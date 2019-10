Matīsam Dālbergam ir tikai 21 gads, bet viņš savā dzīvē paspējis darīt tik daudzas un dažādas lietas, ka apkārtējiem atliek vien nobrīnīties – kā viņš to visu paspēj? Pirms trim gadiem nodibinājis bezpeļņas organizāciju, lai strādātu ar jauniešiem un palīdzētu viņiem iegūt plašāku skatu uz pasauli, atrast sevi un, pats galvenais, – apzināties, ka palīdzēt tiem, kuri nonākuši grūtībās, ir privilēģija, nevis spaidu darbs.

Nupat, 23. oktobrī, Matīss ar palīgiem atvēris labdarības kafejnīcu/kultūrtelpu FISOM* "Cup of Hope" (tiešā tulkojumā no angļu val. – krūzīte cerības), kas ir iepriekš aizsākta labdarības projekta turpinājums. Paralēli tam Matīss ar savu bezpeļņas organizāciju ved jauniešus vairāku nedēļu braucienos pa Eiropu un pasauli, lai paplašinātu viņu redzesloku. Pats jaunietis pie tā nebūt neapstājas un velta savu ikdienu arī citiem labdarības veidiem, atbalstot zupas virtuvi bezpajumtniekiem. Matīsa izvirzītie mērķi daudziem varētu šķist nerealizējami, taču jaunietis ne tikai sev, bet arī citiem jau vairāku gadu garumā pierādījis, ka pašaizliedzība iet roku rokā ar rezultātiem.

Turpat Matīsa izveidotajā labdarības kultūrtelpā arī tiekamies – tikai dienu pēc atklāšanas, kad svētku sajūta vēl virmo Riharda Vāgnera ielas telpās, bet cilvēku pūlis norimis. Jaunietis sagaida ar smaidu un dedzīgumu, var redzēt, ka viņam ir, ko stāstīt, un daudz. Jautāju, kā veicies iepriekšējā vakarā un vai atklāšana noritējusi, kā plānots, uz ko Matīss atbild, ka ieradušies daudz cilvēku, precīzi neesot izskaitījis, bet 50–70 noteikti. Daudzi tādi, kas Matīsa "avantūras" atbalsta jau no pirmsākumiem, citi – kas labprāt viņam palīdzētu un investētu. Taču šoreiz vairāk par pašu jaunieti, jo ļoti vēlos uzzināt atbildi uz jautājumu – kas tik jaunu cilvēku motivē dedzīgi sevi veltīt labdarībai un palīdzēšanai citiem? Sēžamies mīkstā dīvānā, ko Matīss arī saņēmis kā ziedojumu, un sāku izvaicāt, kas jaunieti atvedis līdz šai vietai, kur viņš savā dzīvē atrodas, ko viņš pats pārliecināti raksturo vārdiem "neko negaidot, darīt labu".

Uzziņai! Matīss Dālbergs aicina ikvienu interesentu, kas vēlas palīdzēt ar ziedojumiem, doties uz kultūrtelpu/kafejnīcu FISOM "Cup of Hope" Riharda Vāgnera ielā 8, Vecrīgā, kur pret ziedojumu iespējams baudīt baristu pagatavotu kafiju, kūkas un citus gardumus. Tāpat ikvienam, kuram nepieciešamas telpas nelielu pasākumu rīkošanai, ir iespēja sazināties ar pašu Matīsu, lai tās nomātu. Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti labdarībai – palīdzībai jauniešiem, kas cietuši no vardarbības vai nāk no nelabvēlīgas ģimenes, kā arī zupas virtuves izveides atbalstam. Plašāk uzzināsi, ja sazināsies ar Matīsu, rakstot uz e-pasta adresi info@fisom.lv.

Jauniešu pilni autobusi pasaules izziņas ceļos

Jau trīs gadus Matīss organizē braucienus pa pasauli projekta FISOM jeb "Freedom is a state of mind" ietvaros, kuru īsteno caur nodibinājumu "Nākotnes izaicinājums". Kā Matīss pats saka, tas ir bezpeļņas projekts jauniešiem, lai viņus aizvestu pasaulē, vienlaikus palīdzot pilnveidot viņu raksturu un ļaujot iepazīt pasaules kultūrvēsturisko mantojumu. Ceļojumos pamatā dodas jaunieši, kuri var to atļauties ar vecāku palīdzību, bet Matīss ar saziedotajiem līdzekļiem un investoru palīdzību līdzi ņem arī tādus jauniešus, kuri citkārt pat iedomāties nevarētu ārpus Latvijas doties tāpat vien.