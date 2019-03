Muzeji skolēnu brīvlaikā piedāvā aizraujošas nodarbības

Laika apstākļi vēl īsti siltu pavasari nenes, tāpēc lieliska alternatīva, kā saturīgi pavadīt skolēnu brīvlaiku ir muzeju apmeklēšana, kuri ir padomājuši par aizraujošām nodarbībām. Īpašu programmu no mācībām brīvajā nedēļā piedāvā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

Trešdien, 13. martā, pulksten 12 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notiks ekskursija "Rīdzene – upe zem ielām", kas noritēs gan muzeja ekspozīcijā, gan Vecrīgas ielās. Rīdzenes upes likteņstāstu atklās muzeja pedagogs, vēsturnieks Dāvis Vilcāns, stāsta muzeja pārstāve Ingrīda Lukašēviča.

Ekskursijas pirmajā daļā, kas notiks muzeja ekspozīcijā, tiks iepazītas liecības par laiku, kad rīdzinieku ikdiena saistījās ar dzīvi pie Rīdzenes upes. Tās krastos ritējusi visai rosīga un trokšņaina dzīve – strādājuši amatnieki, ostā pietauvojušās gan laiviņas, gan kuģi. Ekskursijas dalībnieki uzzinās, kur atradās senā Rīgas osta un kāpēc Rīdzenes upe laika gaitā tika aizbērta, apskatīs seno "Rīgas kuģi" un senlietas, kas atrastas arheoloģiskajos izrakumos aizbērtās Rīdzenes upes gultnē, kā arī izskatīs versijas par Rīgas vārda izcelsmi. Ekskursija turpinājumā, dodoties pastaigā pa Vecrīgu, tiks izstaigātas ielas un laukumi, kur kādreiz tecējusi senā Rīdzene. Domājams, ka daudzus gaida pārsteidzoši atklājumi ekskursijas laikā.

Ceturtdien, 14. martā, pulksten 12 paredzēta ekskursija – nodarbība "No liellaivas līdz tvaikonim", kuru vadīs muzeja pedagogs, vēsturnieks Vidvuds Bormanis, un dalībnieki iepazīs seno nodarbošanos – kuģniecību, uzzinot kā gadsimtu gaitā mainījušies, attīstījušies kuģošanas maršruti no un uz Baltija jūras ostu - Rīgu, kā arī kuģu veidi, jūrnieku darba instrumenti, nepieciešamās zināšanas, profesijas tradīcijas. Kāda saistība Rīgas Lielajam Kristapam un svētajam Nikolajam ar seno jūrasbraucēju dzīvi un ticējumiem, un kas ir "Rīgas kuģis"? Arī to un vēl virkni vēsturisku detaļu par dzīvi uz kuģiem varēs uzzināt un arī ieraudzīt.

Ekskursijas noslēgumā būs brīdis nodarbībai "Jūrnieku amata noslēpumi un iemaņas", kuras laikā tiks lietotas senas jūras kartes un lineāli, gūstot priekšstatu par navigācijas pamatiem. Nodarbības dalībnieki mēģinās noteikt kuģa kursu, rēķināt attālumus, izmantos "vēja rozi", kā arī pārbaudīs iespējas noteikt kuģa atrašanās vietu, izmantojot sekstantu, hronometru, koordināšu tabulas.

Piektdien, 15. martā, pulksten 12 notiks ekskursija "Meklēsim dzīvnieku tēlus Rīgas Doma Krustejā!". Senu gadsimtu stāstus glabājošajās Rīgas Doma krustejas velvēs ekskursiju vadīs muzeja pedagogs, vēsturnieks Mārtiņš Kazainis. Būs iespēja uzzināt daudz interesanta par Rīgas Doma Krustejas vēsturi un arhitektūru, kā arī iepazīt tajā apskatāmos unikālos eksponātus – lielgabalus, pieminekļus, senas pilsētas dzīves detaļas, kā arī iesaistīties spēlē - uzdevumā – meklēt un pamanīt dzīvnieku atveidojumus krustejas priekšmetos un arhitektūras detaļās.

