas vērtības saviem bērniem vēlas nodot, STV raidījumā "Māmiņu klubs" stāsta jaunie vecāki Miks un Laura Dukuri.

Laura atklāj, ka saviem bērniem nodos mūsdienās tik svarīgo izpratni, ka cilvēki ir dažādi, jo bērni savā uztverē vienmēr pievērš uzmanību atšķirīgajam. "Stāstīt, ka tās nav dīvainības, tie ir dažādi cilvēki. Mēs vairs nedzīvojam padomju laikos – ielās ir gan cilvēki ratiņkrēslos, gan cilvēki ar citādām lietām. [Bērni] nebūs tādi, kas viens par otru smejas. Tas nebūs iemesls, kāpēc kāds bērns negrib iet uz skolu vai bērnudārzu, tāpēc ka viņu kāds apsmej," stāsta divu bērnu mamma Laura Dukure.

"Iedomājos, ka man būtu svarīgs laiks – lai viņi [bērni] iemācās tajā visā drausmīgajā tempā tomēr veltīt viens otram laiku un izbaudīt kaut kādus vienkāršus ģimeniskus brīžus. Reizēm liekas, ka steiga ir tāda, ka nav pat īsti laika apsēsties un parunāt," viedoklī dalās arī abu bērnu tētis Miks Dukurs. Miks tāpat piebilst, ka viņu ģimenē svarīga ir tieši sanākšana kopā gan ikdienā, gan svētkos, kad kuplais pulciņš sēžas ap galdu. To viņš arī vēlas nodod bērniem, lai būtu vēlme novērtēt laiku, kas pavadīts ar ģimeni.