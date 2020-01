Neatbilstības katrā pārbaudē – veicinās bērnu drošību spēļu laukumos

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), kas veic bērnu spēļu laukumu un tajos esošo iekārtu uzraudzību, pēdējo gadu laikā veiktajās pārbaudēs konstatējis neatbilstības visos pārbaudītajos spēļu laukumos, pat tad, ja likums paredz noteiktas vispārīgās drošuma prasības. Ņemot vērā, ka ik gadu bērni turpina ciest un gūt traumas spēļu laukumos, jo spēļu un aktivitāšu iekārtas ir prasībām neatbilstošas, turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība, lai samazinātu traumu risku, informē Ekonomikas ministrija (EM).

Ar mērķi veidot bērniem drošu vidi un maksimāli samazināt iespējamo traumu risku spēļu laukumos, 2020. gada 7. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar PTAC izstrādātos Ministru kabineta noteikumus "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi". Apstiprinātie noteikumi paredz speciālās drošuma prasības publiskai lietošanai paredzētiem spēļu un rekreācijas laukumiem, tajos uzstādītajām iekārtām, aprīkojumam, kā arī to novērtēšanas kārtību.

Noteikumos iekļautās spēļu un rekreācijas laukumu drošuma prasības veicinās gan lietošanā jau esošo spēļu un rekreācijas laukumu drošumu un kvalitatīvu to uzturēšanu, gan arī nodrošinās drošu vidi no jauna veidotajos spēļu laukumos. MK noteikumi palīdzēs apzināties, kādi ir pienākumi un prasības, kas attiecas uz katru personu, kura ir iesaistīta procesā no spēļu un rekreācijas laukumu un iekārtu tapšanas līdz to uzstādīšanai, kā arī visā to turpmākās ekspluatācijas un uzturēšanas laikā.

Regulējumā ir ietvertas obligātās drošuma prasības, kuras jāievēro spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukumu ražotājam, importētājam vai izplatītājam. Tāpat noteiktas obligātas pārbaudes, kuras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāveic pēc to uzstādīšanas. Noteikta arī spēļu laukumu reģistrācijas, to apkopes jeb uzturēšanas un uzraudzības kārtība.

Pēc MK noteikumu spēkā stāšanās, paredzēts 18 mēnešu pārejas periods, kura laikā visām iepriekš un no jauna uzstādītām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām vai spēļu un rekreācijas laukumiem būs jānodrošina riska novērtējums. Spēļu un rekreācijas laukumi būs jāreģistrē PTAC, kas būs bezmaksas pakalpojums. Pēc pārejas perioda beigām jauniem spēļu un rekreācijas laukumiem būs obligāti jāveic arī pēcuzstādīšanas pārbaude, ko varēs veikt akreditēts pārbaudes veicējs. Uzraudzību šajā jomā veiks PTAC.

Savukārt Ekonomikas ministrija pēc 5 gadiem veiks regulējuma darbības izvērtējumu.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

PTAC veic 58 spēļu laukumu pārbaudes – visos konstatē neatbilstības

Lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku bērnu drošību, PTAC regulāri konsultējis spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu un spēļu laukumu ražotājus, importētājus un izplatītājus, kā arī pašvaldības par vispārīgām drošuma prasībām bērnu spēļu laukumos. Tāpat ražotājiem un spēļu laukumu apsaimniekotājiem kopš 2013. gada ir pieejamas PTAC izstrādātās Vadlīnijas par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem, kurās ietvertas prasības spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām (vispārīgās un speciālās), projektēšanas nosacījumi (iekārtu izvietojums, pārklājums, papildu elementi) un uzstādīšanas prasības.

Neskatoties uz ražotājiem un laukumu uzturētājiem pieejamo informāciju, ik gadu PTAC konstatē neatbilstošus spēļu laukumus un ik gadu spēļu laukumos notiek nelaimes gadījumi drošuma prasībām neatbilstošu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu dēļ. Neatbilstības un trūkumi galvenokārt ir saistīti ar spēļu laukumu projektēšanu, virsmu pārklājumu nenodrošināšanu, nepietiekamu spēļu laukumu uzturēšanas kārtību, nedrošu iekārtu uzstādīšanu. Tāpat bieži vien netiek veiktas pēcuzstādīšanas vai regulārās pārbaudes, spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu apkopes, kā arī nevar konstatēt atbildīgo personu par spēļu laukumu uzturēšanu. Pēdējo divu gadu laikā PTAC veica pārbaudes 58 spēļu laukumos un visos tika konstatētas neatbilstības, no kurām 83 procentos gadījumu tika konstatēts neatbilstošs pārklājums un 63 procentos gadījumu – bojāti un salauzti elementi.