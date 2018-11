No laimes brīžiem līdz dusmām: kā mainās pāra attiecības pēc bērna piedzimšanas

Pēc bērna piedzimšanas vecāki visu savu uzmanību velta mazulim, nereti aizmirstot viens par otru. Neapšaubāmi, mazulis maina pāra attiecības un nekas vairs nebūs kā pirms tam. Piecu bērnu māmiņa, psiholoģe un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste Diāna Zande "Simtgades māmiņu kongresā" stāsta par to, kā mainās pāra attiecības pēc bērniņa piedzimšanas.

Jaunajiem vecākiem gaidību periodā bieži vien tiek teikts, ka bērniņa ienākšana ģimenē būs labākais, kas ar viņiem noticis, un tas beidzot viņus padarīs par īstu ģimeni. Iespējams, kādas no šīm lietām jaunie cilvēki paši uzlūko kā svētāko patiesību. Varbūt viņi domā, ka bērns palīdzēs pārvarēt visas nesaskaņas. Taču nereti gadās tā, ka, mazulim piedzimstot, visas šīs pozitīvās gaidas un solījumi pēkšņi pagaist. Jaunā ģimene pieredz negulētas naktis, raudošu bērnu, strīdus un citas negācijas.

Zande stāsta, ka būs brīži, kad visi iepriekš minētie pozitīvie aspekti piepildīsies, taču tikpat daudz būs arī to brīžu, kad jaunā māmiņa un tētis būs pārguruši, miegaini un domās: "Kāpēc mums to bērnu vajadzēja?" "Jūsu dzīves galerijā būs dažādas bildes, gan tās skaistās, kurās, bērniņam acīs skatoties, teiksiet, cik jūs esat laimīgi, gan tādi brīži, kad jūs vienkārši būsiet parasti, izsīkuši vecāki."

Ir skaidrs, ka bērna piedzimšana maina ne tikai mātes un tēva ikdienu, bet arī viņu abpusējās attiecības, piemēram, samazinās intimitātes biežums. Lūk, vēl citas pārmaiņas, kuras pēc mazuļa ienākšanas ģimenē skar jauno vecāku savstarpējās attiecības, un padomi, ko darīt, lai savstarpējā apmierinātība pēc bērniņa piedzimšanas palielinātos vai paliktu iepriekšējā līmenī:

Mainās prioritātes

Ja iepriekš jūs vairāk fokusējāties viens uz otru, tad tagad jūsu abu uzmanība tiek koncentrēta uz bērnu un viņa labklājību. Zande skaidro, ka tā ir viena no lietām, kas maina partnerattiecības: "Mēs vairs nevaram tik labi viens otru ieraudzīt. Mēs tagad esam vecāki un mēģinām saskatīt bērna vajadzības." Viņa piebilst, ka šāda attieksme ir laba uz pozitīva, jo citādi bērns nespētu izdzīvot. Neskatoties uz to, prioritāšu maiņa lielākoties negatīvi ietekmē pāra savstarpējās attiecības.

Visa uzmanība tiek pievērsta bērna vajadzībām, jo vecāki cenšas tās izprast. Viņi par varītēm mēģina saprast, kurā brīdī mazais vēlas to, bet kurā ko citu. Psiholoģe skaidro: tas ir mīts, ka mamma uzreiz pēc bērna piedzimšanas jūt, kas viņam nepieciešams: "Mamma jūt lielās un ļoti svarīgās lietas jeb to, ka ar viņas bērnu kaut kas nav īsti kārtībā. Bet, vai bērniņam šobrīd vajag pakakāt vai pagulēt, to jūs jutīsiet tikai tad, kad jūs šo bērnu būsiet iepazinuši. "

Zande atgādina, ka bērna iepazīšana prasa gan mammas, gan tēta laiku, tādēļ tiek "atņemts" laiks, kuru viņi varētu veltīt viens otram.

Samazinās resursi – laiks un nauda

Vīrietim laiks pēc darba, kas iepriekš tika veltīts otrai pusītei, tagad tiek atvēlēts bērna audzināšanai. Turpretim māmiņa, kad partneris atgriezies mājās, vēlas pabūt vienatnē, atpūsties vai veltīt laiku sev.

Arī nauda ir viens no tiem resursiem, kas pēc mazuļa ienākšanas ģimenē samazināsies. To jaunie vecāki izjūt jau grūtniecības laikā. "Šobrīd ratiņu pirkšana bērniņam jums ir prieka izdevums, bet, kad jūs pirksiet autiņbiksītes katru mēnesi, nedēļu, dienu, tad tie būs izdevumi, kas no jūsu maka ņems ko citu, nevis prieku," skaidro Zande.

