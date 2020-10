Nākamā profesija – kā izvēlēties un kā šajā procesā var palīdzēt vecāki

Kas tu būsi, kad izaugsi? Šādu jautājumu bērni viens otram uzdod jau no mazotnes, bet tikai retais jau laikus zina skaidru atbildi. Profesijas izvēli ietekmē daudzi faktori un cilvēki, tai skaitā vecāki, skolotāji, draugi un populāri vienaudži, taču karjeras lēmums jaunietim galu galā jāpieņem pašam. Kādi noderīgi instrumenti var palīdzēt profesijas izvēlē, kā vecākiem runāt ar bērnu par karjeras plānošanas tēmu un atbalstīt? Ar noderīgiem padomiem dalās karjeras izvēles koučs, jauniešu akadēmijas "Pacelt pasauli" dibinātāja un vadītāja Dace Briede-Zālīte.

Pretēji tam, kā dažādās situācijās varētu domāt vecāki un pedagogi, karjeras izvēles jautājums ir svarīgs arī pašiem jauniešiem. To apliecina arī Briedes-Zālītes savulaik pasūtītas aptaujas dati, kas rāda, ka jaunieši vecuma grupā no 15 līdz 20 gadiem par vienu no trim pašām svarīgākajām lietām dzīvē uzskata tieši nākotni. Pie tam tieši attiecībā uz nākotni jaunieši dažkārt jūtas visnedrošāk: kā izdarīt pareizu karjeras izvēli, atrast darbu un kļūt neatkarīgiem?

No 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā notiek ikgadējā Karjeras nedēļa, kura šogad veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam. Raksturs, personības iezīmes, talanti, prasmes – tas viss jāņem vērā, plānojot karjeru, norāda Dace Briede-Zālīte. Personībai un talantiem atbilstošas profesijas izvēle ir ļoti svarīga – kā nekā, darbā mēs pavadām lielu daļu dzīves, un tas ir būtisks mūsu pašrealizācijas veids.

"Ir tik daudz gadījumu, kad cilvēki profesionālajā jomā izvēlējušies attīstīt savu otro vai trešo stiprāko šķautni nevis dominējošo. Varbūt viņi savus pienākumus profesionālajā jomā spēj pildīt gana veiksmīgi, taču visu mūžu jūtas sevi līdz galam nerealizējuši. Kad dzīve nostabilizējas, daudzi šādi cilvēki saprot, ka vēlas karjeru radikāli mainīt, taču tas prasa milzu apņēmību un ne vienmēr vairs ir iespējams," saka Dace Briede-Zālīte.

Personības un mērķu testi karjeras konsultantam – kā analīzes ārstam

Karjeras izvēlē var palīdzēt dažādi personības testi, ar kuriem strādā arī karjeras pedagogi un karjeras konsultanti. Metožu, testu un instrumentu ir daudz, taču ļoti svarīga ir pareiza to interpretācija un testam sekojošā saruna ar jaunieti, viņa saka.

"Dažādi personības testi karjeras speciālistam ir kā asins analīzes ārstam! Tie palīdz izprast jaunieti, noteikt viņa stiprās un vājās puses, un intereses. Strādājot ar jauniešiem, es bieži lieku lietā arī koučingā izmantoto praksi, kas ļauj paskatīties uz sevi no malas un atrast virzienus, kuros jaunietis vēlas darboties. Galvenais princips: ļaut nonāk pie lēmuma pašam, lai pēc tam definētu mērķus, taktiku un arī uzdrīkstētos ieceres realizēt," saka speciāliste.

Nemāk noformulēt, bet savus talantus jaunieši jūt

Lai gan jaunieši paši bieži vien nemāk noformulēt savas stiprās puses, savus talantus jūt pilnīgi visi, ir pārliecināta izaugsmes trenere. Šī iemesla dēļ karjeras speciālistam ir svarīgi panākt, lai bērns atveras un par sevi stāsta. Savukārt vecākiem ieteicams jau no mazotnes vērot, ar ko bērns aizraujas vai kādās lomās visbiežāk nevilšu nonāk, un palīdzēt šos talantus izkopt.

"Varbūt bērns nemitīgi kaut zīmē vai darbojas ar rokām, varbūt klasē kaut ko visu laiku organizē. Tas, visdrīzāk, arī ir viņa lielais talants. Kad tas apjausts, ar bērnu svarīgi par to runāt un palīdzēt šīs stiprās puses apzināties arī pašam. Varbūt regulārā klases vakaru organizēšana nav vis kā "akmens kaklā", bet parāda, ka vienaudži viņam uzticas, ka bērnam ir talants ap sevi pulcināt citus un vadīt. Nav nekā labāka par dabisku interesi un talantu kādā jomā, jo tieši tas palīdz gūt ne vien gandarījumu, bet arī panākumus vēlāk dzīvē," viņa saka.

