Nācija ar staltu muguru – kāpēc Latvijā tik izplatītas ir stājas korekcijas prakses?

Tavas prezentācijas laikā sociālantropoloģe Aivita Putniņa vaicāja, kā skaidrot, ka no vienas puses pastāv šīs uz bērnu orientētās prakses, bet no otras – mums ir viens no augstākajiem bērnu traumatismiem Eiropā?

Šeit ir jārunā par to, kā atbildība ir bērnu traumatisma mazināšana. Esmu pētījusi to, kā par šiem jautājumiem raksta un kā tos apkaro no sabiedrības veselības puses. Tas ir tas neuzmanīgais vecāks, kas nepietiekami zina, domāju, ka mērķis nav tie apzinīgie helikoptervecāki. Šis drīzāk ir jautājums, kā mēs izglītojam dažādus vecākus.

Man ienāca prātā doma, vai varētu būt kāda korelācija starp to, ka pirmajos gados spiediens vecākiem par to, kā ir jābūt, ir tik milzīgs, ka ap četriem gadiem, kad bērns jau ir kļuvis nedaudz patstāvīgāks, vecāki ir tik pārguruši, ka atļaujas beidzot atslābt. Pēc statistikas, četri gadi ir tas laiks kad strauji pieaug traumatisma līkne. Tāpat atradu, ka visvairāk traumas bērni no trīs līdz sešu gadu vecumam gūst tieši laika posmā no pulksten 17 līdz 21 – laiks, kad bērni ir mājās no dārziņiem un atrodas vecāku uzraudzībā.

Šajā hipotēzē ir loģika, proti, kas notiek ar vecākiem, ja viņi vairākus gadus dzīvo nepārtrauktā trauksmē. Kurš tad ir atbildīgs par to, kas ar bērnu notiek? Otrs, kas ir tas vecums, kad vecākiem šķiet, ka bērnu jau varētu tik daudz nepieskatīt, kad viņš noteiktās situācijās var pats parūpēties par sevi. Kurā brīdī bērns Latvijā kļūst apzinīgs? Man šķiet, ka šajā jautājumā arī notiek paradigmas maiņa. Latvijā vēl ir pirmklasnieki, kas iet vieni paši uz skolu, ko es Amerikā nevaru iedomāties, vismaz ne šeit, kur dzīvoju. Tajā pašā laikā manā pētījumā arī Latvijā vairāki informanti izteicās, ka viņi bērnu vēl pat deviņu gadu vecumā neatstāj mājās vienu.

Saprotu, ka arī laukos situācija ir mainījusies. Pašvaldībām ir risinājumi, kā bērnus nogādāt skolā un atpakaļ uz mājām. Bērni laukos arī kļūst aprūpētāki. Esmu dzirdējusi stāstus, ka bērni, kuriem līdz mājām būtu jāiet 20 minūtes, stāv un gaida autobusu. Tā ir milzīga paradigmas maiņa.

Tokijā tā ir normāla prakse, ka pirmklasnieki iet vieni uz skolu, vieni pārvietojas sabiedriskajā transportā, jo tur pastāv uzskats, ka tā ir visas sabiedrības atbildība, lai viņš droši nokļūtu galapunktā.

Tas ir atkal par to, uz kā gulstas atbildība, un ne tikai šajā jomā. Padomju laikā izdotajā grāmatā lasīju, ka par atbrīvošanos no tonusa ir atbildīgs vecāks.

Tavas prezentācijas noslēgumā tu norādīji, ka mēs esam tik ļoti aizrāvušies ar bērnu fizisko ķermeņu veidošanu, ka viņu emocionālā pasaule paliek bez pienācīgas ievērības. Mums kūtri tiek risinātas problēmas ar mobingu skolās. Pandēmija gan, manuprāt, ir devusi grūdienu – ārsti zvana trauksmes zvanus par bērnu psihisko veselību.

Ja mēs skatāmies no ārsta viedokļa, fizioloģiski novērot ir daudz vieglāk, bet pievērst uzmanību bērna psihoemocionālajm stāvoklim tā tradīcija mums nemaz nav tik sena un tas nav tik vienkārši.

Man bija iespēja strādāt pie dokumentālās filmas "Latvijas kods. Skaistai būt". Pārsteidza, cik daudz mūsu intervēto meiteņu valodā ir terminu, kas apzīmē apsmiešanu, ķircināšanu. Tās nebija meitenes, piemēram, ar lieko svaru, pret kurām varētu sagaidīt vienaudžu vēršanos. Viena no disertācijas pētījuma meitenēm, kas kādu brīdi bija dzīvojusi Amerikā, teica, ka Latvijas bērni vairāk ir bullīši, latviskojot anglisko terminu bullying, ka vide ir atvērtāka ķircināšanai un izsmiešanai. Jāatceras, ka tikai nesen Latvijā parādījās tādas organizācijas kā "Neklusē", par šīm problēmām sāk runāt tikai tagad. Emociju pasaulei nebija pievērsta tāda uzmanība kā ķermenim. Runājot par skolu un tajā pastāvošo vardarbību, atkal ir jautājums, kurš ir atbildīgs – ir viens pieaugušais uz daudziem bērniem. Kāda ir pieaugušā loma? – mediēt visu laiku šo bērnu attiecības ar pasauli vienam skolotājam arī nav iespējams.

Foto: Shutterstock

Šajā pavasarī tu būsi sastopama Latvijā un no maija Rīgas Stradiņa universitātē lasīsi kursu Bērnības etnogrāfija. Tas būs pieejams visiem interesentiem caur Atvērto universitāti. Vari sīkāk pastāstīt?

Būs gan teorētiskās, gan etnogrāfiskās nodarbības. Teorētiskajā daļā runāsim par to, kas ir mainījies 20. un 21. gadsimtā bērnības interpretācijā, kāpēc vispār ir pieņemts bērnus pētīt. Līdz pagājušā gadsimta beigām tā nebija prestiža tēma. Ir skaidrs, ka tas atspoguļo vispārējo nozīmīgumu, kas bērnam tiek piešķirta. Pētīsim, kas notiek ar bērnu audzināšanu, lasīsim etnogrāfijas no vairākām pasaules valstīm. Piemēram, par ielu bērniem Haiti. Nevaram ignorēt pandēmijas laiku, kas ļoti izteikti atsaucas uz bērniem – kur viņi atrodas, kas ar viņiem notiek, kurš viņus pieskata.