Zūd kontrole pār savu dzīvi

Ik dienu jaunā māmiņa nonāk situācijās, kurās viņas dzīvi patiesībā kontrolē mazulis, nevis viņa pati. Piemēram, vairs nevar aiziet uz tualeti tad, kad to gribas, nemaz nerunājot par stundām ilgu gulšņāšanu vannā vai ilgu mazgāšanos dušā. Tagad tas, kad viņa šīs savas vēlmes un vajadzības varēs apmierināt, ir atkarīgs no bērna.

Foto: Shutterstock

Samazinās emocionālie resursi

Nogurums un pēcdzemdību nomāktība Latvijā, kā arī citur pasaulē ir ļoti izplatīta. Zande stāsta, ka pēcdzemdību depresiju piedzīvo 90 procenti sieviešu un 10 procenti vīriešu. Vairāk par pēcdzemdību depresiju kā tētiem, tā mammām lasi te.

"Pēc bērniņa piedzimšanas dažādas emocionālās raizes, kas ir katram individuālas un arī saistītas ar partnerību, pastiprinās. Tas rada krīzi tieši jūsu attiecībās, nevis attiecībās ar mazuli," skaidro Zande.

Garu un emocionālu sarunu vietā īsa vārdu apmaiņa

Laika trūkuma un noguruma dēļ jaunie vecāki, kad viņiem ir dots brīdis sarunai, izvēlas runāt par priekiem un bēdām, kas saistītas ar mazuli, nevis par to, kā iet katram no viņiem. "Jums vairs nav laika aprunāties par to, ko jūs domājat, kas bija brīnišķīgs jautājums attiecību sākumā," stāsta Zande.

Pēc bērniņa nākšanas pasaulē tavam partnerim un arī tev pašai vajadzēs aizvien vairāk otra atbalsta, taču tas būs arī laiks, kad iespējas šo atbalstu saņemt samazināsies. Psiholoģe stāsta, ka šādos gadījumos var rasties situācijas, kad mamma, sagaidot tēti mājās, tā vien gaida, kad varēs "nodot stafeti" un ielikt mazuli rokās tētim, tādā veidā kliedzot pēc palīdzības. Savukārt vīrietis, atnākot mājās pēc darba, vēlas brītiņu pasēdēt un atpūsties. Zande stāsta, ka šī ir viena no tipiskākajām situācijām, kuras pēcāk pārvēršas strīdā par to, kuram šī diena bijusi grūtāka. "Šādas situācijas nerodas tāpēc, lai cīnītos par to, kuram iet sliktāk, bet gan tādēļ, lai pateiktu – man vajadzīga palīdzība," skaidro psiholoģe.

Romantikas samazināšanās

Tie pāri, kuriem jau ir bērni, zina, ka pēc mazuļa piedzimšanas viņiem vairs nav laika romantiskām vakariņām sveču gaismā. Zande atklāj, ka arī pētījumos tiek minēts, ka pēc mazuļa nākšanas pasaulē pāru apmierinātība ar savstarpējām attiecībām mazinās. "Pozitīvie notikumi pāra savstarpējās attiecībās samazinās līdz ar apmierinātību, un tas ir loģiski, ar to jārēķinās. Ja es jums tagad teikšu, ka ir jārīko romantiskas vakariņas, es jūs grūdīšu neiespējamā bedrē," skaidro psiholoģe.

Speciāliste gan saka, ka ne visiem pāriem scenārijs izvēršas šādi. Esot pietiekami daudz tādu sieviešu un vīriešu, kuriem pēc bērniņa piedzimšanas apmierinātība saglabājas iepriekšējā līmenī vai pieaug. Zande skaidro, ka tie visbiežāk būs pāri, kuri līdz bērna nākšanai pasaulē ir iemācījušies risināt konfliktsituācijas un kuri viens otram kalpo par atbalstu grūtībās. "Tas ir stāsts par to, ka pie attiecību darbiņa ir jāpiestrādā," piebilst psiholoģe.

Pāri kļūst jutīgāki pret stresu

Daži no mums ir bioloģiski jutīgāki pret stresu, bet, kļūstot par vecākiem, tas var pastiprināties. Sevišķi tas notiek tad, ja:

pārim ir attiecību problēmas;

vecāki nezina, ko viņi var sagaidīt no mazuļa, piemēram, ka bērns arī raud, viņam ir nestabils dienas ritms, ka zīdīšana ir nepatīkama;

ir finansiālas problēmas u. c.

Visi šie faktori var veicināt to, ka mamma, tētis vai, iespējams, pat abi vecāki visu, kas notiek ar bērniņu, uztver saasināti. Lai šādas situācijas neveidotos, Zande iesaka savstarpējās nesaskaņas atrisināt pirms mazuļa nākšanas pasaulē.