'My First Year Too' atklāj izstādi 'Vecāku būšana. Pirmais gads portretos'

No 2022. gada 5. septembra līdz 2. oktobrim galerijā "Istaba" norisināsies biedrības "My First Year Too" veidota izstāde "Vecāku būšana. Pirmais gads portretos".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstāde tapusi balstoties uz biedrības "My First Year Too" veidoto saturu sociālo mediju platformā "Instagram", kurā mammas un nu jau biežāk arī tēti dalās ar stāstiem par savu pieredzi pirmajā gadā jaunajā lomā. Stāsti tiek publicēti latviešu un angļu valodā, un tos papildina mākslinieces Elīnas Brasliņas radītās, unikālās ilustrācijas. Izstādes organizatori aicina klātienē apskatīt gandrīz 200 vecāku portretus, kas tapuši pēdējā pusotra gada laikā.

"Katra stāsta portrets top, iedvesmojoties no stāsta autores vai autora atsūtītajām fotogrāfijām. Tas vienmēr notiek brīvdienās, nedaudz drudžaini, kamēr bērns guļ diendusu. Zīmēju uz steigā sašķērētiem papīra gabaliem, ar ne līdz galam noasinātiem zīmuļiem, bieži vien iztiekot bez dzēšgumijas un cerot, ka šķībumi un greizumi piešķirs ilustrācijai raksturu," stāsta Elīna Brasliņa.

"My First Year Too" autores ir publiciste un žurnāliste Agra Lieģe-Doležko, māksliniece Elīna Brasliņa un kultūras darbiniece Elīna Bērziņa. Projekta autores aicina vecākus stāstīt savus patiesos, unikālos un reizē neizskaistinātos stāstus, bet sabiedrību – klausīties, noticēt un izprast, ka šī milzīgā un nereti šokējošā pāreja no viena eksistences veida citā nav nedz vienkārša, nedz viennozīmīga, nedz arī tikai un vienīgi rožaina. Ap publicētajiem stāstiem izveidojusies arī atbalstoša kopiena – lasītājas un lasītāji, kuri pieņem un svin dažādību.

Izstādi papildinās arī pasākumu programma, kas ietver izstādes atklāšanas pasākumu 5. septembrī, sietspiedes apdrukas darbnīcu, kā arī izstādes izskaņas pasākumu, kurā vecākiem būs iespēja saņemt savus portretus.

Izstādes ietvaros 9. septembrī galerijā "Istaba" notiks arī diskusija par vardarbīgu dzemdību pieredzi Latvijā, kurā piedalīsies veselības ministrs Daniels Pavļuts, mājdzemdību vecmāte Dina Ceple, ginekoloģe Karlīna Elksne, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska un klīniskā psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Marina Brice. Diskusiju vadīs publiciste un žurnāliste Agra Lieģe-Doležko, un sieviešu pieredžu fragmentus par dzemdībās piedzīvotu vardarbību lasīs aktrise Anta Aizupe.