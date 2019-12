Nekas nav nokavēts: idejas svētku rotājumiem, ko uztaisīt kopā ar bērnu

Ziemassvētki jau tepat ap stūri, kas nozīmē tikai vienu – bez pīrādziņu cepšanas un dāvanu saiņošanas jādomā arī par svētku noformējumu mājās vai kādu radošu nodarbi bērniem. Griežot, lokot, līmējot un veidojot vingrie bērnu pirkstiņi var uztapināt eglīšu rotājumus, bet vecāki, piebiedrojoties atvases rokdarbiem, pavadīt laiku kopā.

Tāpēc, lai sniegtu kaut nelielu iedvesmas devu, portāls "Cālis" apkopoja foto pamācības un citas idejas no arhīva. Zemāk atradīsi gan pamācību, kā no aplikāciju papīra uztaisīt skariņu eglīti, gan ideju, kā pielietot kartona rullīšus, kas palikuši pāri no tualetes papīra ruļļiem. Tāpat vari pamudināt bērnus pievērsties makaronu mākslai, no tiem saverot rotājumus. Bet, ja ziema ar sniegu svētkos neiepriecina, ir veidi, kā to mājās uztaisīt pašam.