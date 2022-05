Nedēļas nogalē Ķīpsalā atgriežas ikgadējā izstāde 'Bērnu pasaule'

No 6. līdz 8. maijam ar plašu preču klāstu mazuļiem, lielākiem bērniem un topošajiem vecākiem, kā arī radošajām darbnīcām, priekšnesumiem bezmaksas psihologa, fizioterapeita, flebologa un citu speciālistu konsultācijām Ķīpsalā viesosies izstāde "Bērnu pasaule 2022". Paralēli šai izstādei norisināsies arī dārzkopības izstāde "Dārzs un dzīvesstils".

"Livaka", "TRU:DE", "Hebe", "Ratu birojs", "Brillante", "Babystore", "Pūks", "NordBaby", "Woom", "Tiny Bunny", "Sportland", "Brain Games", "Domotex", "EcoEmi", "Lat Eko Food", "MimiKid", "WIVI" – tie ir tikai daži no zīmoliem, kas piedalās izstādē. Uzņēmumi piedāvās ratus un autokrēsliņus, gultiņas un matračus, apģērbus, rotaļlietas un spēles, autiņbiksītes un citas higiēnas preces, mazuļu pārtiku, nepieciešamo topošajām māmiņām un vēl dažnedažādas preces mazuļiem un lielākiem bērniem.

Glābēji un bērnu drošība

Ikviens apmeklētājs būs aicināts paviesoties "Drošības kvartālā", kas sniedz iespēju bērniem un vecākiem redzēt vaigā varoņus – policistus un ugunsdzēsējus. Kopā ar ugunsdzēsēju glābēju lūsi Guntiņu ikviens varēs uzspēlēt ugunsdzēsēju boulingu un citas spēles, kā arī sagatavot Ģimenes drošības plānus. Rīgas pašvaldības policisti ļaus bērniem iejusties kārtībsarga lomā un iekāpt patrulēšanas mikroautobusā, apvidus automašīnā, laivā un arī pasēdēt uz policijas kvadricikla.

Savukārt, lai informētu vecākus par traumatisma riska faktoriem un to novēršanu, Veselības ministrija izstādē startēs ar kampaņu "Pārvērt pārdrošību par drošību!". Ikviens apmeklētājs varēs apmeklēt mobilo darbnīcu "Bērnam droša māja". Tajā ar praktiskiem piemēriem dažādās telpās tiks skaidrots, kāds ir bērnam drošs mājoklis un kā to iekārtot, ja ģimenē ir bērns vecumā līdz trim gadiem. Vecāki būs aicināti paraudzīties uz telpu no bērnu skatpunkta un ieraudzīt pieļautās drošības kļūdas, kas rada draudus bērnam. Tas būs interesants un izglītojošs piedzīvojums kā bērniem, tā vecākiem!

Dažādu speciālistu konsultācijas

Mazo bērnu vecāki, topošās māmiņas un ikviens cits aicināts izstādē apmeklēt konsultāciju punktu "Rūpēs par mentālo un fizisko veselību", kur vienuviet bez maksas varēs konsultēties pie dažādiem speciālistiem. Par vēnu veselību piektdien, 6. maijā, sadarbībā ar "Arbor Medical Korporāciju" konsultēs flebologs Vladislavs Semeņuks, sestdien visas dienas garumā sertificēti fizioterapeiti no "Capital Clinic Riga" konsultēs par fizioterapiju zīdaiņiem, sievietēm grūtniecības laikā un pēc dzemdībām, kā arī par iegurņa veselību un dažādām ar to saistītām problēmām tieši pēc dzemdībām.

Viesosies Tuta, Lapsa un Feneks

"Bērnu pasaules" pirmajā un otrajā dienā, 6. un 7. maijā, no pulksten 15 līdz 16 uz lielās skatuves būs izglītojošā bērnu raidījuma "Tutas lietas" galvenā varone. Kopā ar saviem draugiem Lapsu un Feneku Tuta bērnus aicinās uz kopīgām rotaļām, dejām un jokiem.

Prieka pilna skatuves programma

Vēl bez Tutas un viņas draugiem uz skatuves trīs dienu garumā uzstāsies arī mazie talantīgie mākslinieki no dažādām Latvijas pilsētām – Agneses Šīrantes Bērnu estrādes studija, deju skola "Dzirnas", bērnu deju ansamblis "Teiksmiņa", vokālā studija "Tev un man", ģimenes ansamblis "Križevic band", Mārupes "Namiņa" popgrupa, bērnu popgrupa "Rakari" un vēl daudzi citi.

Orientēšanās spēle visai ģimenei

Šogad pirmo reizi izstādē varēs mesties arī orientēšanās spēlē Māmiņdienas tematikā! Kontrolpunkti būs izvietoti Izstāžu centrā un tajos būs dažnedažādi uzdevumi gan mazākiem bērniem, gan lielākiem bērniem un arī vecākiem.

Ieejas biļetes cena gan lieliem, gan maziem – 1 eiro. Bērniem biļete nepieciešama no trīs gadu vecuma. Bērnam invalīdam ieeja bez maksas. Savukārt autostāvvietas maksa par visu izstādes apmeklējuma laiku ir trīs eiro.

Viena biļete – divas izstādes!

Šogad "Bērnu pasaules" ieejas biļete ir derīga arī vienlaikus Ķīpsalā notiekošās dārzkopības izstādes "Dārzs un dzīvesstils" apmeklējumam. Būs puķes, stādi, krūmi, kociņi un visdažādākās preces dārzam un atpūtai tajā. Vairāk uzzini šeit.

Izstādes darba laiks:

6.-7. maijā no pulksten 10 līdz 18.

8. maijā no pulksten 10 līdz 17.

Vairāk par izstādi uzzini mājaslapā vai sociālajos tīklos šeit un šeit.