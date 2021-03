Nacionālā bibliotēka aicina skolēnus piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībās

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi arī 2021. gadā turpina Skaļās lasīšanas sacensības. Šobrīd 5. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam, sadarbojoties ar savu skolu vai bibliotēku. Dalība bez maksas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībām piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas un iemīļotas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi, stāsta Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja.

Sarežģītajā pandēmijas laikā bibliotēkas darbu turpina, tāpēc lasīšanai nav šķēršļu. Piedaloties Skaļās lasīšanas sacensībās, skolēniem tiek dota brīnišķīga iespēja kļūt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā, un varbūt pat valsts līmenī. Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

30 reģionālie kuratori palīdzēs sacensībām notikt trīs kārtās:

Vietējās sacensības tiešsaistē (februāris – maijs);

Reģionālais fināls (aprīļa beigas – vasara);

Nacionālais fināls (septembra beigas).

Skolēni, skolotāji un skolu bibliotekāri ir aicināti sazināties ar sava reģiona kuratoru, lai pieteiktos sacensībām.

Kādi ir ieguvumi, piedaloties šajās sacensībās? Jau trīs gadus Latvijai ir savi čempioni skaļajā lasīšanā! 2018. gadā par čempionu kļuva Roberts Ozoliņš no Dobeles 1. vidusskolas. 2019. gada Latvijas čempione lasīšanā bija Inna Ivanova no Daugavpils reģiona Naujenes pamatskolas, bet 2020. gadā par čempioni kļuvusi Annija Iļjenko no Gulbenes novada vidusskolas. Sacensību uzvarētāji gan reģionālajā, gan valsts līmenī atzīst, ka uzvara šajās sacensībās pozitīvi ietekmējusi viņu attieksmi pret lasīšanu, viņi sākuši lasīt daudz vairāk, uzlabojies vārdu krājums, prasme un drosme paust savas domas, iedvesmot citus, izmēģināt spēkus arī rakstīšanā. Nacionālo skaļo lasīšanas sacensību uzvarētājs uz gadu kļūst arī par LNB Bērnu direktoru un iegūs ceļojošo balvu savai skolai, ko veidojis stikla mākslinieks Ernests Vītiņš. Balvu fondā ir arī dāvanu kartes grāmatu iegādei. Bērnu direktora pienākumos ietilps bērnu literatūras un bibliotēku pakalpojumu vērtēšana, sava viedokļa paušana medijiem, kā arī LNB lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" atbalsts. 2020. gada čempione Annija Iļjenko mazajiem lasītājiem palīdz iepazīt programmas grāmatas, jo apmaiņa ar tām ir bijusi ierobežota. Grāmatu fragmentu lasījumus viņas izpildījumā var noklausīties LNB "YouTube" kanālā. (lasījums I un lasījums II).

Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, vietējās bibliotēkas, skolas un grāmatnīcas. Valsts finālistiem dāsnu dāvanu karšu skaitu nodrošina SIA "Jānis Roze" un apgāds "Zvaigzne ABC". Palīgu rindās ir arī Latvijas pašvaldības, skolotāji, bibliotekāri – reģionālo sacensību kuratori un bērnu vecāki.

Sacensību nolikums atrodams šeit.