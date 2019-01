Ne tikai mazuļa pārnēsāšanai – slinga lakata priekšrocības un padomi tā izvēlē

Slings galvenokārt kalpo kā lakats bērniņa pārnēsāšanai, taču ērtums un parocīgums nav vienīgās slinga priekšrocības. Tas mazajam palīdz arī harmoniski ienākt lielajā pasaulē, izvairīties no stresa, mazina zarnu kolikas un sniedz vēl daudz un dažādus pozitīvus ieguvumus ne tikai bērniņam, bet arī māmiņai. Kā izvēlēties piemērotāko slingu, cik tas maksā un kādus vēl ieguvumus no šādas mazuļa nēsāšanas iegūst gan bērniņš, gan pats nēsātājs, portālam "Cālis" skaidro slingošanas un bērnu aprūpes konsultante Margita Ozola.

Slings ir speciāli austa auduma gabals, kas pēc izskata līdzinās liela izmēra šallei vai lakatam. Tas var tikt austs no dažāda veida materiāliem, piemēram, tīras kokvilnas, bambusa šķiedras, tas var būt trikotāžas, kā arī dažādās tehnikās austs – uz stellēm vai žakarda tehnikā. To, no kāda materiāla lakats izgatavots, var atšķirt pēc taustes. Konsultante stāsta, ka neatkarīgi no tā, kādu materiālu māmiņa izvēlas, tam vajadzētu pildīt savas funkcijas, atbilst drošības un kvalitātes standartiem un būt ērtam.

Kaut slings galvenokārt tiek izmantots kā nēsāšanas palīgierīce, tas sniedz vairākus ieguvumus kā māmiņai, tā arī bērniņam, padarot to par kaut ko vairāk nekā tikai ērtu mazuļa pārnēsāšanas veidu. Ozola atklāj, ko iegūst bērniņš, kas ikdienā tiek iesiets slingā:

Harmoniska ienākšana lielajā pasaulē. Vēl trīs mēnešus pēc piedzimšanas bērniņam ir nepieciešams miers, saudzīga un maiga vide. Ar slingu to ir iespējams nodrošināt, jo mazais atrodas cieši pie mammas, kur jūtas drošs, gluži kā grūtniecības laikā. Mazulis var pamazām atvērties un pielāgoties lielajai pasaulei.

Drošības sajūta. "No vienas puses bērniņam ir mamma – silta, mīļa un pazīstama, bet no otras viņu ieskauj lakats. Šīs sajūtas bērniņam ir ļoti pazīstamas, līdz ar to patīkamas un rada drošības sajūtu," skaidro Ozola. Tāpat arī mammas smarža, sirdspuksti, balss vibrācijas, kuras mazulis sajūt, mammai runājot, smejoties vai dziedot, un viņas ķermeņa kustības viņam ir zināmas un mīļas.

Tas viss kopā zīdainim rada sajūtu, ka lielā pasaule ir patīkama. Cieši pie mammas slinga aizsegā mazulis tiek pasargāts no ārpasaules kairinājumiem – spilgtas gaismas, temperatūras svārstībām, trokšņiem un straujām pozīcijas maiņām.

Slinga audums, māmiņai kustoties, mazulīti cieši fiksē pie viņas ķermeņa un rada saudzīgas, masējošas kustības. Šīs sajūtas, kuras mazulis jūt, ir līdzīgas tām, kādas viņš piedzīvoja, esot mātes klēpī, – dzemdes sieniņas pie katras māmiņas kustības bērniņu masē, stimulē kustēties, tādā veidā palīdzot attīstīties mazuļa muskulīšiem. Šādas saudzējošas un masējošas kustības palīdz bērniņam turpināt veselīgi attīstīties – nerada sasprindzinājumu, bet palīdz atslābināties, iegūt ne tikai fizisku, bet arī psihoemocionālu līdzsvaru.

Fizioloģiski pareiza un ērta pozīcija – rociņas mutītes tuvumā un kājiņas saliektas dziļā ietupienā, kad dupsis ir zemāk par celīšiem. Mazulis šādā pozīcijā jūtas ērti, un tā ir fizioloģiski pareiza poza. Konsultante atklāj, ka māmiņas mēdz uz rokām bērniņus nēsāt nepareizi, kā rezultātā mazulīša ķermenītis ir saspringts, kājiņas nokarājas, rociņas nav centrētas. Tas var palielināt bērniņa muskuļu tonusu, kura samazināšanai būs nepieciešama fizioterapeita palīdzība. Ozola uzsver, ka tūlītēju, redzamu defektu no nepareizas nēsāšanas nebūs, taču tas var ietekmēt bērna attīstību, kavēt to vai vēlāk atspoguļoties dažādās veselības problēmās.

