Nenobrauc krupi! Ieskaties Jauno vides reportieru darbos, kas pārstāvēs Latviju starptautiskajā konkursā

Šajā mācību gadā jaunieši vecumā no 11 līdz 25 gadiem tika aicināti piedalīties Jauno vides reportieru (JVR) programmā un konkursā. Konkursam varēja pieteikt darbus trīs kategorijās: video, raksts un/vai foto. Jaunieši fotografēja, rakstīja un veidoja video kampaņas, aktualizējot ar vides aizsardzību saistītus jautājumus, kā arī apmeklēja Vides izglītības fonda rīkotos apmācību vebinārus. Žūrijā piedalījās arī portāls "Delfi.lv".

Kopumā nacionālajam konkursam pieteiktajiem darbiem četri ieguva pirmo vietu un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskā konkursā.

Ieskatāmies uzvarētāju darbos, kuru darbi virzīti uz starptautisko konkursu!

Nav dūmu bez uguns – elektroniskās cigaretes ietekmē vidi un veselību



Roze Aleksa Bogdane (16 gadi) no Tālmācības vidusskolas "Rīgas komercskola" uzvarēja ar rakstu "Nav dūmu bez uguns – elektroniskās cigaretes ietekmē vidi un veselību", kurā apskata elektronisko cigarešu ietekmi uz vidi, regulējumus un ierobežojumus attiecībā uz to izplatību un iegādi, un to, vai elektroniskās cigaretes un to popularitāte jauniešu vidū ir tikai nevainīga izklaide.

Fragments:

"Jauniešiem elektroniskās cigaretes šobrīd ir ļoti populāras un kļuvušas par kaut kāda veida stila priekšmetu. Tās tirgo ar dažādiem šķidrumiem, kas dūmiem piešķir atšķirīgas garšas, arī smarža ir patīkama, tāpēc vecāki bieži pat neiedomājas, ka viņu bērni smēķē. Paši jaunieši uzskata, ka nikotīna daudzums elektroniskajās cigaretēs ir niecīgs, nerada atkarību un nepiesārņo vidi. Vai tiešām dūmi bez uguns? Vai e-cigaretes ir tikai nevainīga izklaide?

[..] Lai arī Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā ir aizliegts e-cigaretes pārdot personām, kas jaunākas par 18 gadiem, tās ir salīdzinoši viegli iegūt, jo var nopirkt internetā vai no pilngadīgiem draugiem. Autores aptaujā par elektronisko cigarešu lietošanas paradumiem Latvijas jauniešiem piedalījās 130 respondenti, vecumā zem 18 gadiem – 78, bet no tiem jau 26 lieto vai ir lietojuši e-cigaretes. Dati liecina par lielo izplatību pusaudžu vidū – zem atļautā lietošanas vecuma pusaudži smēķē, ir izmēģinājuši vai lieto kompānijā ar draugiem. Tukšos kārtridžus paredzētajās savākšanas vietās izmet tikai deviņi aptaujātie jaunieši, tas liecina par nezināšanu vai neatbildību.

Foto: Rozes Aleksas Bogdanes infografiks

Ja salīdzina ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pieredzi – saskaņā ar Slimību kontroles un profilakses centru datiem (CDC), ASV elektronisko cigarešu lietošana vidusskolēnu vidū no 2017. līdz 2018. gadam palielinājās par 48 procentiem, to pasludināja pat par "epidēmiju", bet šobrīd vairākos štatos aromatizētās elektroniskās cigaretes ir aizliegtas vispār."

Rakstā elektronisko cigarešu lietošanu komentēja divi eksperti: vides zinātniece, ķīmiķe, inženierzinātņu doktore Jana Simanovska un Vides izglītības fonda vadītājs, vides eksperts un kampaņas "Mana jūra" vadītājs Jānis Ulme. Ar rakstu var iepazīties šeit.

Jaunieši savāc izlietotās sejas maskas





Foto: Līga Uzuliņa

Sigija Kalniņa, Emīlija Estere Pole, Alise Rutka, Līga Uzuliņa un Dāvids Šaršūns (vecuma grupā no 11 līdz 14 gadiem) no Ogresgala pamatskolas 5. klases uzvarēja ar rakstu "Sargāsim sevi, saudzēsim zemi!". Tajā skolnieki aktualizē vienreizlietojamo masku radītā piesārņojuma problēmu. Lai tās nenonāktu vidē, skolā tika īstenota kampaņa: izlietoto masku izmešanai skolēni iekārtoja speciālu atkritumu kasti.

Fragments:

".. Ko darīt, lai izlietotās maskas nevairotu atkritumu kalnus? Lai tās nenonāktu vidē, kopā nāca un risinājumus rada 5. klases skolēni Ogresgala pamatskolā.

Daudzi domā, ka vienreizlietojamās sejas aizsargmaskas ir ražotas no papīra, bet patiesībā tās sastāv no polipropilēna, kas dabā nesadalās. Šo problēmu tik nopietnu padara plastmasas atkritumu masveida uzkrāšanās vidē un ilgais sadalīšanās laiks. Pašlaik visā pasaulē tiek izmantoti aptuveni 130 miljardi vienreizējās lietošanas masku mēnesī un lielākā problēma ir tā, ka, nonākot vidē, tās nesadalās līdz pat 450 gadiem.