Nē, nē un vēlreiz nē: kādēļ nevajag vienmēr visam piekrist

Divi galvenie vārdi dzīvē "jā" un nē". To pareiza kombinācija un lietošana vajadzīgās situācijās burtiski dara brīnumus un var mūs padarīt laimīgākus, veselākus un bagātākus, lai cik neticami tas izklausītos.

Bieži vien mēs piekrītam tikai tādēļ, lai radītu par sevi labu iespaidu vai neaizvainotu apkārtējos. Empātija, protams, ir laba lieta, bet perspektīvā šāds ieradums – visam piekrist – var radīt sliktas sekas. Neprasme atteikt var visai stipri sarežģīt dzīvi. Tādēļ, ja arī tev pietiekami bieži nākas nožēlot par kārtējo pateikto "jā", lūk, te būs portālā "Life Hack" speciālistu apkopoti 16 padomi, kuri var palīdzēt jau atkal neuzkāpt uz viena un tā paša grābekļa!

Tev nav pienākuma cilvēkiem teikt "jā", kuriem vajadzīgs tavs laiks



Laiks, kā zināms, ir nauda. Bet ir viena detaļa, kas minūtes un stundas padara par vēl lielāku vērtību, nekā viss pasaules zelts. Tavs laiks rit, uz visiem laikiem. Naudu atkal var nopelnīt, taču iztērēto laiku vairs neatgūsi nekad. Saproti pareizi, – runa nav par to, ka ir jābūt bezjūtīgam kā koka gabalam un citu cilvēku lūgumi jāignorē. Kad kāds lūkojas uz tava laika aizņemšanu, nepiekrīti, ja tas ir pretrunā ar tavām personīgajām prioritātēm. Ja tomēr šī cilvēka problēmas patiesi pelna tavu uzmanību, nosaki tikšanās laiku šādai sarunai, taču lai neciestu tavas personīgās lietas.

Tev nav pienākuma cilvēkiem teikt "jā", kuram vajadzīga tava nauda



Tautas gudrība vēsta, ka ir jāaizdod tik naudas, cik tev nebūs žēl zaudēt pavisam. Ja neesi gatavs samierināties, ka draugi nesteigsies tev atdot to, ko aizņēmušies, tā ir zīme: pienācis laiks pārtraukt nodarboties ar labdarību. Laikus neatdoti parādi visai viegli sagraus jūsu attiecības ar kādreiz tik tuviem cilvēkiem. Goda vārds, labāk uzreiz atteikt un paciest visus aizvainojumus, nekā pēcāk risināt problēmas.

Tev nav pienākuma cilvēkiem teikt "jā", kuri tevi ekspluatē



Ja kāds par tavu eksistenci atceras tikai gadījumos, kad viņam ir nepieciešama palīdzība, tu šim cilvēkam vienkārši esi problēmu risināšanas instruments, nekas vairāk. Attiecības iegūst asimetrisku raksturu, turklāt tu esi vienīgais to donors? Pienācis laiks aizdomāties par to. Protams, ir jāpalīdz citiem, bet tas neattiecas uz tiem, kuri parazitē uz cita dāsnumu.

Tev nav pienākuma cilvēkiem teikt "jā", lai tikai izpatiktu draugiem



Atteikt draugiem nav viegli. Pēc definīcijas šie cilvēki tev ir ļoti dārgi, un tādēļ tev šķiet, ka tavs pienākums ir arī attiecīgi rīkoties. Patiesība ir tāda, ka īsts draugs pieņems tavu atteikumu absolūti normāli, jo draudzība, redz, ir vērtīgāka par jebkurām nesaskaņām. Tos, kuri naidīgi izturas pret tavu atteikumu, visticamāk, nevar saukt par īstiem draugiem.



Tev nav pienākuma cilvēkiem teikt "jā", ja to prasa sabiedrība



Sabiedriskā doma var kļūt par šķērsli, ko ir ļoti grūti pārvarēt. Cilvēkiem piemīt tendence uzskatīt, ka tev vienkārši jāļaujas straumei un jādara tas, ko no tevis sagaida. Lai pateiktu "nē", ir nepieciešama liela drosme un pārliecība par sevi, bet dažreiz tas ir vitāli svarīgi.

Katru reizi, kad tu nepiekrīti vairākuma spiedienam, tu demonstrē tiesības pašam uz savu viedokli. Ja kādam tas nepatīk, ar to vienalga ir jārēķinās.

Tev nav pienākuma teikt "jā", lai kaut kur iederētos



Te ir tas pats stāsts, par ko minēts iepriekšējā gadījumā. Cilvēki parasti izvēlas uzvedības manieri, kura ļauj viņiem neizcelties no pūļa. To pašu viņi gaida no tevis. Lai cik dīvaini tas nebūtu, agri vai vēlu katrs nonāk pie secinājuma, ka konformisms ir ne tikai bezjēdzīgs, bet arī liek nožēlot izdarīto.

Tev nav pienākuma teikt "jā" noteikumiem un dogmām



Apkārtējā vide veido noteiktas sociālās grupas uzvedības prasības. Daži no šiem noteikumiem nepieciešami normālai sabiedrības funkcionēšanai, bet pastāv daudz dogmu, kurām nepavisam obligāti nebūtu jāseko. Vienmēr atceries par to, kas tu esi, un neļauj nosūnojušām doktrīnām mainīt to.