Gūžas locītavas pareiza attīstība. Ozola atklāj, ka bērna vecumam neatbilstošas nēsāšanas un aprūpes rezultātā var nepareizi attīstīties gūžu locītavas. Taču, ja mazulis ir pareizi iesiets slingā, šādas problēmas neveidojas. Savukārt, ja gūžu locītavas kaut kādu iemeslu dēļ bērniņam neveidojas pareizi, slings varētu pat ļoti noderēt, aizstājot abdukcijas biksītes, taču ar nosacījumu, ka bērniņš slingā ir pareizi iesiets apmācīta konsultanta uzraudzībā un ciešā sadarbībā ar citiem speciālistiem (ķirurgs, osteopāts, fizioterapeits).

Foto: Shutterstock

Meklēšanas un zīšanas reflekss. Iesiets slingā, bērniņš nereti raud, cenšas grozīt galviņu. Ozola skaidro, ka šādi mazulis reaģē, jo atrodas tuvu mātes krūtīm, kā rezultātā viņā atmostas zīšanas reflekss. "Viņš sajūt mammas piena smaržu, kā rezultātā tiek provocēts meklēšanas un zīšanas reflekss un mazulis vēlas zīst," viņa stāsta. Ozola iedrošina, ka māmiņām nevajadzētu satraukties, ja mazulis, iesiets slingā, sāk raudāt, šādu reakciju viņam rada jau minētais zīšanas reflekss, kas ātri pāriet, un bērniņš sāk atšķirt, kad māmiņa viņu vēlas pabarot, bet kad pārnēsāt slingā.

Konsultante piebilst, ka mammām, bērnus nēsājot, ietītus slingā, varētu tikt stimulēta piena veidošanās, kā arī ir iespējama piena noplūšana. Šī iemesla dēļ noteikti vajadzētu padomāt par ieliktnīšu izmantošanu, lai krūtis, apģērbs, kā arī bērniņš būtu sauss.

Attīsta līdzsvara sajūtu. Tā mazulim būs īpaši noderīga tad, kad viņš kļūs pastāvīgāks un centīsies celties kājās. Ceļu uz pastāvīgu staigāšanu mazulis sāk no dziļa iesēdiena – pietupiena uz pilnas pēdas ar dupsi pie zemes. Ozola skaidro, ka līdzīgā pozīcijā mazulis tiek iesiets arī slingā.

Taču no bērniņa nēsāšanas slingā ieguvumi ir ne tikai mazulim, bet arī māmiņai. Lūk, kādi tie ir:

Samazina muguras sāpes. Nereti jaunās māmiņas sūdzas par sāpēm muguras apvidū. Tās var atrisināt ar slinga palīdzību – pareizi iesiets lakats stingri tur mammas muguru un palīdz novērst sāpes. Ozola piebilst, ka tad, ja muguras problēmas ir bijušas pirms grūtniecības, pareizi uzsiets lakats sākotnēji var izraisīt sāpes: "Mugura jau ir pieradusi pie nepareiza izliekuma, kā rezultātā, to pareizi iztaisnojot, var parādīties sāpes." Taču, ja bērna nēsāšana slingā rada nepatīkamas sajūtas un sāpes, noteikti jāvēršas pēc palīdzības pie speciālistiem.

Ērtums un parocīgums. Vēl mammai, kad mazulis atrodas slingā, ir brīvas rokas, kas dod vaļu izdarīt daudz ko ar mazuli uz punča. Tāpat viņa var nokļūt, kur vien vēlas, un arī pilsēta vairs nav nepārvaramu šķēršļu josla. Jāpiebilst, ka šādi bērniņu nēsāt ir sevišķi ērti ceļojumos, kad jau tā rokas ir aizņemtas ar somām un koferiem.

Patstāvīgs, drošs bērns. Slingā pavadītais laiks mazuli būs piesātinājis ar mīlestības un drošības sajūtu un radījis vēlmi mazulītim būt aktīvam pasaules pētniekam, izzināt sevi un attīstīt savas prasmes un spējas.

Varētu šķist, ka slings pilda to pašu funkciju kā ķengursoma, taču tā nebūt nav. Ozola, uzsverot atšķirību starp šiem diviem pārnēsāšanas palīglīdzekļiem, min, ka ķengursomā bērniņš vairāk balstās uz starpeni un astes kaulu. Tāpat ķengursoma nevar apņemt bērniņu tik cieši, cik viņam tas ir nepieciešams. Šī problēma ir atrisināta ergonomiskajās somās, taču arī tās, gluži kā ķengursomas, ir masveida produkts, kas, kā uzsver Ozola, der visiem un līdz galam neder nevienam. Tāpat to izvēle ir ilgstošs process, piemeklējot pareizo izmēru, nēsāšanas mērķim piemērotu modeli un kvalitātes prasībām atbilstošu ražotāju. Savukārt slings līdz milimetram piekļaujas katra bērniņa un mammas augumam un ir daudz kas vairāk nekā tikai pārnēsāšanas palīglīdzeklis.