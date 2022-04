Neparastā princese Pille un smilšu glezniņu darbnīca ‘Bērnu rītā’

Kinoteātrī "Kino Bize" šo svētdien, 24. aprīlī pulksten 11 uz lielā ekrāna būs skatāma piedzīvojumiem bagātā animācijas filma "Pille" (2021), bet pēc seansa notiks radošā darbnīca, kurā bērni tiks aicināti darboties ar "Smilšu grauds" smilšu aplikācijām, krāšņi atdzīvinot filmas varoņus, ziņo "Kino Bize" pārstāvji.

Pille ir bārenīte, kas dzīvo viduslaiku pilsētas ielās. Kopā ar trim pieradinātām zebiekstēm viņa zog pārtiku no pils, kurā valda draudīgais Tristans, kas troni ieņēmis patvaļīgi. Kādu dienu, lai aizbēgtu no sargiem, Pille ietērpjas princeses kleitā un iekļūst trakā piedzīvojumā, lai glābtu Rolānu – troņmantinieku, kas ar burvestību palīdzību pārvērsts par kaķvistu. Piedzīvojums satrauc visu karalisti un parāda Pillei, ka cildenums var būt ikvienā no mums.

Filma tiks izrādīta latviešu valodā.

Pēc seansa apmeklētāji būs aicināti pulcēties tematiskā radošajā darbnīcā. Šoreiz materiālus būs iespēja no krāsotām, dabīgām smiltīm radīt košas glezniņas ar filmā redzētajiem varoņiem – prinčiem un princesēm.