Tev nav pienākuma teikt "jā" tradīcijām un reliģioziem uzskatiem



Ja esi dzimis starp cilvēkiem, kuru dzīvē galveno lomu spēlē reliģija un tradicionālās vērtības, no tevis gaida pielūgsmi visās šajās lietās. Bet, ja sirds dziļumos tu neesi pārliecināts par vērtību patiesumu, – tā ir zīme, ka nevajag tām sekot. Protams, ja ģimenes lokā tu paziņosi, ka tev ir pašam savi priekšstati par reliģiju, tuvinieki noteikti to neatbalstīs. Nekā briesmīga, ar laiku kaislību intensitāte norims, un tu varēsi lepoties, ka esi palicis uzticīgs savai pārliecībai.

Tev nav pienākuma teikt "jā" saviem vecākiem



Klausīt savai sirdij un necienīgi izturēties pret vecākiem – tas nebūt nav viens un tas pats. Jā, mamma un tētis tevi ļoti mīl un no sirds vēl to vislabāko, bet dažreiz tikai tu vari zināt, ko patiesībā vēlies.

Ja vecāki uzstāj, piemēram, lai tu izvēlētos konkrētu profesiju, atceries: tā ir tava dzīve, nevis viņu. Rīkojies atbilstoši savām vēlmēm.

Tev nav pienākuma teikt "jā" savam priekšniekam



Lūk, ar šo gan tā uzmanīgāk, ja nevēlies palikt bez darba! Bet, no otras puses, kad ir reālas alternatīvas, bet pašreizējais boss tikai to vien dara, kā gandē tavu dzīvi, iespējams, ir pienācis laiks no viņa šķirties un doties tālāk?!

Tev nav pienākuma teikt "jā" tam, kurš tavas prioritātes atstāj otrajā vietā



Ja tu necieni savas vērtības, tad arī neviens cits to nedarīs. Tikai tu esi atbildīgs par to, kas notiek tavā dzīvē, un šis ir brīdis, kad tu pilnībā uzņemies šo atbildību. Tad piešķir saviem mērķiem visaugstāko prioritāti!

Tev nav pienākuma teikt "jā" tam, kurš cenšas iekarot tavu uzmanību



Mūsdienu pasaule mūs nemitīgi bombardē ar dažādiem kairinājumiem, tādēļ prasme filtrēt nevajadzīgo kļūst vitāli svarīga. Atceries: neatkarīgi no tā, kam tu pievērs uzmanību, tev ir tādas pašas tiesības to arī ignorēt.

Tev nav pienākuma teikt "jā" izpārdošanām un speciāliem piedāvājumiem



Ir sarežģīti nezaudēt galvu atlaižu sezonā, un mārketinga speciālisti to ļoti labi zina. Pastāv virkne psiholoģisku lamatu, kas liks tev ar lielu prieku uz izpārdošanas altāra atstāt savu sūri, grūti nopelnīto naudiņu.

Sākumā tu jutīsies laimes pieliets, bet atkarībā no tā, cik plānāks maciņš būs kļuvis, un krājoties putekļiem uz šādiem "tik ļoti vajadzīgiem" pirkumiem, aizdomājies: varbūt tomēr varēji sev pateikt "nē"?

Tev nav pienākuma teikt "jā" izteiktiem piedāvājumiem vēstulēs



Katrs, kurš kaut reizi dzīvē ir kaut ko abonējis, zina, cik dažkārt vilinoši var būt dažādi piedāvājumi. Reizēm tādas brīnišķīgas lietas tiek atdotas praktiski par baltu velti, kā gan nepirksi?! Bingo, tev ir uzspieduši jaunu vajadzību un tu esi nopircis kaut ko, šķietami gūstot apmierinājumu. Bet ja nu tu nemaz nebūtu vēris vaļā šo epastu, vai tev patiešām būtu vajadzīgs šis pakalpojums vai lieta?

Tev nav pienākuma teikt "jā" modernajām tehnoloģijām



Televīzija, internets un sociālie tīkli – šie tehnoloģiskie brīnumi ir mainījuši mūsu pasauli. Bet atceries, – ja tu pats tos nekontrolēsi, tie sāks vadīt tavu dzīvi. Ir ļoti viegli aizmirsties un zaudēt laiku, bezmērķīgi blenžot ekrānos. Mūsu smadzenes mēdz izvēlēties visvienkāršākos risinājumus, bet laika kavētāji to vien gaida. Kā skaidrots šī garā saraksta pirmajā punktā, laiks ir mūsu visdārgākais resurss, tāpēc tas ir jāsargā, cik vien spēka.

Tev nav pienākuma teikt "jā" visiem signāliem ekrānierīcēs



Vienkārši atslēdz visās ierīcēs un lietotnēs paziņojumu signālus. Sociālie tīkli, dažāda veida atgādinājumi – tas viss novirza uzmanību un traucē koncentrēties. Paziņojumus sūta praktiski katra lietotne, un tas ir viens no veidiem, kā lietotājus iesaistīt aktīvā mijiedarbībā. To radītāji no tā gūst savu labumu, bet, lūk, tev šāda pieeja tikai kaitē. Atsakies no liekiem brīdinājumiem un nekad nesaki "jā" traucējošiem faktoriem.