Nepilngadīgā meita gaida mazuli: vai tēvam jāturpina maksāt uzturlīdzekļus

Vecākiem par saviem bērniem jārūpējas, līdz viņi kļūst pilngadīgi. To paredz likumdošana. Taču nereti dzīve izspēlē sarežģītākas situācijas, kad īsti nezini, kā kuram jārīkojas. Turpinājumā šāds gadījums: 17 gadus veca jauniete gaida mazuli un dzīvo ar savu pilngadīgo draugu. Jaunietes vecāki ir šķīrušies un tēvs visu laiku maksājis meitai uzturlīdzekļus, taču šajā situācijā atteicies turpināt maksāt. Ko par to saka likums?

"Labdien! Gribētu pakonsultēties ar jums par radušos situāciju. Manai meitai ir 17 gadi, un drīzumā viņai piedzims bērniņš (bērna dzimšanas brīdī viņai vēl būs 17 gadi). Meitas draugam šobrīd ir 21 gads, viņš ir pilngadīgs un bērna aprūpes tiesības noformēs uz sevi. Meita ar draugu dzīvo atsevišķi, īrē dzīvokli. Meita mācās tālmācības vidusskolā. Esmu šķīrusies no pirmā vīra (meitas tēva), viņš maksāja uzturlīdzekļus katru mēnesi, taču, uzzinot, ka meita dzīvo ar draugu, pārstāja tos maksāt, draudot arī izsaukt bāriņtiesu. Vai es varu vērsties ar iesniegumu bāriņtiesā, lai bijušais vīrs turpinātu maksāt alimentus? Jau iepriekš paldies par atbildi!" – pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā vaicā Jeļena.

Atbild juriste Ilona Barkovska: "Saskaņā ar Civillikuma 177. panta pirmo daļu līdz pilngadības sasniegšanai (219. p.) bērns ir vecāku aizgādībā.

Izņēmuma gadījumos nepilngadīgo izsludina par pilngadīgu pirms 18 gadu sasniegšanas, kā arī par pilngadīgu uzskatāma persona, kas likumā paredzētajā kārtībā stājusies laulībā pirms 18 gadu vecuma (Civillikuma 220.–221. pants).

Līdz ar to, ja nepilngadīga persona likumā noteiktajā kārtībā nav izsludināta par pilngadīgu, tad vecākiem turpinās pienākums uzturēt savu nepilngadīgo bērnu. Tēva vēršanās bāriņtiesā nevar viņu atbrīvot no šī pienākuma.



Savukārt sakarā ar uzturlīdzekļu piedziņu bērna mātei ir tiesības vērsties pie zvērināta tiesu izpildītāja: ja uzturlīdzekļi tika maksāti, pamatojoties uz stājušos spēkā tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu (iepriekš vēršoties tiesā, kurā tajā laikā atrodas lieta un lūdzot izsniegt izpildu rakstu – ja izpildu raksts netika izsniegts līdz 2021. gada 30. novembrim. Ar izpildu rakstu ir jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja, lai tiktu uzsākta uzturlīdzekļu piedziņa piespiedu kārtā), vai pamatojoties uz noslēgto vienošanās par uzturlīdzekļiem, ja tā ir noslēgta notariālā akta formā, kas izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā (iepriekš jāvēršas pie attiecīga notāra, lai saņemtu izpildu aktu). Ar izpildu dokumentu ir jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja, lai tiktu uzsākta uzturlīdzekļu piedziņa piespiedu kārtā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 169. pantu papīra formas izpildu raksta nozaudēšanas gadījumā vai līdz 2021. gada 30. novembrim neizsniegta izpildu raksta pieprasīšanas gadījumā tiesa pēc piedzinēja pieteikuma izsniedz izpildu rakstu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši kārtībai, kāda bija spēkā līdz 2021. gada 30. novembrim. Un atbilstoši Civilprocesa likuma 541. panta trešajai daļai (redakcijā, kas bija spēkā līdz 30.11.2021.), izpildu rakstu izsniedz piedzinējam uz viņa rakstveida lūguma pamata tā tiesa, kurā tajā laikā atrodas lieta.

Savukārt saskaņā ar Civilprocesa likuma 541. panta otro daļu (redakcijā, kas ir spēkā no 2021. gada 1. decembra), ja tiesas sprieduma izpildei ir noteikts labprātīgas izpildes termiņš un spriedums nav izpildīts, izpildu raksts ir pieejams tiešsaistes sistēmā piespiedu izpildei pēc labprātīgas izpildes termiņa izbeigšanās.

Līdz ar to attiecībā uz tiesas spriedumiem, kas stājas spēkā, sākot no 2021. gada 1. decembra, darbojas jauna kārtība: piedzinējam vairs nav sākumā jāsaņem izpildu raksts tiesā un tikai pēc tam ar to jādodas pie tiesu izpildītāja. Piedzinējs vēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja sakarā ar to, ka netiek pildīts tiesas spriedums par uzturlīdzekļiem, un pats zvērināts tiesu izpildītājs iegūst izpildu rakstu tiešsaistes formā.



Savukārt, ja uzturlīdzekļi tika maksāti, pamatojoties uz privātā kārtībā noslēgtu vienošanos (nav noslēgta notariālā akta formā), sākumā ir jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu parāda piedziņu, un tikai tad, kad spēkā stāsies tiesas spriedums un sprieduma labprātīgas izpildes termiņš nebūs ievērots no bērna tēva puses, var vērsties pie zvērināta tiesu izpildītāja.