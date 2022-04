Mājvietai vajadzētu būt katra cillvēka miera un drošības ostai, taču – kas der tev, tik viennozīmīgi nederēs bērnam. Kas jāņem vērā, iekārtojot mājokli, ja ģimenē ir bērns līdz trīs gadu vecumam? Kas vispār ir bērnam drošs mājoklis? Par šiem un vēl citiem jautājumiem komentārus sniegs mobilās darbnīcas "Bērnam droša māja" vadītāji, kas aprīlī sāks apceļot Latvijas lielākās pilsētas, piestājot sākumskolās un citās publiskās vietās.

Lai praktiski rādītu un skaidrotu droša mājokļa principus, izveidota mobilā darbnīca "Bērnam droša māja", kas ir viena no kampaņas "Pārvērt pārdrošību par drošību!" aktivitātēm. Izglītojošā darbnīca iekārtota kā dzīvojamā platība ar dažādām zonām – virtuvi, vannasistabu un tualeti, guļamistabu. Tās laikā vecākiem kopā ar bērniem būs uzdevums saskatīt un novērst apzināti pieļautas drošības kļūdas, piemēram, pieejamā vietā atstātu sadzīves ķīmiju vai sīkus priekšmetus. Pieaugušajiem dažādi ikdienišķi priekšmeti un situācijas nav bīstamas, tādēļ speciālisti aicinās uz telpu raudzīties no bērna skatu punkta un aizdomāties par bērnu traumatismu – kā tas notiek, kas to veicina un kā novērst? Darbnīca līdz 2023. gada augustam viesosies 50 Latvijas vietās.

Statistikas dati par pacientiem, kuri ārstējušies Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), vairāku gadu garumā nemainīgi apliecina, ka biežākie bērnu traumatisma veidi ir svešķermeņu norīšana un aizrīšanās, termiskie ievainojumi (apdegumi un applaucējumi), saindēšanās ar sadzīves ķīmiju un medikamentiem, dzīvnieku kodumi, kritieni (sasitumi un lūzumi).

"Bērni gūst traumas vienkāršās sadzīves situācijās, turklāt slimnīcā satiktie vecāki norāda, ka visbiežāk tas notiek tieši mājās. Mazuļi pasauli izzina caur savu personīgo pieredzi, aptaustot un reizēm izgaršojot savā ceļā atrastos priekšmetus. Tādēļ būtiski pārliecināties, lai bērns netiek klāt baterijām, magnētiem, pogām, pārtikas gabaliņiem, medikamentiem vai sadzīves ķīmijai. Bērnam nav jāaug pārspīlēti drošos apstākļos un mūsu spēkos nav novērst katru negadījumu, taču ir vienkāršas lietas, ko pieaugušais var darīt, lai nenotiktu nelaimes, kuru dēļ jādodas uz slimnīcu," skaidro BKUS Bērnu slimību klīnikas virsārste Alla Silova.

Kopējais darbnīcas apmeklējuma laiks ir 20-30 minūtes, tās noslēgumā topošie un jaunie vecāki saņems noderīgu risku novēršanas palīgu – instrukciju, kurā plaši skaidroti mājas vidē biežāk sastopamie traumu veidi, riska faktoru novēršanas iespējas, praktiski padomi par palīdzības sniegšanu un ieteikumi bērnam droša mājokļa iekārtošanā. Darbnīcas apmeklētāji tiks izglītoti ne tikai par darbnīcā atspoguļotajiem riska faktoriem, bet arī citiem ikdienā iespējamajiem bērnu traumatisma riskiem. Darbnīcas organizēšanā iesaistījusies nozares ekspertu komanda.

Visi kampaņas informatīvie materiāli pieejami Veselības ministrijas (VM) tīmekļvietnē "www.esparveselibu.lv" un BKUS tīmekļvietnē "www.bkus.lv". Kampaņas aktualitātes tiks atspoguļotas arī sociālajos tīklos šeit un šeit.