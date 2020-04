Jaunajiem vecākiem, kad radušās neskaidrības vai nepieciešamība pēc padoma, pirmais atbalsts ir vecāki un vecvecāki, kas sniedz atbalstu un ieskatu savā pieredzē. Bet vai ieteikumi no vecmāmiņu pūra lādes vienmēr aktuāli arī mūsdienās, kad bērna audzināšanā un kopšanā vairāk uzticamies speciālistiem – pediatriem, psihologiem un pedagogiem? Portāls "Cālis" ielūkojās, ko piedāvā periodika, virtuāli pāršķirstot 1930. gadu presi, kas jau tolaik piedāvāja padomus lasītājiem ne tikai rokdarbu un mājas kopšanas jautājumos, bet arī bērnu audzināšanā un kopšanā. Teju 90 gadus vecos padomus no mūsdienu zināšanu skatpunkta lūdzām komentēt profesionālim –pediatrei un zīdīšanas konsultantei Lindai Libekai, kura praktizē privātklīnikā "Rabarbers".

Šoreiz ielūkojāmies žurnāla "Sievietes Pasaule" lapaspusēs, kas lasītājus priecēja no 1932. gada līdz 1940. gadam. "Sievietes Pasaule", kā norādīts izdevumā, bija "ilustrēts žurnāls literātūrai, mākslai, rokdarbiem un mājturībai". Tajā savs stūrītis bija atvēlēts arī bērnu audzināšanas un kopšanas tēmām – rubrikā "Mūsu bērni". Kā sarunā norādīja pediatre Linda Libeka, daudzi 1930. gadu presē aprakstītie padomi un jautājumi ir aktuāli arī mūsdienu jaunajiem vecākiem, mainījies vien tas, kā aktualitātes paskaidro speciālisti.

Pārpublicējot ieteikumus no periodikas, saglabāta oriģinālā rakstība.

Sliktie ieradumi – barošana pēc pieprasījuma, nepārtraukta ņemšana rokās un knupīši

"Sievietes Pasaules" 1932. gada 1. decembra numurā rakstā "Ieradumi" izklāstīti sliktie ieradumi, kurus piekopj vecāki. Lūk, pirmais konkrētā raksta padoms:

"Ļoti slikts ieradums ir, katru stundu, vai gandrīz katru acumirkli ēst. Ja bērniem-zīdaiņiem, tiklīdz tie iebrēcas, dod barību, tad drīz vien šī parādība kļūst par nepatīkamu ieradumu un arī veselības ziņā tas ir jau zināms trūkums. Kuņģis, kuram nekad nav miera un kuram arvien no jauna top piedota klāt barība, kļūst novājināts. Bērns tad cieš, jo zarnas darbojas slikti. (..) Bieži viņš raud arī sliktas sagremošanas dēļ. Un ja tad viņam vēl dod ēst, tad tikai pasliktina viņa nelaimi. Pa laikam bērns raud arī gluži bez kautkāda iemesla, lai stiprinātu savas plaušas, kā to daudzkārt mēdz teikt. Tādos gadījumos viņš var arī raudāt. Par to mātēm tik ļoti nav jāuztraucas."

Pediatre Linda Libeka norāda, ka mūsdienās vairs netiek ievērots strikts grafiks zīdaiņu barošanā, it īpaši attiecībā uz barošanu ar krūti – zīdaini baro pēc pieprasījuma. "Bērniņš zina, kad viņš grib ēst, un prasa ēst, mamma pie krūts liek pēc stundas, divām vai trim – kad bērniņš prasa. Kad bērns aug lielāks, viņa ēdienkartē ienāk piebarojums vai maisījums, tad jau sāk runāt par režīmu un intervālu ievērošanu – nepiedāvāt bērnam nepārtraukti ēst, starp ēdienreizēm, piemēram, nedot našķus, saldinātus dzērienus, kas nav vēlams, pretējā gadījumā var sākt runāt par riska faktoriem un iespējamām problēmām," skaidro pediatre.