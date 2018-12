No papīra, vīna korķiem un ķirbjiem: paštaisīti rotājumi, kuru tapšanā var iesaistīties arī bērni

Pirmssvētku nedēļa daudzās ģimenēs ir viens no rosīgākajiem laikiem – tiek pirktas dāvanas, taisīts svētku mielasts un pušķota eglīte. Ja šorīt esi pamodies un sapratis, ka svētku trakumā ir piemirsies izdekorēt arī māju, ieskaties šajā "Cālis" ideju vācelītē, kurā atradīsi ātri pagatavojamus Ziemassvētku dekorus, kuru tapšanā roku varēs pielikt arī mazākais ģimenes loceklis.

Ziemassvētku rotājumu izgatavošanā var izmantot visu, sākot ar papīru, kartonu, krāsām un flomāsteriem un beidzot ar vīna korķiem un dažādām dabas veltēm. Galvenais ir likt lietā izdomu un nebaidīties noķēpāties. Dekoru izgatavošanā svarīgi ir ļaut vaļu gan savai, gan bērna iztēlei. Tā jums palīdzēs uztaisīt visorģinālākos un skaistākos Ziemassvētku rotājumus.

Lūk, dažas idejas, pēdējā brīža Ziemassvētku dekoru izgatavošanai!

No papīra izgatavojami dekori

Papīrs ir viens no populārākajiem rokdarbu izejmateriāliem. To var izmantot arī Ziemassvētku rotājumu izgatavošanā. Viens no izplatītākajiem svētku dekoriem ir sniegpārsliņas, kuru izveidei tev vajag tikai baltu papīra lapu, šķēres un mazliet izdomas. Taču, ja vēlies sniegpārsliņām piešķirt rotaļīgumu un krāsas, liec lietā flomāsterus, zīmuļus un guaša krāsas. Tāpat lieti noderēs arī dažādi spīdumiņi, pogas vai citi dekori, kurus viegli var pielīmēt pie skaistajām sniegpārsliņām.

Nebaidies improvizēt arī ar sniegpārslu lielumu. Gluži kā dabā tās visas nav vienāda izmēra, arī no papīra izgrieztās var atšķirties. Izveidojiet sniegpārslas, sākot no maz, mazītiņas, beidzot ar liela izmēra pārslu, ko ar līmlenti varat pielīmēt pie sienas. Tāpat izgatavotos rotājumus var iekārt arī svētku eglītē vai pievienot sagādātajām dāvanām.

View this post on Instagram A post shared by Jenna Smith (@nicatribe) on Dec 19, 2018 at 2:07pm PST



Taču, ja tavai atvasei ir jau desmit un vairāk gadu, ierasto sniegpārsliņu griešana var šķist garlaicīga. Lūk, ideja, kā izveidot trīsdimensionālas sniegpārslas, kuras apbrīnos katrs svētku viesis! To izgatavošanai gan tev nepietiks tikai ar papīru un šķērēm, palīgā vajadzēs ņemt arī karsto līmi.

No papīra var izgatavot arī daudz ko citu, piemēram, eglītes. Tam tev būs nepieciešams krāsainais papīrs un šķēres. Gluži kā rotājot sniegpārsliņas, arī, dekorējot no papīra izgrieztas eglītes, vari ņemt lietā spīdumus, neliela izmēra podziņas, pērlītes un citas lietas, ar kurām izrotāt izgatavoto svētku egli.

View this post on Instagram A post shared by Tammy (@kidsmakemess) on Dec 19, 2018 at 8:43am PST



Papīra eglītes var pagatavot, vienkārši izgriežot no krāsainā papīra trijstūra formu, kas atgādina eglīti, un ļaut mazajam ar līmes un dekoru palīdzību to izrotāt pēc sirds patikas, vai arī padarīt šo procesu nedaudz sarežģītāku, izmantojot origami metodi un šķēres. Lūk, kā to izdarīt!

View this post on Instagram A post shared by Manualidades Para Peques (@manualidadesparapeques) on Dec 5, 2018 at 10:32am PST



No čiekuriem

Ziemassvētku rotājumu izgatavošanai var izmantot ne tikai papīru, kartonu un citus ierastus izejmateriālus, bet arī čiekurus. Tie atrodami jebkurā priežu mežā vai parkā. Ne tikai dekoru izgatavošana no šiem dabas materiāliem, bet arī to vākšana var izvērsties par jauku ģimenes nodarbi kādā pirmssvētku rītā. Tāpat čiekuru vākšanu var lieliski apvienot ar mierīgu pastaigu pie dabas krūts.

Lai izgatavotu Ziemassvētku rotājumus no čiekuriem, tev vajadzēs guaša krāsas vai krāsu baloniņu, filca bumbiņas vai citus dekorus, ar kuriem izrotāt nokrāsotos čiekurus. Čiekuri lieliski izskatīsies ievietoti stikla bļodiņā, izlikti uz kāda plaukta vai iekārti eglīte. Tāpat tos veiksmīgi var izmantot kā galda noformējumu.

Vēl citas idejas, kā pagatavot oriģinālus svētku rotājumus no čiekuriem, atradīsi šajā rakstā.

No tualetes papīra ruļļa

Arī izlietota tualetes papīra rulli var izmantot kā izejmateriālu Ziemassvētku rotājumu pagatavošanai. Ar papīra, šķēru, līmes un krāsu palīdzību garlaicīgo rulli var pārvērst par eņģelītī, rūķi, sniegavīru un Ziemassvētku vecīti.

