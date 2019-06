No 1. jūlija ieviests jauns pabalsta veids – bērna adopcijas pabalsts

No 2019. gada 1. jūlija ieviesīs jaunu pabalsta veidu – bērna adopcijas pabalstu. Jauno atbalsta mehānismu adoptētājiem pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanas spēkā stāšanos paredz pavasarī Saeimā pieņemtie grozījumi "Valsts sociālo pabalstu likumā" un Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu", portālu "Cālis" informēja Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

Pabalsta apmērs mēnesī būs atkarīgs no bērna vecuma. Katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas būs 25 procentu apmērā no valdības noteiktās minimālās mēneša darba algas. Kamēr minimālā alga valstī ir 430 eiro, šis pabalsts būs 107,5 eiro mēnesī. Katram bērnam no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai pabalsts būs 30 procentu apmērā no valdības noteiktās minimālās mēneša darba algas (129 eiro mēnesī).

Pabalstu apmēru pēc labklājības ministra ierosinājuma Ministru kabinets varēs pārskatīt atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņu cenu indeksu.

Bērna adopcijas pabalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uz personas iesnieguma pamata. Adopcijas pabalsta piešķiršanu un izmaksu par periodu no 2019. gada 1. jūlija VSAA uzsāks ne vēlāk kā no 2019. gada 1. oktobra. Šis laiks vajadzīgs, lai VSAA veiktu nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās.