Nākotnes profesijas meklējumos. Nedēļas nogalē klāt izstādē 'Skola 2022'

Izmēģini dažādas profesijas, satiec interesantas personības, uzspēlē basketbolu kopā ar olimpiskajiem čempioniem, smelies iedvesmu no veiksmīgiem jauniešiem un pieredzējušiem profesionāļiem, kā arī uzzini daudz noderīga par mācību iespējām – to visu no 11. līdz 13. martam varēsi piedzīvot izglītības izstāde "Skola 2022" Ķīpsalā.

Satiec augstskolu pārstāvjus

Ķīpsalā vienkopus varēsi satikt gandrīz visu Latvijas augstskolu pārstāvjus – mācībspēkus, studentus un audzēkņus. Būs arī koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas. Dalībnieku saraksts apskatāms šeit. Organizatori iesaka, jau tagad pārdomāt, ko vēlies uzzināt, noskaidrot un pajautāt par interesējošo mācību iestādi.

Uzzini par mācībām ārzemēs

Ja interesē studijas ārzemēs, izstādē būs iespēja aprunāties ar "Kalba.lv" un "egoPERFECTUS" konsultantiem, kas sniegs vērtīgu informāciju – pastāstīs par prasībām, uzņemšanas kritērijiem un lauzīs mītus par studijām ārzemēs. "Skola 2022" piedalās arī Tartu Universitāte un Francijas institūts.

Uzspēlē basīti ar olimpiskajiem čempioniem

Izmanto iespēju un pirmajā izstādes dienā – 11. martā "Turība" ekspozīcijā satiec olimpiskos čempionus 3x3 basketbolā Aigaru Čavaru, Nauri Miezi, Kārli Lasmani un Edgaru Krūmiņu. Kopā ar čempioniem būs arī viņu treneris Raimonds Feldmanis. Izstādē būs teju īsts basketbola laukums, tāpēc ar olimpiešiem varēsi ne tikai aprunāties par motivāciju un mērķu sasniegšanu, bet arī kopā uzspēlēt basketbolu.

Izmēģini un pārbaudi varēšanu

Apmeklē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas stendu un izmēģini prasmes pirmās palīdzības sniegšanā un vitālo rādītāju noteikšanā, bet Latvijas Universitātes medicīnas koledžas ekspozīcijā varēs veikt dažādas medicīniskas manipulācijas, kas jāprot ārsta palīgam, masierim un optometrista asistentam. Starp citu, Novikontas Jūras koledžas ekspozīcijā varēsi iejusties kuģa stūrmaņa lomā. Savas fiziskās spējas un reakciju, izmantojot infrasarkano staru zemskares ierīci "OptoJump", varēsi pārbaudīt Latvijas Sporta Akadēmijas stendā, bet, cik veikls sacīkšu braucējs esi, varēs noskaidrot Ventspils Augstskolas ekspozīcijā.

Iegrimsti tehnoloģiju pasaulē

Šodien bez tehnoloģijām neiztikt, tāpēc Ķīpsalā "Samsung" ekspozīcijā jaunieši varēs iegrimt tehnoloģiju pasaulē un izmēģināt jaunāko viedtālruņu funkcijas. Savukārt Ventspils Augstskolas stendā interesenti varēs aplūkot IT fakultātes robotus un studentu izstrādātos projektus.

Piedalies izzinošās aktivitātēs un konkursos

Ja vēlies izmēģināt savu veiksmi, apmeklē Latvijas Universitātes stendu – tur varēsi uzspēlēt "Kahoot" par LU, piedalīties dažādos konkursos un viktorīnās. Zinošākie skolēni tiks pie īpaši sarūpētām balvām. Savukārt "Turība" trīs izstādes apmeklētājiem sniegs iespēju laimēt kādu no trīs velosipēdiem, kas lieliski noderēs, tuvojoties pavasarim.

Apmeklē "Datorium" tehnoloģiju skatuvi

Interesē darboties IT, bet neesi pārliecināts, vai nozare piemērota meitenēm? Kas ir hakatons? Kādas iemaņas vajadzīgas, lai realizētu savas ambicijas digitālajā pasaulē? Kā nodibināt start-up? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes gūsi, ja pievienosies "Datorium" tehnoloģiju skatuves notikumiem. Uzdod savu jautājumu skatuves viesiem, piedalies "giveaway" konkursos, digitālos kvestos un "Discord" konkursos un satiec līdzīgi domājošus vienaudžus.

Tāpat Ķīpsalā darbosies "Uzvediba.lv" skatuve, kur noritēs virkne vērtīgu meistardarbnīcu, kā arī Atvērtā skatuve, kuras notikumiem varēs sekot līdzi arī tiešsaistē izstādes "Skola" mājaslapā un "Facebook" kontā. 11. martā šeit, 12. martā – šeit.

Vienlaikus ar izstādi notiks "Latvijas Grāmatu izstāde 2022", kas piedāvās tikties ar iemīļotiem rakstniekiem, baudīt autoru lasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos un iepazīties ar izdevniecību jaunumiem. Savukārt brīvdienās – 12. un 13. martā – apmeklētājiem durvis vērs arī starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde "PetExpo 2022". Izstādes var apmeklēt ar "Skolas 2022" ieejas biļeti.

Izstādes notiks epidemioloģiski drošā vidē. Derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts (ar QR kodu) nepieciešams personām no 18 gadu vecuma.

Darba laiks:

11. līdz 12. marts no pulksten 10 līdz 18.

13. marts no pulksten 10 līdz 17.

Biļetes cena – 3 eiro;

Autostāvvieta – 3 eiro;

Stāvvieta autobusam – 10 eiro.