Skolēnu brīvlaika ekskursiju dalībniekiem - draudzīgā apmeklējuma maksa – divi eiro.

Iespēja iepazīt muzeja slavenību – Teodora Zaļkalna skulptūru "Cūka"

Latvijas Nacionālā mākslas muzejs (LNMM) skolēnu brīvlaikā aicina bērnus iepazīt iemīļotāko dzīvnieku muzejā – tēlnieka Teodora Zaļkalna skulptūru "Cūka" (1937). Būs iespējams piedalīties pasaku stāstīšanas, veidošanas, aplikācijas un zīmēšanas darbnīcās, tematiskajās ekskursijās pa muzeja pastāvīgo ekspozīciju, pievēršoties cūkas tēlam un tā atspoguļojumam mākslā. Sniegsim arī unikālu iespēju baltos cimdiņos aptaustīt iemīļoto dzīvnieku, ļaujot sajust skulptūras formas un materiāla faktūru.

Pasākumi bērniem notiks 12. un 13. martā – pulksten 11, bet 15. martā – gan pulksten 11, gan pulksten 17.30

Darbnīca bērniem "Ceļojums sivēnu un arhitektūras pasaulē"

Tēlniecības, pasaku un arhitektūras pētīšanas darbnīca pašiem mazākajiem un viņu ģimenēm. Nodarbībā tiks lasītas un ilustrētas visiem zināmas pasakas par sivēnu dzīvi, un, izmantojot ruksīšu zināšanas par arhitektūru, eksperimentēsim arī mēs! Nodarbību vadīs LNMM izglītības programmu kuratore Baiba Aļļe, un tās mērķauditorija ir bērni vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem.

Norises vieta: LNMM galvenā ēka/ekspozīcija un 3. stāva vestibils. Līdzi jāņem eļļas vai vaska krītiņi. Dalības maksa ir 2,50 eiro no personas. Vietu skaits ierobežots, tādēļ iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni (+371) 67 324461, vai rakstot uz e-pastu ekskursijas@lnmm.lv.

Foto: Publicitātes attēli

14. martā pulksten 11 bērni tiks gaidīti uz radošo darbnīcu "Pētījums par cūku".

Mākslas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā redzami divi darbi, kuru galvenās varones ir cūkas – Teodora Zaļkalna granīta skulptūra un Borisa Bērziņa gleznotā cūka, taču nekas nav zināms par vidi, kas šos modeļus ieskauj.

Radošajā darbnīcā pētīsim, ko, spriežot pēc materiāla, kādā cūka attēlota, tās izskata, krāsas un novietojuma, var secināt par dzīvnieka raksturu, dzīvesstilu un vietu, kur tas mitinās. Ar iztēles palīdzību izveidosim stāstu par cūku – zīmējumu vai komiksu, kurā cūkas piedzīvojumi būs redzami plašāk. Šo nodarbību vadīs LNMM izglītības programmu kuratore, muzejpedagoģe, māksliniece Baiba Sprance. Mērķauditorija: bērni vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. Norises vieta: LNMM galvenā ēka / ekspozīcija un 3. stāva vestibils. Aī uz šo nodarbību līdzi jāpaņem eļļas vai vaska krītiņi. Dalības maksa ir 2,50 eiro no personas. Vietu skaits ierobežots, tādēļ iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni (+371) 67 324461, vai rakstot uz e-pastu ekskursijas@lnmm.lv.

Savukārt 15. martā – pulksten 18 visi gaidīti uz lekciju "Cūka – mākslas upuris". Mākslas vēsturnieks Eduards Dorofejevs piedāvās paskatīties uz to, kā mainījies cūkas tēls pasaules mākslā no antīkajiem laikiem līdz 21. gadsimtam, un ko nozīmē cūka Latvijas māksliniekiem. Šī lekcija paredzēta visu vecumu interesentiem, un tā noritēs LNMM galvenajā ēkē/Konferenču zālē (1. stāvā). Ieejas maksa ir pieci eiro no personas.

