Virsrakstā provokācija? Diemžēl, bet tā ir mūsdienu realitāte – pirmspubertātes, jā, arī pat bērnudārza vecuma bērni atdarina to, ko redzējuši pornogrāfiska satura materiālos, kuri viņiem bijuši pieejami pāragri, pat ar likumu aizliegti. Rīt, 11. februārī, ar dažādiem pasākumiem tiks atzīmēta Drošāka interneta diena, un tās priekšvakarā jāakcentē visai aktuāla problēma – pornogrāfijas pieejamība bērniem, tās radītās sekas šodien un nākotnes perspektīvā.

Kādam, iespējams, šķiet – kas tur tik briesmīgs, vienreiz redzēja, ziņkāre apmierināta un viss. Tik nevainīgi tas nav – šāda rakstura materiālu skatīšanās neatbilstošā vecumā var radīt pat ļoti nopietnas sekas.

Nodibinājuma "Centrs Dardedze" psiholoģe Līga Redliha pastāstīs par šī satraucošā temata aktualitāti, skaidrojot, kā nevēlama satura informācija ietekmē maza bērna psihi, kāda loma ir vecākiem un pedagogiem bērnu audzināšanā par drošības, tostarp personīgās, jautājumiem, bet Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja (Drossinternets.lv) Maija Katkovska ierādīs virzienu, kādā doties vecākiem, pirms savas atvases palaist interneta dzīlēs.

Par drošību internetā mediji runā gana daudz, taču informācija līdz pieaugušo uztverei bieži nenonāk vai arī ikdienas steigā piemirstas. Dzirdēju, saprotu, bet, ai, gan jau ar manu bērnu nekas nenotiks! Tomēr dzīves realitāte parāda – vecāki novēloti ar bērniem runā par seksualitātes jautājumiem, neizdara pāris tehnisku soļu, lai internetā bloķētu iespēju piekļūt nevēlamam saturam, neizrunājas un beigās vēl bērnu soda, ja viņš pieķerts kādā kutelīgā situācijā. Vecākiem mēdz būt tendence iebāzt galvu smiltīs, neticēt un šaubīties, vai patiesi tādas lietas var notikt bērnudārzā un skolā. Var notikt, un nevis nākotnes formā, bet tas jau notiek!

Satraucoši signāli no vecākiem un skolām

Psiholoģe Redliha stāsta, ka ikdienas darba dzīve parāda šī temata aktualitāti. Kad viņa pirms astoņiem gadiem sākusi strādāt organizācijā "Centrs Dardedze", šādi gadījumi, kad mazi bērni ir piekļuvuši pornogrāfiska satura materiāliem un pēcāk redzēto projicējuši reālajā dzīvē, bijuši retums, ko nevarot teikt par šodienu. "Centrā Dardedze" pēdējā laikā tiekot saņemts ļoti daudz zvanu – gan no skolu atbalsta personāla puses, gan no vecākiem, kuri kā problēmu piesaka faktu, ka bērni ir atraduši vai skatījušies pornogrāfiska satura materiālus. Viens ir, ka skatījušies, bet cita zvanu satura sadaļa vēsta par to, ka bērni iesaistījušies savstarpējās seksuālās darbībās. Un tad speciālisti mēģina atšķetināt, kur viņi smēlušies tādas idejas. Strādājot ar šiem bērniem, kuri ar savu uzvedību, iespējams, šokējusi vecākus vai pedagogus, arvien biežāk nākas secināt, ka bērni vai nu nejauši uzdūrušies, vai kāds cits bērns viņiem parādījis pornogrāfiska satura materiālus.

"Ikdienā bērnos novērojam neveselīgu, pāragru seksuālu interesi, kam normāli šajā pirmspubertātes vecumā vēl nevajadzētu būt. Ņemot vērā plašo interneta pieejamību, bērnu skaits, kuri ir varējuši piekļūt pornogrāfiska satura materiāliem, ar katru gadu pieaug ģeometriskā progresijā. Mēs viņus definējam kā bērnus, kuriem bijusi kaitējoša seksuāla uzvedība, un patiesībā – viņu ir ļoti daudz," atzīst psiholoģe, paskaidrojot, ka pirmspubertāte ir vecumposms no septiņiem līdz 10 gadiem. Tomēr bērnu pāragrā interese par seksualitāti un iesaistīšanās savstarpējās seksuālās darbībās novērota jau bērnudārza vecumā. Turpretim, ja erotiska un pornogrāfiska satura informāciju meklē pusaudži, sākot no 15–16 gadu vecuma, tas tiek uzlūkots kā normālas seksuālās attīstības elements, tiesa, ja nav pārmērību, bet par to tālākajā tekstā.