Jo vairāk stipro pušu, jo grūtāka profesijas izvēle

Savu nākotnes profesiju jau salīdzinoši agrīnā vecumā parasti zina jaunieši, kuri jūt skaidru aicinājumu strādāt kādā nozarē, piemēram, medicīnā vai bioloģijā. Taču vairumā gadījumu profesijas izvēle nav viegls lēmums, īpaši tiem jauniešiem, kuriem talantu ir daudz.

"Skolās bieži sastopu ļoti talantīgus jauniešus, kuriem ir izcilas sekmes teju visos priekšmetos. Paradoksāli, tieši viņiem karjeras lēmumu pieņemt ir visgrūtāk. Šķiet, ka itin viss padodas un interesē, bet jaunietis apjūk. Ir labi, ja šādā situācijā jaunietim ir spēcīgi palīgi – gan dažādi personības un interešu novērtēšanas testi, gan karjeras konsultanti. Vispirms svarīgākais ir izkristalizēt dominējošās personības šķautnes, noteikt stiprās puses un talantus, un tad ar padziļinātas sarunas palīdzību saprast, kura ir visstiprākā."

Karjeras konsultantu var apmeklēt gan jaunietis pats, gan kopā ar vecākiem. "Darba tirgus mainības apstākļos paveras milzum daudz jaunu profesionālo virzienu, kas saistīti ar tehnoloģijām un inovācijām, tāpēc profesionāls padoms noder ne vien profesijas izvēlē, bet arī izglītības iespēju apzināšanā. No šādas sarunas nav jābaidās – skats no malas noder jebkurā situācijā, un šāda saruna var pavērt jaunas perspektīvas," iedrošina Dace Briede-Zālīte.

Nelikt piepildīt vecāku nepiepildītos sapņus

Lai gan vecāki savam bērnam vēl tikai labāko, mēdz būt situācijas, kad pieaugušie apzināti vai neapzināti profesijas izvēlē caur bērnu cenšas realizēt paši savus sapņus un mērķus. Jaunieša psihe ir ļoti trausla, daudzi šādu spiedienu neiztur, brīdina speciāliste.

"Depresija, panikas lēkmes un citas mūsdienu kaites, kas piemeklē pusaudžus, – šādu problēmu iemesli nereti ir spiediens, ko jaunieši saistībā ar profesijas izvēli izjūt no vecākiem un radiniekiem. Runājot ar jaunieti par karjeru, svarīgi nolikt malā savas ambīcijas un vēlmes. Ja vecāki paši ir veiksmīgi un autoritāri savā viedoklī, bērna intereses, talants un potenciāls var nonākt otrajā plānā. Bērns var nebūt tik stiprs, lai vecāku vēlmei stātos pretī. Otra galējība: par karjeras jautājumiem nerunāt vispār, jo vecākiem pietrūkst zināšanu un pieredzes, lai gan risinājums būtu kopīga saruna ar karjeras profesionāli. Abos gadījumos jaunietis var novirzīties no karjeras ceļa, kas viņam būtu atbilstošāks un patīk," skaidro Dace Briede-Zālīte.

Kritika un nevērīgi izteikta frāze var salauzt

"No tevis nekas labs neiznāks!" vai "Tas nav tev!"– dažkārt dusmās vai nevērīgi izmesta frāze var sagraut bērna pašapziņu un novirzīt no karjeras ceļa, saka Briede-Zālīte. Tāpat ir gadījumos, kad bērna sapnis šķiet nesasniedzams.

"Bērns saka: gribu būt slavena aktrise Holivudā! Var šķist, ka tas nav reāli, bet šādā brīdī svarīgākais ir saruna – iedziļināties, uzklausīt un kopā izrunāt, ko tas nozīmē, kas būtu jādara, lai to īstenotu. Pulciņi, teātra kolektīvi, valodas slīpēšana – ir daudz lietu, ko bērns var darīt jau tagad. Tas ļaus viņam pašam saprast, vai joma tiešām patīk, vai arī vai palīdzēs nonākt pie cita veida, kā sapni realizēt, piemēram, strādājot filmu industrijā vai citā ar kino vai mākslu saistītā jomā. Turpretī salauztu pašapziņu izlabot ir grūti, un bērns var noslēgties sevī. Savstarpēji pieņemoša, draudzīga saruna, bērna vērošana, uzklausīšana, atbalstīšana – tā ir labākā formula, kā atbalstīt bērnu viņa profesijas izvēles ceļā," saka karjeras izvēles speciāliste.

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, piedalīties diskusijās, radošajās darbnīcās un citos izglītojošos pasākumos. Šī gada Karjeras nedēļa tiek aizvadīta ar saukli "Klau! Sadzirdi savas iespējas". Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos "Facebook" un "Twitter".