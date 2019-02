Nākamgad reģionālajos pasažieru pārvadājumos bērni vairs nevarēs izmantot vecāku '3+ Ģimenes karti'

Latvijā arvien vairāk daudzbērnu ģimenes locekļi, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajā maršrutu tīklā, lieto Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un saņem braukšanas maksas atvieglojumus. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam var uzrādīt vecāku Goda ģimenes apliecību, savukārt no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personificēta apliecība.

Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" ir valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā. Apliecību var iegūt ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem vai pilngadīgi šādas ģimenes bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs, informē Autotransporta direkcijas pārstāve Lilita Pelčere.

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes loceklim ir nepieciešams uzrādīt "3+ Ģimenes karti" kopā ar pasi, ID karti vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Šobrīd skolēniem un studentiem līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uzrādīt arī vecāku "3+ Ģimenes karti", ja tajā ir norādīts attiecīgās personas vārds un uzvārds, taču, ņemot vērā Ministra kabineta noteikumus par valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtību, no 2020. gada skolēniem un studentiem līdz 24 gadu vecumam būs nepieciešams uzrādīt savu personalizēto "3+ Ģimenes karti".

VSIA "Autotransporta direkcija" aicina Goda Ģimeņu vecākus savlaicīgi vērsties Sabiedrības integrācijas fondā un pasūtīt "3+ Ģimenes karti" saviem bērniem, jo tās izgatavošanas laiks ir līdz 45 dienām.

No 2018. gada 1. septembra daudzbērnu ģimenēm ir ievērojami palielinājušies braukšanas maksas atvieglojumi, kurus iespējams saņemt, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālo maršrutu tīklā. Šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri ir daudzbērnu ģimenes locekļi, var saņemt atlaidi 90 procentu apmērā no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – 50 procentu apmērā no vienas biļetes un 40 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas. Tāpat valsts svētkos, 4. maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā var braukt bez maksas.

Pēc braukšanas maksas atvieglojumu apmēra paaugstināšanas ir būtiski pieaudzis pārvadāto daudzbērnu ģimenes locekļu skaits – no Goda ģimenes locekļiem, kuri reģionālo sabiedrisko transportu izmantojuši 2018. gadā, 54 procenti pārvadāti gada pēdējos četros mēnešos. No septembra līdz decembrim reģionālajā sabiedriskajā transportā tika pārvadāti 528 tūkstoši pasažieri, kas izmanto "3+ Ģimenes karti", un tas ir par 27 procentiem vairāk, salīdzinot ar analogu periodu 2017. gadā.

Katru gadu Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" lietotāju skaits arvien vairāk pieaug – 2017. gadā tika izsniegtas 11 913 vecāku kartes un 3 618 bērnu kartes, savukārt 2018. gadā – 13 627 vecāku un 23 535 bērnu kartes.