View this post on Instagram A post shared by Shauna (@ellaandannieblog) on Oct 17, 2017 at 11:21am PDT



Ja mājās atrod vairāk par vienu tualetes papīra rulli, no tiem vari uztaisīt pat Betlēmi. Dekora gatavošana ir lielisks laiks, lai izstāstītu bērnam jauko Ziemassvētku stāstu. Lūk, kā varētu izskatīties no tualetes ruļļiem gatavoti cilvēciņi!

View this post on Instagram A post shared by Oriental Trading (@orientaltrading) on Dec 4, 2017 at 8:57am PST



No saldējuma kociņiem

Kuram gana negaršo saldējums? Šo auksto kārumu ir iecienījuši kā mazi, tā lieli. Taču, pēc gardā našķa notiesāšanas, pāri paliek tā kociņš, ko mēs, visticamāk, izmetam miskastē, taču nākamreiz, kad niekosieties ar saldējumu, kociņu saglabā, jo no tā var izgatavot smieklīgus un oriģinālus Ziemassvētku rotājumus. Ziemeļbrieži, Ziemassvētku vecītis un pat sniegpārsliņas ir tikai dažas no idejām, kuras vari pagatavot no saldējuma kociņiem. Līme, krāsas un saldējuma kociņi ir viss, kas tev vajadzīgs, lai izveidotu vienu no šiem svētku dekoriem. Taču neapstājies pie šīm idejām, bet ļauj vaļu fantāzijai, tā tev palīdzēs radīt ko patiešām jaunu un interesantu.

View this post on Instagram A post shared by Servei Estació (@servei_estacio) on Dec 11, 2017 at 2:17am PST



Lai padarītu izgatavoto dekoru dzīvīgāku un smieklīgāku, izmanto arī uzlīmējamās acis vai filca bumbiņas. Ja vēlies izgatavot briedēnus, tad palīgā vari ņemt arī dziju.

View this post on Instagram A post shared by LearningMole Homeschool (@learningmole) on Dec 15, 2018 at 9:26am PST



No papīra šķīvjiem

Tāpat kā visi iepriekš minētie izejmateriāli, arī papīra šķīvis lieliski noderēs dažādu dekoru izgatavošanai. Tā apaļās formas un baltās krāsas dēļ papīra šķīvis vislabāk būs piemērots sniegavīra izgatavošanai, taču tikpat labi no tā var pagatavot arī eņģelīšus. Uzjautā bērnam, kā viņam šķiet, ko varētu uztaisīt no šiem papīra šķīvjiem, iespējams, viņš nāks klajā ar pavisam citu ideju, kuru kopīgiem spēkiem varēsiet īstenot.

View this post on Instagram A post shared by N.o.r.l.i.n.g (@michele_norling) on Dec 20, 2018 at 12:40am PST



No pērlītēm

Ja bērns ir apveltīts ar pacietību un viņam patīk darboties ar pērlītēm, tad šo viņa aizraušanos var izmantot, lai pagatavotu rotājumus. No pērlītēm var uztaisīt ne tikai rokassprādzes, krelles un auskarus, bet arī sniegpārsliņas. Izvēloties šo izejmateriālu dekoru izgatavošanai, ir jārēķinās, ka tas var aizņemt daudz vairāk laika nekā papīra sniegpārsliņu izgriešana vai sniegavīru veidošana no papīra šķīvjiem, taču rezultāts noteikti būs tā vērts. Iespējams, izveidotais rotājums būs sanācis īpaši skaists un oriģināls, un kopā ar bērnu nolemsiet, ka tā ir lieliska dāvana vecvecākiem, mammai vai tētim, kurus vienmēr iepriecina paštaisītas lietas.

View this post on Instagram A post shared by Tracy Dalby Holt (@thatoldgirlnextdoor) on Dec 16, 2018 at 1:28pm PST



No vīna korķiem

Ja kāds no ģimenes locekļiem ir vīna cienītājs, tad vīna korķu jūsu mājās netrūkst. Tā vietā, lai tos krātu lielā traukā, izmanto korķus lietderīgi un izgatavo no tiem rotājumus, ar kuriem svētku laikā dekorēt māju.

No vīna korķiem var uztaisīt gan eglīti, gan ziemeļbriežus, gan pašu izdomātus smieklīgus Ziemassvētku tēlus. Gluži kā pārējos rotājumus, arī šos ir iespējams iekārt eglītē vai izmantot kā galda dekoru.

View this post on Instagram A post shared by playhouseart (@playhouseartla) on Dec 19, 2018 at 10:24am PST



No ķirbjiem un ķiplokiem

Varētu šķist, ka ķirbis ir derīgs tikai ēšanai. Nenoliedzami, no tā var pagatavot dažādus gardus ēdienus, bet tāpat no šīs lielās ogas var izveidot arī sniegavīru. Ķirbja vietā vari izmantot arī ķiploku, kuru vismaz nevajadzēs krāsot, jo tas jau ir sniega baltā krāsā. Ja par izejmateriālu sniegavīra izveidei dod priekšroku ķiplokam, nevis ķirbim, ir jārēķinās arī ar to, ka rotājums būs izmēra ziņā mazāks. Lūk, kā izskatās no ķirbjiem pagatavots sniegavīrs.