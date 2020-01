Lai cik šokējoši tas nebūtu, daudzi Latvijas bērni un jaunieši ik dienu sastopas ar apcelšanu, mutisku un fizisku vardarbību jeb mobingu no savu vienaudžu, skolotāju un citu pieaugušo puses. Janvāri un februāri sociālais projekts #Neklusē ikvienu pieaugušo un bērnu apzinātības kampaņā "#Neklusē arī tu!" aicina dalīties ar saviem mobinga pieredzes stāstiem.

Statistika ir skaudra – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Eiropas Savienības (ES) valstu vidū Latvija ir līdere skolēnu savstarpējas izsmiešanas un vardarbības ziņā tieši skolu vidē. OECD PISA starptautiskajā pētījumā par 2018. gadu rādītāji nav Latvijai labvēlīgi, jo no otrās vietas esam pakāpušies uz pirmo. Tāpēc, lai pievērstu plašāku sabiedrības uzmanību un sadarbotos ar skolām, sociālais projekts #Neklusē turpmākajās nedēļās iepazīstinās ar vairākiem stāstiem par mobingu – gan no cietušajiem, gan pāridarītājiem.

Tie ir stāsti par apcelšanu, ņirgāšanos, to, kā vardarbības sekas atstājušas pēdas pat tad, kad cietušais bērns izaudzis par pieaugušo. #Neklusē veiktais pētījums apliecina, ka no mobinga cieš katrs trešais skolēns, bet palīdzību kādā no atbalsta dienestiem meklējis tikai viens procents no visiem cietušajiem skolēniem.

Kustība #Neklusē ir sociālais projekts, kura mērķis ir:

samazināt mobinga jeb emocionālās un fiziskās vardarbības līmeni Latvijā;

palīdzēt skolēniem neklusēt un ziņot par pāridarījumu, saņemt palīdzību caur mobilo lietotni no sociālā pedagoga, uzticības tālruņa vai policijas.

izglītot skolēnus, vecākus un skolotājus, rīkojot apmācības skolās, un apzinātības kampaņu sociālajos tīklos un medijos.



Biedrības līdzautores Marika Andžāne, Laura Nūra un Jūlija Kurganoviča tic, ka, iesaistoties visiem kopā, varam radīt laimīgāku dzīvi bērniem Latvijā.

#Neklusē projekts tika izveidots "Global Shapers Riga Hub" ietvaros un tiek īstenots sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni, Valsts policiju, Pusaudžu resursu centru, centru "MARTA", atgriezeniskās saites platformu "Edurio", programmatūru izstrādes uzņēmumu "MAKIT", mārketinga aģentūru "Grizzly", komunikācijas aģentūru "Fox Consulting", daudzkanālu reklāmas tīklu "Httpool" un citām organizācijām.

Plašāk par projektu un to, kā tu vari mazināt mobingu uzzini #Neklusē mājaslapā un sociālo tīklu profilos "Facebook", "Instagram" un "Youtube".