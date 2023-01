No māmiņalgām līdz krūšu veselībai: 26. janvārī atsāksies 'Gaidību 4dienas'

Līdz ar 14. sezonas starta signālu tirdzniecības centrā "Domina Shopping" atsāksies bezmaksas semināri topošajiem un jaunajiem vecākiem "Gaidību 4dienas". Šī gada pirmajā seminārā, kas norisināsies 26. janvārī no pulksten 11 līdz 13, ar padomiem dalīsies četri savas jomas eksperti, tai skaitā bērnu miega eksperte un plastiskais ķirurgs.

Semināru atklās "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras" Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska. Viņa sniegs noderīgu informāciju par vecāku pabalstu, māmiņalgām un bērnu kopšanas atvaļinājuma piešķiršanas kārtību un skaidros, kādas izmaiņas un iespējas ir 2023. gadā.

Pēc tam sekos Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pediatres, miega ekspertes Martas Celmiņas ieteikumi un praktiski padomi par zīdaiņa miegu pirmajos dzīves mēnešos, tai skaitā, kā vislabāk sagatavoties un ko iesākt, ja bērniņš neguļ un neļauj gulēt visai ģimenei.

Semināra otrā daļa tiks veltīta grūtnieču veselībai. Par to, kā rūpēties par krūtīm un saglabāt to veselību grūtniecības laikā, kā arī par to, kādos gadījumos var palīdzēt plastiskā ķirurģija, atklās plastiskais ķirurgs Dr. Ansis Ģīlis.

Visbeidzot "VCA" ginekoloģe un dzemdību speciāliste Karlīna Elksne pastāstīs par plānotām un neplānotām ķeizara dzemdībām un kad tās ir nepieciešamas.

""Gaidību 4dienas" ir viena no nozīmīgākajām un ilggadīgajām "Dominas" sociālās atbildības iniciatīvām, kas šo gadu laikā ir pulcējusi vairāk nekā 15 tūkstošus topošās māmiņas un tētus. Arī šogad, jau četrpadsmito sezonu pēc kārtas, ar prieku aicinām ikvienu topošo vecāku uz izzinošām lekcijām par šo dzīves tik skaisto posmu – grūtniecību un bērniņa ienākšanu ģimenē. Kā allaž – semināru programmās būs gan augsti kvalificēti medicīnas profesionāļi, gan arī iedvesmojoši lektori," stāsta "Domina Shopping" vadītāja Dina Bunce.

Kopumā 2023. gadā notiks 10 "Gaidību 4dienu" semināri – 26. janvārī, 23. februārī, 30. martā, 27. aprīlī, 25. maijā, 27. jūlijā, 31. augustā, 28. septembrī, 26. oktobrī un 30. novembrī. Kā ierasts, pasākumu Gundega Skudriņa. Vairāk informācijas meklē šeit.