No izdegušas psiholoģes pārtapt bērnu apakšveļas ražotājā. Kristīnes stāsts

Pirms sešiem gadiem liepājniece Kristīne Kisnica piedzīvoja nopietnu izdegšanas sindromu, dzīvei bija zudušas krāsas un garša, un pa galvu maisījušās dažādas pārdomas par to, ko un kā varētu mainīt. Viņa, pēc izglītības psiholoģe, kura lasīja lekcijas studentiem, aizgāja no darba, lai sevi restartētu – sākumā nedarītu pilnīgi neko, bet tad ar jaunu sparu ķertos klāt sen, sen izsapņotam sapnim. Kristīne nebaidījās un riskēja, izveidojot savu bērnu apakšveļas ražošanas uzņēmumu – SIA "Sikksi", un nu tajā tapusī produkcija iepatikusies jau dažādu valstu klientiem, taču lielu un platu soli biznesa attīstībā uzņēmēja vēl tikai plāno.

Patiesībā stāsts būs ne vien par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā, bet arīdzan par to, kā un vai bizness ir savienojams ar mammas lomu. Kristīne ir mamma diviem dēliem, sieva savam vīram, nu jau atkal pasniedzēja studentiem un arīdzan uzņēmēja. Un viss ir iespējams, turklāt, kā uzsver pati Kristīne, viņa ir ļoti klātesoša mamma, nav tā, ka biznesa lietas būtu prioritāte. Bērni ir vispirms, bet, ja uzņēmums prasa kādu papildu laiku, tas tiekot atrasts vēlos vakaros vai pat naktīs. Stāstu veltām Mātes dienai, ko šogad svinēsim svētdien, 12. maijā.

Izdegšana kā grūdiens jaunam dzīves cēlienam



Kristīne kopš 2004. gada strādāja par psiholoģijas skolotāju toreizējā Liepājas Medicīnas koledžā, kad 2013. gadā viņai radušās nopietnas pārdomas par dzīvi. "Man bija nopietns izdegšanas sindroms, neredzēju dzīvei krāsas un garšas un uz gadu aizgāju no šīs jomas pavisam. Neko par to negribēju dzirdēt. Protams, arī finansiālā situācija nebija spoža, tāpēc bija kaut kas jādomā," stāsta Kristīne. Tā viņa baudīja mierpilnu dzīvi mājās, taču domas pa galvu šaudījās kā bultas un neatstājās. Jau sen, sen bija domāts, ka gribētos kādu savu nodarbi. "Ideja par apakšveļas ražošanu radās man pašai. Un izvēli izdarīju vienā dienā. Karināju uz veļas auklas izmazgāto veļu – savas, vīra un dēla apakšbikses – un nodomāju, ka to kvalitāte ir briesmīga, ka ir pieejams vai nu dārgais segments, vai arī pilnīgi apšaubāma kvalitāte. Ar to arī viss sākās," par biznesa pirmsākumiem pastāsta uzņēmēja.

Viņas vīrs strādā algotu darbu Liepājas ostā, bet viņam pieder arī būvniecības uzņēmums, tādēļ vīra nostādne no pašiem pirmsākumiem bijusi – ja bizness nenes peļņu, jāver ciet, un sievai arī nekāda īpaša palīdzība netika sniegta, sak, gribi, dari, bet katram uzņēmējam pašam jātiek ar visu galā. Kristīnei pret to nav pretenziju. "Viņš ir lielā haizivs, es – mazā," pasmejas uzņēmēja. Jau toreiz, kad bizness tika sākts, viņa bija arī mammas lomā, tagad vecākajam dēlam Markam Kristianam ir astoņi gadi, bet jaunākajam – Hugo – divi gadiņi.

Lai saprastu, kā darbojas nozare, kurā Kristīnei iepriekš nebija zināšanu, viņa izgāja uzņēmējdarbības kursus, ieguva pamatzināšanas šūšanas piegrieztņu veidošanā, citiem vārdiem sakot, arī pati kā uzņēmuma vadītāja gatavojās nopietnam darbam. Iesākumā tapa zēnu un vīriešu bokseršorti, tad meiteņu apakšveļas komplektiņi – biksītes un krūšturīši, nedaudz arī sieviešu nakts veļa. Visa saražotā produkcija tika testēta uz pašiem, radiem. Kā smejas Kristīne, toreiz, biznesa sākumā, viņas māsasmeita bijusi deviņus gadus veca un tādēļ arī galvenā testētāja – vai nekas nekur nespiež, vai ir ērti, kāda veļa izskatās pēc mazgāšanas. Pirmie komplektiņi tapa tādēļ, ka daudzi atzinuši, ka nav iespējams nopirkt to, ko vēlies, – gan kvalitātes, gan modeļu, gan krāsu ziņā. Meitenītēm iegādāties pirmo krūšturīti – vienkrāsainu, bet ar savu odziņu, nav tik viegli. Tas pats zēniem – bokseršorti bieži ir ar dažādu multfilmu varoņiem. Tāpēc tapa kaut kas atšķirīgs – zēnu un vīriešu bokseršorti galvenokārt tiek radīti vienkrāsaini, paspēlējoties ar krāsainām gumijām, bet meiteņu veļas gadījumā rotaļas notiek ar mežģīnēm.

Visa apakšveļa tiek ražota no ekokokvilnas, un galvenais nosacījums – kvalitāte un ērtums, ikdienā valkājot. Kristīnes vadītā uzņēmuma galvenais moto ir – "Mana mīļākā ikdienas apakšveļa". Kristīne ir atradusi savu lielisko šuvēju, kad nepieciešams, pieaicina piegrieztņu konstruktoru, un pamazām, pamazām uzņēmums ir iekustējies.