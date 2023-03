No 1. aprīļa bērniem ar dzirdes traucējumiem pieejamāki veselības aprūpes pakalpojumi

No 1. aprīļa bērniem ar būtiskiem dzirdes traucējumiem no valsts budžeta līdzekļiem uzsāk apmaksāt kaulā novietojamo dzirdes iekārtu (BAHA) nomaiņu. Tas būtiski uzlabos dzīves kvalitāti pacientiem, kuru iekārta ir nolietojusies un ir nepieciešama tās nomaiņa. Savukārt bērniem ar kohleārajiem implantiem turpmāk būs pieejama valsts apmaksāta implanta ārējās daļas rezerves daļu nomaiņa, informē Nacionālais veselības dienests (NVD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tās iekļaušanai valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā iedzīvotāji iepriekš bija uzsākuši balsu vākšanu portālā manabalss.lv.

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksā kaulā novietojamo dzirdes iekārtu nomaiņu, tajā skaitā veicot kaula vadīšanas skaņas procesora regulēšanu, pielāgošanu un programmēšanu. Šim mērķim ir novirzīti gandrīz 38 tūkstoši eiro. Sākotnēji bērna vecākiem vai pārstāvim ir jāvēršas veselības centra "Biķernieki" Latvijas Bērnu Dzirdes centrā, kur tiks veikta dzirdes diagnostika un indikāciju noteikšana. Pēc šī posma dzirdes iekārtas nomaiņu veic Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Kohleāro implantu ārējās daļas rezerves daļu nomaiņas un regulēšanas apmaksa no valsts budžeta noņems būtisku finanšu slogu no bērnu vecākiem, kuriem līdz šim par pakalpojumu bija jāmaksā no personīgajiem līdzekļiem. Šogad būs pieejams finansējums "Cochlear" un "MedEL" ražoto implantu ārējās daļas rezerves daļu nomaiņai – savienotājvada, signālspoles nomaiņai un uzlādējamo bateriju nodrošināšanai. Šim mērķim no valsts līdzekļiem paredzēti gandrīz 70 tūkstoši eiro. Pakalpojuma saņemšanai ir jāvēršas Veselības centra "Biķernieki" Latvijas Bērnu Dzirdes centrā.

Ņemot vērā, ka šiem mērķiem novirzītais valsts finansējuma apmērs 2023. gadam ir ierobežots, ārstniecības iestādes atbilstoši pieprasījumam un nepieciešamībai var veidot pierakstu pakalpojuma saņemšanai šogad un nākamajos gados, skaidro NVD.

Jautājumu gadījumā par BAHA iekārtas nomaiņu vai kohleārā implanta ārējās daļas rezerves daļu nomaiņu bērna vecāki vai pārstāvji var sazināties ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas reģistratūru pa tālruni 80708866 vai Latvijas Bērnu Dzirdes centru pa tālruni 29745482.