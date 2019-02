No kendamām līdz spineriem: populāro rotaļlietu fenomens

Ik pa laikam tiek radītas rotaļlietas, kas gluži kā cunami vilnis pāriet pāri vispirms Amerikai un pēc tam pārējai pasaulei, arī Latvijai. Bērni par varītēm cenšas vecākus pierunāt iegādāties kādu no rotaļlietām, ar kurām ik dienu izklaidējas citi viņu draugi. Tās no veikalu plauktiem tiek izpirktas gaismas ātrumā. Kuras ir rotaļlietas, bez kurām bērni pēdējos gados gluži vai nav varējuši dzīvot un kāds ir to fenomena skaidrojums?

Jau aptuveni gadu gandrīz ikkatra skolēna mājās ir atrodama rotaļlieta, ko dēvē par kendamu. Par šīs rotaļlietas eksistenci zina lielākā daļa Latvijas skolēnu. Taču pirms kendamu popularitātes viļņa bērnu rokas un prāti bija aizņemti ar spineriem, fidžetstikiem jeb mokuru un staipīgajām gļotām jeb slimiem. Tāpat ikviens reiz ir gribējis tikt pie sava hoverborda jeb levitācijas dēļa.

Bērnu veselības centra psiholoģe Ineta Kona skaidro, ka bērniem, īpaši skolas vecumā, ļoti aktuāls ir bara instinkts – ja vienam ir, tad citiem arī vajag. Tāpat nevar arī noliegt vēlmi izcelties un iederēties.

Kona stāsta, ka bērnus bieži vien piesaista rotaļlietas, kas palīdz viņiem savā starpā sacensties, kas sevišķi svarīgi ir puišiem. "Ja kāds tepat Latvijā izgudrotu ko tādu, kas ir uz sacensību vērsts, pieprasa piepūli un ir intriģējošs, tad viņam bizness ietu no rokas," domā psiholoģe. Tam piekrīt arī rotaļlietu veikala "XS Rotaļlietas" pārstāvis Edijs Kriķis: "Domāju ka bērni, jaunieši arī mūsdienās labprātāk izkalidējas komunicejot un sacenšoties reālā laikā un telpā, ja vien viņiem to ļauj un rada azartu. Ir iespēja apmainīties prasmēm, trenēties un pavadīt forši laiku." Kona min arī to, ka bērniem patīk rotaļlietas, kas sniedz viņiem mirkli atslodzes stundu laikā.

"Latvijā ļoti izteikts ir upura sindroms – bērniem trūkst radošas pieejas laika kavēšanā, tāpēc viņi izmanto dažādas rotaļlietas," uzsver psiholoģe. Viņa piebilst, ka bērniem jau vairākās paaudzēs nav iemācīts vienkārši relaksēties. Pat atpūtas brīžos viņiem ir nepieciešama kāda nodarbe.

Psiholoģe gan uzsver, ka ir atšķirība starp to, kāpēc bērns vēlas šo rotaļlietu, un to, kāpēc vecāki to nolemj iegādāties. Viņa uzsver, ka ir bērni, kuri vecāku mīlestību pret viņiem mēra tajā, vai tiks nopirkts kārotais: "Bērni paši to neapzinās, bet dažreiz viņiem veidojas uzskats – ja tu man nopirksi šo, tātad tu mani mīli." Savukārt ir vecāki, kas nopērk kādu rotaļlietu, lai kompensētu to, ka viņi dažādu iemeslu dēļ nepavada tik daudz laika kopā ar savu atvasi.

Lai arī kāds būtu vecāku iemesls rotaļlietas iegādei, nevar noliegt, ka dažas no viņām bērni vēlas vairāk nekā citas. Kriķis skaidro, ka rotaļlietas kļūst populāras dažādu iemeslu dēļ, bet galvenie no tiem ir, ja rotaļlieta ir balstīta uz kādu multfilmu vai kino. Tāpat nedrīkst aizmirst arī par spēcīgu mārketingu un reklāmām, kurāmm ir liela ietekme tieši uz bērniem.

Jāatzīst, ka dažas lietas savu slavas stundu piedzīvojušas tikai dažus mēnešus un tad ātri atkal noliktas plauktā pie pārējām rotaļlietām, savukārt citas kalpojušas par bērnu galveno izklaidi ilgāku laiku. Taujājot, kāpēc rotaļlietas zaudē savu popularitāti, Kona atbild, ka tā visbiežāk notiek ar tām rotaļlietām, kas nav pietiekami funkcionālas. Piemēram, spineru "vilnis" Latviju pāršalca milzu ātrumā, bet tikpat ātri arī pierima. "Bērniem ar laiku vienkārši kļuva garlaicīgi, jo daudzām rotaļlietām trūkst interesanta un praktiska pielietojuma," skaidro psiholoģe. Viņa piebilst, ka arī pašiem bērniem trūkst radošuma un iztēles, kā citādi nopirkto rotaļlietu izmantot. Jāpiemin arī, ka mūsdienās bērniem pieejams tik daudz mantu, ka viņiem zūd piesaiste tām. Tāpat arī rotaļlietu mode mainās ļoti strauji, bet bērnam vienmēr vajag jaunāko un populārāko.

Lūk, dažas no pēdējo gadu pieprasītākajām rotaļlietām un to uzvaras gājiena skaidrojumi!