No 152 klasēm izaicinājumā – iztikt bez veipošanas 12 dienas – spēja 85

No 8. līdz 19. maijam Pusaudžu dienu īstenošanas gaitā norisinājās izaicinājuma projekts "NĒ – veipošanai, JĀ – ceļojumam". Tajā par galveno balvu – trīs dienu ceļojumu uz Igauniju – sacentās 6.–12. klašu skolēni un tehnikumu audzēkņi, kas bija vienojušies par mērķi 12 dienas visiem atteikties no veipošanas un nesmēķēt. Projektā pieteicās 152 klases, bet līdz galam pārbaudījumu izturēja 85.

Piedaloties izaicinājumā, skolēni ne tikai atteicās no elektronisko cigarešu lietošanas un smēķēšanas, bet arī katru dienu ieguva jaunas zināšanas un prasmes. Viņiem ik dienu bija jāveic atzīme "NĒ – klases" plakātā, kā arī jāuzņem 30 sekunžu video ar aicinājumu arī citiem jauniešiem atteikties no šā ieraduma.

Ideja par projektu radusies, ņemot vērā plašās diskusijas gan Saeimā, gan publiskajā telpā par aromatizēto elektronisko cigarešu aizliegšanu, pamatojot to ar bažām par sērgu, kas izplatījusies jauniešu vidū. Šobrīd īstenotie pasākumi, piemēram, policijas reidi skolās, nav efektīvi. Tieši pretēji – tie var radīt traumatisku pieredzi vai raisīt jauniešos lielāku ziņkāri par aizliegto produktu, lietojot to par spīti pieaugušo spiedienam, tā norāda izaicinājuma organizatori.

"No pasaules prakses ir zināms, ka vissekmīgāk veipošanu un citu vielu lietošanu var ierobežot, iesaistot pašus pusaudžus. Es ļoti priecājos, ka arī Latvijas skolas varēja izmēģināt mūsdienīgu pieeju problēmas risināšanai – projektu "NĒ – klase". Šajā projektā būtiska bija informētība, pašu jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā, uzticēšanās un draugu atbalsts. Apgūt spēju pateikt NĒ – tā ir prasme, kas darbojas efektīvāk nekā aizliegumi "no malas". Svarīgi, ka izaicinājumā iesaistījās visa klase vai tehnikuma kurss – pusaudžiem ir būtiski sajust savu iederēšanos kolektīvā. Vēlme piederēt grupai bieži ir iemesls, lai kopā ar citiem pamēģinātu veipu, taču tikpat labi šo psiholoģisko vajadzību var izmantot, lai radītu jauniešus vēlmi no tā atteikties," norāda Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs.

Pusaudžu dienu rīkotāji uzskata, ka izaicinājuma uzvarētāji ir visi, kas piedalījās "NĒ – klases" projektā – tie, kas tikai pieteicās, kas uzsāka izaicinājumu un kas to izpildīja. Galvenās balvas izlozē piedalījās 85 klases, kas izturēja izaicinājumu līdz galam. Laimīgā loze un iespēja doties trīs dienu ceļojumā uz Igauniju nonāca pie Viesītes vidusskolas.

Pusaudžu dienas Latvijā šogad norisinājās pirmoreiz. Tā ir sabiedriska iniciatīva, un to rīkoja Latvijas Pusaudžu mentālās veselības asociācija, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs un Pusaudžu izaugsmes programma ("P-faktors") sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm. Kustības atbalstītāju lokā bija gan privātpersonas, gan uzņēmēji, kuru pārliecība un sociālās atbildības mērķi sakrīt ar Pusaudžu dienu mērķi – veltīt īpašu uzmanību pusaudžiem un viņu veselībai tās visplašākajos aspektos.