Nedēļas nogale ģimenei – bērnu rīts Jūgendstila centrā un Dziesmu svētku ieskandināšana Ziemeļblāzmā

Šī nedēļas nogale solās būt bērnu izklaidēm bagāta. Sestdien, 27. maijā, Rīgas Jūgendstila centrā pie sevis ģimenes ar bērniem aicina Runcis Alberts, bet svētdien, 28. maijā, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" notiks gaidāmo Dziesmu un Deju svētku ieskandināšanas pasākums.

Sestdien, 27. maijā plkst. 11 muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” aicina tuvāk iepazīt mākslinieces Irinas Ošlejas daiļradi, apmeklējot izstādi “Pamosties sapnī” un dodoties uz Bērnu rīta sarīkojumu, kurā varēs paklausīties maija stāstus no grāmatas “Ezītis Jurucis”. Ar draudzīgā Ezīša Juruča tēlu, lasītājiem pavērsies personificēta dabas pasaule ar dažādiem varoņiem un to raksturiem. Bērnu rīta dalībnieki kopā ar Runci Albertu uzzinās par Ezīša Juruča aizraujošajiem piedzīvojumiem, kā arī iepazīs dažādus kukaiņus un īpaši taureņus. Deju skolas “Colo Point” dejotāju priekšnesumi vadītājas Andas Zīsbergas vadībā, ļaus muzeja apmeklētajiem iztēloties taureņu deju pavasara ziedu pļavās. Arī kopīgi dziedātās dziesmas iepriecinās un ļaus sajust vasaras tuvošanos, mudinot doties dabā un vērot to. Dalībniekus aicinās radoši darboties, pagatavot taureņus un tos izkrāsot košos toņos dažādās tehnikās. Aicināti bērni vecumā no pieciem līdz astoņiem gadiem. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc dalība ir piesakāma iepriekš (jugendstils@riga.lv vai pa tālruņa numuru 67181465).

Foto: Publicitātes foto

Svētdien, 28. maijā no plkst. 11.00 Kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā tiks gaidītas ģimenes ar bērniem, lai kopīgi nosvinētu vasaras sākumu un ieskandinātu šīs vasaras lielāko notikumu – XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkus! Ikviens apmeklētājs varēs izmēģināt savas prasmes latviešu tautas dejās, atsaukt atmiņā skaistākās latviešu tautasdziesmas, izveidot pats savu saktu, iepazīties ar latviešu spēka zīmēm. Būs gan novadu mācības stends, kurā iepazīties ar ievērojamākajām Vecmīlgrāvja vietām, gan jau iemīļotais makšķerēšanas stends. Bērniem būs iespēja iegūt pirmās iemaņas latviešu deju pamatsoļos kopā ar BJDK “Bitīte” māksliniecisko vadītāju Gundegu Prancāni, kā arī ievingrināt balsis kopā ar etnomuzikoloģi Igetu Ozoliņu. Rīgas Brīvosta būs sagādājusi īpašu aktivitāti gan mazākiem, gan lielākiem svinētājiem. Šķēršļu trase “Jūriņ’ prasa smalku tīklu” pārbaudīs svētku dalībnieku veiklību, izmantojot dažādus ar jūru un zvejniecību saistītus priekšmetus.

Svētku laikā Ziemeļblāzmas parkā skanēs dziesmas un griezīsies deju virpuļi bērnu kolektīvu izpildījumā. Uz skatuves kāps bērnu vokālie ansambļi “Nāriņa”, “Pumpuriņi”, “Karameles”, “Blāzmiņa”, kā arī Bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Bitīte”. Šajā reizē svētkos būs iespēja noklausīties arī īpašu svētku koncertu – Kultūras pils Ziemeļblāzma Lielajā zālē plkst. 13:00 norisināsies koncerts “Lai prieks rada prieku” kurā uzstāsies ne tikai Kultūras pils “Ziemeļblāzma” pūtēju orķestris “Fanfara” un Juglas mūzikas skolas pūtēju orķestris, bet arī viesi no ārvalstīm – Klaipēdas Juozo Karoso mūzikas skolas pūtēju orķestris no Lietuvas un Rīgenes mūzikas skolas pūtēju orķestris no Vācijas. Ieeja pasākumā bez maksas!