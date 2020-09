Vienubrīd tev šķiet, ka tavs bērns dzird, bet tad atklājas, ka tavs priecīgais mazulis ārpasauli neuztver ar vienu austiņu. Tāds ir stāsts par Anitas Rošānes meitu Gerdu, kurai mazotnē atklāts, ka ar labo ausi meitenīte nedzird teju vispār. Šis ir stāsts par to, kā mūsdienu iespējas, speciālistu iesaiste un veiksmīga ķirurģiskā manipulācija teju desmit gadus vēlāk palīdzējusi Gerdai ne tikai dzirdēt mammas smieklus, putnu dziesmas un skolotājas sacīto, bet arī iekļauties vienaudžu vidū un pirmajā acu uzmetienā ne ar ko neatšķirties.

Par to, kā ģimene uzzināja Gerdas diagnozi, cik savlaicīgi meitenei veica kohleārā implanta operāciju un, pats galvenais, kā Gerdai veicas šobrīd, sarunājos ar mammu Anitu un pašu Gerdu. Savukārt viedokli par to, kādas ir iespējas tām ģimenēm, kas saskaras ar vājdzirdību un nedzirdību, kā arī to, kā mainījusies situācija un cik liels valsts atbalsts saņemams tiem, kuriem nepieciešams kohleārais implants, stāsta Latvijas Bērnu dzirdes centra vadītāja otolaringoloģe Sandra Kušķe.

Šis ir otrais stāsts, kurā portāls "Cālis" stāsta par bērniem, kuriem dzirdēt palīdz kohleārais implants. Pirmo stāstu par Jēkabu lasi šeit.

Patīk gleznot, veidot "TikTok" klipiņus un sekot līdzi modei – tam palīdz "aparātiņš"

Nezinātājam Gerda liktos pavisam parasta meitene. Viņa nupat uzsākusi mācības Ogres pamatskolas 6. klasē, un meitenei skolā patīk. Kā stāsta Gerdas mamma Anita, meita ikdienā aizraujas ar visu to, kas aktuāls 12 gadus vecām meitenēm, – ar viedtālruņa palīdzību filmē atraktīvus klipiņus jauniešu tik iecienītajā sociālajā vietnē "TikTok", seko līdzi modei un klausās šobrīd iemīļotu dziedātāju mūziku. Taču tas, kas Gerdu padara īpašu, ir mazais "aparātiņš", kā viņa pati to sauc, kas zem krāšņās matu rotas paslēpies aiz auss.

Kā sarunā atzīst pati Gerda, tajos brīžos, kad viņa kādam no vienaudžiem pastāsta, ka nedzird un sadzirdēt pasaules skaņas palīdz kohleārais implants, daudziem esot šoks. Pēc tam jau sekojot daudz jautājumu par to, kas ir implants, kā tas darbojas un ļauj dzirdēt. Un Gerda nevairās uz tiem atbildēt, jo ir svarīgi par to runāt. Vienmēr gan reakcija esot visai pozitīva, un, kā smejot saka pati meitene, neviens ar viņu nav pārstājis draudzēties tikai tāpēc, ka viņai ir "aparātiņš". Turklāt implants Gerdai palīdz darīt lietas, ko bez dzirdes nemaz izdarīt nevar, – dziedāt un spēlēt ģitāru.